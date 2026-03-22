В Рыльске двое пострадали из-за атаки ВСУ

Ольга Иванова

В результате атаки со стороны ВСУ на город Рыльск Курской области пострадали мужчина и женщина, передает РИА «Новости». Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что пострадавшим была оперативно оказана первая медицинская помощь.

По его словам, мужчину направляют в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения. Хинштейн добавил: «Враг атаковал город Рыльск. К сожалению, ранены мужчина и женщина. Им оказана первая медпомощь. Мужчину направляем в Курскую областную больницу».

По предварительным данным, в результате атаки повреждены легковой автомобиль и хозяйственная постройка. На месте инцидента работают все необходимые оперативные службы, проводится оценка ущерба.

