Стоимость бензина в США продолжила рост из-за перебоев поставок

Tекст: Ольга Иванова

Стоимость бензина в США продолжает расти из-за перебоев поставок, вызванных операцией США и Израиля против Ирана, передает РИА «Новости». По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена бензина по стране на воскресенье составила 3 доллара 94 цента за галлон, хотя еще неделю назад этот показатель был на уровне 3 долларов 70 центов.

На западе страны ситуация наиболее напряженная. В Калифорнии бензин подорожал до 5 долларов 76 центов за галлон, тогда как месяц назад он стоил 4 доллара 62 цента. В Вашингтоне средняя цена за месяц выросла с 3 долларов 10 центов до 4 долларов 6 центов за галлон.

Эксперты отмечают, что основной причиной скачка цен стали перебои в поставках топлива, вызванные конфликтом в регионе. Ожидается, что ситуация на рынке бензина останется нестабильной до урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

