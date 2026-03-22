    22 марта 2026, 19:25 • Новости дня

    Представитель армянской общины Калининграда: Пашинян переписывает национальную историю

    Представитель армянской диаспоры Халатов: Мы показали Пашиняну масштаб протеста в защиту церкви

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительство Никола Пашиняна пытается переписать историю армянского народа и навязать ему чуждые западные ценности. Для армянской диаспоры защита Армянской Апостольской церкви стала принципиальным вопросом. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил Арсен Халатов, лидер Крестоносного движения в Калининградской области. Ранее в регионе прошел митинг в поддержку ААЦ.

    «Армяне, проживающие в России, считают гонения правительства Никола Пашиняна на Апостольскую церковь неправильным и деструктивным действием. Власть арестовывает священнослужителей, подменяет традиционные ценности нашего народа и, фактически, переписывает национальную историю», – сказал Арсен Халатов, представитель армянской общины, лидер Крестоносного движения в Калининградской области.

    «Поэтому мы посчитали правильным провести митинг в защиту нашей веры. Все, чего хотели представители армянской диаспоры, – выйти и сказать, что мы не согласны с политикой Пашиняна. Он должен понимать: ему так или иначе придется считаться с нашим мнением, ведь мы также являемся законными избирателями в республике», – пояснил он.

    «У многих из нас два паспорта: российский и армянский. Поэтому на выборы мы точно приедем и проголосуем против действующего правительства. Это мы и хотели показать: негативные действия нынешней власти диаспора поддерживать не собирается. На счету правительства уже немало отвратительных поступков», – продолжил собеседник.

    В качестве примера Халатов привел задержание четырех священнослужителей по надуманному, по его словам, обвинению. Сейчас они переведены под домашний арест. «Это, в том числе, успех и российской диаспоры: мы проводим подобные митинги во многих городах РФ. Они были в Краснодаре, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. Правительство Пашиняна понимает масштаб протеста», – говорит представитель диаспоры.

    «Но мы продолжаем призывать к освобождению всех узников совести. Останавливаться никто не собирается. В конечном счете, в России армян проживает больше, чем в самой Армении. Нам не нравится происходящее на исторической родине. Властям не удастся навязать обществу чуждые ему западные ценности», – заключил Халатов.

    В воскресенье в Калининграде прошел митинг в поддержку Армянской Апостольской церкви (ААЦ). Мероприятие состоялось на территории храма «Сурб Степанос». Организаторами события выступили общественное движение «Наследники Ноя» при участии Крестоносного движения, которое выступает против гонений на ААЦ со стороны правительства Пашиняна.

    Напомним, конфликт между государством и ААЦ сопровождается арестами священнослужителей и меценатов. Представители диаспоры называют происходящее политическим преследованием и выражают возмущение действиями официального Еревана.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных священнослужителей Армянской апостольской церкви с радикальными исламистами.

    В России внимательно следят за происходящим, сообщали в МИД.

    22 марта 2026, 07:09 • Новости дня
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в беседе с Борисом Корчевниковым призналась, как узнала о неизлечимой болезни одного из детей через 40 дней после того, как супруг Тигран Кеосаян впал в кому в декабре 2024 года.

    «Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я и про это говорить не хочу», – приводят ее слова «Вести».

    Симоньян призналась, что в течение девяти месяцев муж впал в кому, она узнала о болезни ребенка и о собственном онкологическом заболевании со стремительным развитием из-за переживаемого стресса.

    «Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы. Когда Тигран попал в кому, я госпитализировалась вместе с ним и думала, что я буду с ним», – добавила она.

    Маргарита Симоньян сообщила о смерти супруга, российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в сентябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Симоньян сообщила о начале курса химиотерапии в связи с онкологией, а 13 февраля она вышла на церемонию вручения звания почетного гражданина Краснодара без парика.

    22 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде как конструктивные

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией в штате Флорида назвал встречи конструктивными и высказался об обсуждаемых вопросах.

    «Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий, сосредоточив внимание на сужении круга вопросов и их урегулировании для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    По его словам, американская сторона приветствует продолжение взаимодействия в целях урегулирования нерешенных вопросов и признает его важность для глобальной стабильности. Уиткофф поблагодарил президента США «за его постоянное лидерство в продвижении этих усилий».

