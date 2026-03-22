Представитель армянской общины Калининграда: Пашинян переписывает национальную историю

Представитель армянской диаспоры Халатов: Мы показали Пашиняну масштаб протеста в защиту церкви

Tекст: Олег Исайченко

«Армяне, проживающие в России, считают гонения правительства Никола Пашиняна на Апостольскую церковь неправильным и деструктивным действием. Власть арестовывает священнослужителей, подменяет традиционные ценности нашего народа и, фактически, переписывает национальную историю», – сказал Арсен Халатов, представитель армянской общины, лидер Крестоносного движения в Калининградской области.

«Поэтому мы посчитали правильным провести митинг в защиту нашей веры. Все, чего хотели представители армянской диаспоры, – выйти и сказать, что мы не согласны с политикой Пашиняна. Он должен понимать: ему так или иначе придется считаться с нашим мнением, ведь мы также являемся законными избирателями в республике», – пояснил он.

«У многих из нас два паспорта: российский и армянский. Поэтому на выборы мы точно приедем и проголосуем против действующего правительства. Это мы и хотели показать: негативные действия нынешней власти диаспора поддерживать не собирается. На счету правительства уже немало отвратительных поступков», – продолжил собеседник.

В качестве примера Халатов привел задержание четырех священнослужителей по надуманному, по его словам, обвинению. Сейчас они переведены под домашний арест. «Это, в том числе, успех и российской диаспоры: мы проводим подобные митинги во многих городах РФ. Они были в Краснодаре, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. Правительство Пашиняна понимает масштаб протеста», – говорит представитель диаспоры.

«Но мы продолжаем призывать к освобождению всех узников совести. Останавливаться никто не собирается. В конечном счете, в России армян проживает больше, чем в самой Армении. Нам не нравится происходящее на исторической родине. Властям не удастся навязать обществу чуждые ему западные ценности», – заключил Халатов.

В воскресенье в Калининграде прошел митинг в поддержку Армянской Апостольской церкви (ААЦ). Мероприятие состоялось на территории храма «Сурб Степанос». Организаторами события выступили общественное движение «Наследники Ноя» при участии Крестоносного движения, которое выступает против гонений на ААЦ со стороны правительства Пашиняна.

Напомним, конфликт между государством и ААЦ сопровождается арестами священнослужителей и меценатов. Представители диаспоры называют происходящее политическим преследованием и выражают возмущение действиями официального Еревана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных священнослужителей Армянской апостольской церкви с радикальными исламистами.

В России внимательно следят за происходящим, сообщали в МИД.