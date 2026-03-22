Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет портал LRT, музыкант и его группа Blue System должны были выступить 20 ноября в Клайпеде и 21 ноября в Каунасе, однако информация о концертах исчезла с сайтов продажи билетов, передает РИА «Новости».

Руководитель отдела организации мероприятий на каунасской «Жальгирис Арене» Мантас Ведрикас в разговоре с LRT подтвердил отмену концерта, заявив: «Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене». Операторы по продаже билетов также сообщили изданию, что билеты на концерты Болена реализовываться не будут.

Причиной отмены, по данным LRT, стали высказывания Болена, появившиеся в интернете. В них артист сожалел об охлаждении отношений между Германией и Россией, советовал покупать энергоресурсы у России и называл Россию и Германию «командой мечты». Болен также критиковал западные санкции против России, а недавно заявил, что «у Украины нет шансов против России».

Ранее немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен сообщил, что действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения.