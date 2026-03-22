Авиакомпании Мьянмы приостановили продажу билетов из-за дефицита топлива

Как пишет местное издание DVB, по данным Myanmar Airways International (MAI), нормы провоза багажа были снижены: в экономклассе теперь разрешено брать 20 килограммов вместо прежних 30, в бизнес-классе – 30 килограммов вместо 40, а ручная кладь ограничена семью килограммами вместо 14. Срок действия новых правил пока не определен, передает РИА «Новости».

Источники в авиационной отрасли сообщили, что пассажирам отмененных рейсов предлагают либо возврат денег, либо изменение маршрутов. Представитель туристической компании отметил, что продажа билетов на внутренние рейсы MAI фактически приостановлена, но может быть возобновлена с 24 марта. О приостановке продаж объявили также авиакомпании Air Thanlwin и Mann Yadanarbon.

Проблемы в авиаотрасли спровоцировали рост цен на альтернативный транспорт – стоимость автобусных билетов на популярных направлениях, таких как Янгон – Нейпьидо и Янгон – Мандалай, почти удвоилась за последнюю неделю. Продавец билетов на автобусной станции Аунг Мингалар сообщил, что дефицит топлива, по его мнению, может только усилиться.

Цены на бензин и дизель также выросли: с 13 марта стоимость топлива увеличилась примерно на 20-40% в зависимости от марки, что оказывает дополнительное давление на рынок. Власти страны ввели меры нормирования – теперь зарегистрированные транспортные средства могут заправляться не чаще одного раза в сутки.

Правительство Мьянмы ранее заявляло, что запасов топлива в стране хватит примерно на 40 дней.

Накануне американская авиакомпания United Airlines временно уменьшила число запланированных рейсов, чтобы справиться с влиянием подорожания авиатоплива после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Financial Times сообщала, что международные авиакомпании и крупные аэропорты готовятся к возможному дефициту авиационного топлива из-за перебоев с поставками нефти на фоне войны в Иране.