    Спецпредставитель Уиткофф напомнил, что в состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груенбаум и старший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Украина согласовали переговоры в Майами 21 марта. Владимир Зеленский накануне встречи отметил появление у него плохого предчувствия из-за влияния иранского конфликта на ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация не примет  участия в переговорах по Украине 21 марта в США.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    21 марта 2026, 23:28 • Новости дня
    Врач тульского ФК «Арсенал» спас жизнь пассажирам рейса Москва – Хабаровск

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный врач футбольного клуба «Арсенал» Аркадий Чмуневич оказал неотложную медицинскую помощь двум пассажирам рейса Москва – Хабаровск, которым стало плохо на борту во время перелета команды.

    Инцидент произошел во время перелета команды на матч 25-го тура со «СКА-Хабаровском». Одна из пассажирок потеряла сознание из-за резкого снижения артериального давления. Доктор Чмуневич оказал ей экстренную помощь и наблюдал за ее состоянием вплоть до посадки, так как приступы повторялись, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал команды Первой лиги.

    Спустя некоторое время экипаж вызвал врача к другому пассажиру, у которого начался эпилептический приступ. Главный врач «Арсенала» вновь оказал необходимую помощь до прибытия в Хабаровск, где обоих пациентов передали прибывшим медикам.

    «Это не первый случай, когда нашей медицинской службе случается оказывать помощь на борту самолета, стараемся такие случаи не афишировать, так как это часть нашей работы, но вот спасать за один рейс двух пациентов прежде не приходилось», – признался доктор Чмуневич.

    Матч между «СКА-Хабаровск» и «Арсеналом» состоится 22-го марта и начнется в 8.00  по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре медсестра из Тульской области спасла женщину на борту самолета. До этого медсестра-анестезист Якутской республиканской офтальмологической больницы Суугунай Сарыада  оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, потерявшей сознание на рейсе из Иркутска в Петербург.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее спас человека на борту самолета, летевшего из Москвы в Ханой.

    22 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    На Украине сообщили о возможной смене военной стратегии против России
    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские союзники Украины могут быть вынуждены пересмотреть свою позицию по отношению к России из-за обострения конфликта с Ираном, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», Европа является главным спонсором Киева, и в новых условиях она может стремиться к нормализации отношений с Москвой, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что «ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки». Прежние расчеты практически не реализуемы, считают журналисты.

    В публикации говорится, что затягивание вооруженного противостояния на Украине несет риски ухудшения позиций Киева на возможных переговорах.

    Ранее Daily Express сообщила, что Россия выиграет от того, что военная кампания США против Ирана спровоцирует дефицит вооружений, который отразится и на Украине.

    В четверг Berliner Zeitung писала, что Владимир Зеленский оказался под дополнительным давлением из-за военной операции США против Ирана, что негативно сказалось на его позициях в конфликте.

    21 марта 2026, 23:42 • Новости дня
    СК заявил о задержании новых фигурантов дела о разбое на Строгинском бульваре

    СК представил двух новых фигурантов дела о разбое на Строгинском бульваре

    Tекст: Катерина Туманова

    Следственный комитет России объявил о задержании двух новых фигурантов дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, в результате которого была убита женщина – хозяйка ограбленной квартиры.

    «В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны на территории Московской области подозреваемые в соучастии в преступлении. Ими оказались молодые люди 2005 и 2007 годов рождения», – сказано в сообщении ведомства в мессенджере Max.

    Там уточнили, что следствие установило, как подозреваемые по поручению организаторов работали «курьерами» и передавали часть имущества, похищенного в квартире на Строгинском бульваре, иным соучастникам.

    Подозреваемые доставлены в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий. В ходе допроса один из подозреваемых полностью признал вину и описал свои действия в преступной схеме.

    «Вину свою полностью признаю, попал под влияние куратора, чтобы забрать доставку, посылку. Внутри находились ювелирные изделия и монеты золотые, после чего мы перезапаковали в другой пакет и передали другому неизвестному лицу», – сказал он в видео, размещенном в канале СК России.

