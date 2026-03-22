Патриарха Илию II похоронили в Сионском соборе Тбилиси

Tекст: Дарья Григоренко

Перед погребением был отслужен специальный молебен, который провел местоблюститель патриарха владыка Шио, передает ТАСС.

На церемонии присутствовали делегация Русской православной церкви во главе с митрополитом Минским и Заславским, почетным патриаршим экзархом всея Беларуси Вениамином, а также президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили. Среди участников также был основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

Церемония похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II началась в воскресенье в Тбилиси в кафедральном соборе Цминда Самеба, после чего его захоронят в Сионском соборе. Десятки тысяч жителей Тбилиси, а также гостей грузинской столицы, прибывшие из регионов Грузии, вышли на улицы, чтобы в последний путь проводить католикоса-патриарха всея Грузии Илию II.

Ранее Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, на похоронах католикоса-патриарха всея Грузии Илии II передал соболезнования от имени российского лидера Владимира Путина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, католикос-патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни в одной из клиник Тбилиси. Правительство республики объявило общенациональный траур в связи с кончиной предстоятеля.