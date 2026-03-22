Германия столкнулась с дефицитом яиц накануне Пасхи

Tекст: Ольга Иванова

Острый дефицит куриных яиц зафиксирован в ряде федеральных земель Германии перед католической Пасхой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии отмечает, что уровень самообеспеченности яйцами в марте 2026 года снизился ниже 72%. Ситуация осложняется вспышками инфекций среди птиц, сокращением импорта из Евросоюза и сезонным ростом спроса.

Особенно острая нехватка яиц наблюдается в Берлине и Бранденбурге. Газета Berliner Morgenpost пишет, что с конца февраля в регионе из-за болезни Ньюкасла было уничтожено около 1,2 млн кур-несушек, что парализовало поставки в столицу и привело к исчезновению недорогих яиц в крупнейших дисконтных сетях. В Саксонии-Анхальт последствия вспышки заболевания осенью 2025 года до сих пор сказываются на производстве, поскольку тогда было уничтожено 40 тыс. кур-несушек, и отрасль не успела восстановиться, отмечает газета Mitteldeutsche Zeitung.

В Тюрингии птицефабрики работают с большими ограничениями из-за новых карантинных зон после очередной вспышки птичьего гриппа H5N1. В результате логистика и отгрузка продукции с ряда предприятий региона оказались заблокированы.

В Баден-Вюртемберге, по сообщениям телеканала SWR, дефицит ощущается не только в магазинах, но и на традиционных рынках. Местные фермеры вынуждены ограничивать продажи яиц «в одни руки», чтобы сохранить предложение для постоянных клиентов.

В Баварии, как утверждает портал BR24, основной причиной пустых полок стали сбои внутренних поставок. Птицеводы из северных земель Германии прекратили отправку продукции на юг, а мартовские вспышки птичьего гриппа в районе Дахау только усугубили ситуацию: фермеры описывают рынок как «практически пустой».

В Северном Рейне-Вестфалии перебои вызваны снижением импорта из Нидерландов, сообщает телеканал WDR. Причиной этого стали ужесточённые экологические правила в ЕС, а также массовые закупки яиц перерабатывающими предприятиями, что практически полностью «вымыло» товар из магазинов перед Пасхой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские органы санитарного контроля обнаружили в украинских яйцах, импортируемых в Евросоюз, остаточные следы запрещенных антибиотиков группы нитрофуранов и вещества AOZ.