    Второй фигурант дела добавил о своих функциях курьера, который с первым подозреваемым, забрал некую коробку и должен был ее передать другому лицу.

    Напомним, 14 марта в московской квартире на Строгинском бульваре  обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    По данным следствия, злоумышленники не были знакомы между собой до совершения преступления. Следствие установило, что 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить обвиняемого футболиста, который нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, приведших к ее смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО футболиста Даниила Секача. Ему вменили убийство и разбойное нападение в составе организованной группы. Спортсмен действовал под влиянием мошенников с Украины.

    22 марта 2026, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как «пропали без вести» обученные в Польше штурмовики ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении фронта командование ВСУ перебросило подразделение штурмовиков, прошедших подготовку в Польше.

    «Родственники неонацистов 25 ошб сообщают, что в Сумской район переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из украинских оккупантов данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», – рассказали российские бойцы в неофициальном Max-канале группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении бойцы крушили противника в районах Вольной Слободы, Искрисковщины, Никольского, Мирополья, Кондратовки, Конотопа и села Новая Сечь.

    В ходе упорных боев штурмовики продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском на двух, за сутки общее продвижение составило до 400 м.

    В Шосткинском районе «Северян» продвинулись до 250 метров. При этом наиболее ожесточенные стрелковые бои идут вдоль реки Клевень, где противник оборудовал опорные пункты и ПУ БПЛА для обстрелов гражданской инфраструктуры Хомутовского района Курской области.

    В Краснопольском районе штурмовые отряды продвинулись на расстояние до 500 метров.

    «В результате комплексного огневого воздействия сводные группы солдат 119 обр ТерО и 5 пого бежали с занимаемых позиций в лесном массиве восточнее села Новодмитровка», – доложили военнослужащие.

    На Харьковском направлении «Северяне» работали по живой силе и технике ВСУ в районах Новоалександровки, Колодезного, Весёлого и села Польное. На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 350 метров. В Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 400 метров.

    «Анализ некрологов показал, что из Славянска (оккупированная ВСУ территория ДНР) на данный участок фронта была переброшена рота 129 обр ТерО, которая практически в полном составе «пропала без вести», пытаясь безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графское», – рассказали «Северяне».

    Всего за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о серии взрывов на военных объектах ВСУ в Сумской области. На Украине участились странные смерти командиров ВСУ. Майор ВСУ был ликвидирован на Сумском направлении.

    22 марта 2026, 03:43 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший на Москву дрон

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в канале мессенджера Max об уничтожении дрона, который направлялся в сторону Москвы, силами ПВО.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Напомним, в субботу общее количество сбитых беспилотников, двигавшихся в сторону столицы, достигло 31.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в субботу были введены временные ограничения на рейсы в трех аэропортах Москвы.


    22 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова об энергетическом кризисе в Европе доходят до европейцев и находят сильный отклик в контексте позиции европейских лидеров, исключающих возвращение к российским поставкам энергоносителей.

    «Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже борющейся с энергетическим кризисом. В пятницу Песков резко прокомментировал непримиримую позицию Европейского союза, который  демонстрирует нежелание возвращаться к поставкам российского газа, несмотря на всё более серьезные экономические последствия для граждан Старого континента», – сказано в материале портала AntiDiplomatico.

    В статье напомнили, как Песков заявил, что «Европа продолжает стрелять себе в ногу, или, скорее, в ноги своим избирателям», имея в виду недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Она категорически исключила возможность возвращения к закупкам российского газа, даже в случае дефицита энергоносителей на Старом континенте. Однако, по словам Пескова, народное недовольство уже ощутимо: «Уже ясно, что европейские избиратели больше не будут голосовать за этих людей, это очевидно прямо сейчас».

    В статье отмечается, что противостояние из-за природного газа меняет промышленный баланс континента.

    «Европа отказалась от дешевого российского газа, который десятилетиями был краеугольным камнем ее промышленной конкурентоспособности, заменив его гораздо более дорогим американским сжиженным природным газом. Этот геополитический выбор укрепляет ее вассальную зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис, еще больше усугубляемый недавней эскалацией на Ближнем Востоке», – говорится в статье.

    Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, скачки цен на нефть и газ превращают происходящее в порочный круг: более высокие счета, давление на семьи и предприятия, череда закрытий бизнесов и заводов, увольнения и слабеющая экономика, резюмирует портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    22 марта 2026, 07:33 • Новости дня
    Минобороны доложило о 25 сбитых за ночь над регионами России дронах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале о 25 сбитых за ночь дронах ВСУ над девятью регионами России и акваторией Черного моря.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей и над акваторией Черного моря», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 71 БПЛА ВСУ над Россией с 14 до 20 часов в субботу. Силы ПВО в ночь на воскресенье сбили летевший на Москву дрон.

    22 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Червоного и «мясорубке» в Николаевке

    Tекст: Катерина Туманова

    Окрестности Червоного у Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) контролируют операторы БПЛА ВС России, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттуда ушли, при этом командование бросает солдат ВСУ в Николаевку под Константиновкой в ДНР как в мясорубку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, противник несет безосновательные потери в Николаевке под Константиновкой.

    «Потому что если брать военную логику, тактику и стратегию, то противнику давно пора было покинуть данный населенный пункт и отойти на запасные позиции, но украинское командование не считается с личным составом и, естественно, бросает в мясорубку все больше и больше живой силы, своих мобилизованных граждан», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что поселок Червоный в ДНР перешел в серую зону, а подразделения ВСУ его покинули.

    «Червоное, по сути, уже находится в серой зоне: его окрестности полностью контролируются нашими дроноводами. Так что предполагаю, что в ближайшее время именно с этого участка будут положительные новости от Министерства обороны Российской Федерации», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России вытеснили ВСУ из Николаевки под Константиновкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 60% Константиновки находится под контролем российских военных. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал об улучшении позиций ВС в Константиновке.

    21 марта 2026, 22:17 • Новости дня
    Двое мужчин провалились под лед озера Комсомольское в Ленинградской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Спасатели получили в субботу сообщение очевидцев о том, что в акватории озера Комсомольское в Ленинградской области двое мужчин провалились под лёд, требовалась немедленная помощь, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

    «Спасателями Аварийно-спасательной службы Ленинградской области мужчина был спасён из ледяной воды и передан бригаде скорой медицинской помощи. Второй мужчина, к сожалению, утонул. Поиски тела продолжаются», – сообщили специалисты ведомства в канале мессенджера Max.

    Там уточнили, что спасатели и сотрудники экстренных служб работают на месте, обстоятельства происшествия устанавливаются.

    В МЧС России напомнили, что выход на лёд в весенний период смертельно опасен, так как лёд стремительно теряет прочность, становится рыхлым и непредсказуемым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девять рыбаков унесло в море в Финском заливе в Ленобласти в конце февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков в Звенигороде, которых обнаружили утонувшими в Москве-реке.


    22 марта 2026, 04:37 • Новости дня
    Статистика показала одну отрасль, где зарплата за год выросла на 100 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    Зарплаты в сфере разработки программного обеспечения показали максимальный прирост среди всех отраслей за 2025 год, увеличившись почти вдвое по сравнению с предыдущим годом.

    В 2025 году средний доход работников, занятых в издании программного обеспечения (ПО), составил 196,8 тыс. рублей в месяц, что почти на 100 тыс. больше, чем в 2024 году. Этот прирост оказался самым значительным среди всех отраслей экономики, передает РИА «Новости».

    На втором месте оказались производители табачных изделий, где зарплаты выросли на 46,6 тыс. рублей и достигли 207,9 тыс. рублей в месяц.

    Третью строчку заняли сотрудники производств информационных носителей, чьи доходы увеличились на 45 тыс. рублей и составили 284 тыс. рублей в месяц.

    В пятерку лидеров также вошли представители телекоммуникационной отрасли – их среднемесячные доходы выросли на 38,7 тыс. рублей и достигли 168,9 тыс. рублей, а также работники агломерации угля, где зарплаты увеличились на 35,4 тыс. рублей, составив 75,4 тыс. рублей в месяц.

    Кроме того, в некоторых сферах, таких как добыча руд и минералов, оптовая торговля информационным и коммуникационным оборудованием, а также у букмекеров, среднемесячные зарплаты выросли более чем на 30 тыс. рублей за год.

    Среднемесячная начисленная зарплата учитывает доходы всех сотрудников организаций, включая премии, бонусы и сверхвысокие доходы, и рассчитывается до вычета налогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года. Статистика определила в России две отрасли с зарплатами более 500 тыс. рублей. Эксперты назвали регионы с самыми высокими зарплатами сварщиков.


    22 марта 2026, 11:18 • Новости дня
    Франция выбыла из тройки поставщиков вина из ЕС в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франция выбыла из тройки крупнейших поставщиков вина из Евросоюза на российский рынок, следует из данных Евростата.

    По данным Евростата, в январе 2026 года российские компании импортировали французского вина на сумму 2,2 млн евро – почти в 2,3 раза меньше по сравнению с декабрем 2025 года, когда закупки составили 5 млн евро. Этот показатель стал минимальным за последние семь месяцев, передает РИА «Новости».

    Теперь Франция занимает лишь шестое место среди экспортеров вина из Евросоюза в Россию, ее доля составила 6,4% от всех поставок. Лидером остается Италия, на которую приходится 37,5% импорта. В пятерку крупнейших также вошли Латвия с 18,6%, Польша с 15,2%, Португалия с 7,6% и Испания с 6,7%.

    В целом импорт вина из стран Евросоюза в Россию в январе также снизился и составил 33,9 млн евро против 41,6 млн евро месяцем ранее. Это минимальный уровень закупок за последние десять месяцев.

    Ранее сообщалось, что французский экспорт вина из на российский рынок в прошлом году вырос в пять раз, что позволило ей занять место Испании.

    До этого сообщалось, что Франция и Польша по итогам 2025 года достигли многолетних максимумов по поставкам вина в Россию.

    22 марта 2026, 05:26 • Новости дня
    Дмитриев предрек ЕС участь в конце очереди за российскими энергоносителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюзу уготовано гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Приведенные ниже меры не помогут справиться с крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Страны ЕС вскоре попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они будут гордо стоять в конце», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал пост экономиста Кристофа Барро, в котором перечислены меры спасения ключевых стран еврозоны от роста цен на энергоносители.

    В посте Барро перечисляет меры для Испании, Италии, Австрии, Греции, Хорватии и других. Среди основных – снижение налогов и незапланированных затрат, субсидии, контроль электроэнергии, снижение цен на топливо и ограничение его продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее предложил ЕС использовать метакогницию для исправления допущенных ошибок. Он также призвал  европейских бюрократов приспосабливаться или сдаваться на фоне энергетического кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    22 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    Минпросвещения объявило о новых стандартах обучения в старших классов школ

    Tекст: Катерина Туманова

    С 1 сентября 2027 года вводится новый образовательный стандарт для старших классов, предусматривающий изменения в профильном обучении и оснащении школ, рассказал эксперт ведомства и руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

    «С 1 сентября 2027 года старшую школу ждут важные изменения, два из которых ключевые. Хотя стандарт вступает в силу через полтора года, школам не стоит ждать последнего момента: следует уже сейчас начинать анализировать запросы родителей, проектировать учебные планы и планировать закупки учебного оборудования», – сказал он РИА «Новости».

    Первым ключевым нововведением Костенко указал моменты, связанные с профильным обучением. Теперь ученики смогут выбрать обучение по всем предметам на базовом уровне без необходимости определяться с профилем.

    Для тех, кто желает углубленно изучать отдельные дисциплины, сохраняются существующие профили: естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Внутри этих профилей появится возможность создать специализированные классы, такие как медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие.

    Второе важное изменение – впервые стандарт подробно описывает требования к оборудованию для каждого предметного кабинета.

    «Стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете – от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет», – уточнил Костенко.

    Это, по его словам, обеспечит практико-ориентированный подход к обучению в школах по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил завершение подготовки стратегии развития образования России. Единые линейки учебников по языкам республик России решили создать для школ. Разработчик анонсировала появление курса «Моя семья» в начальной школе.

