Россиянка выжила при крушении катера на Мальдивах

Tекст: Ольга Иванова

Скоростная лодка с семью пассажирами перевернулась у острова Фелидху на Мальдивах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального консула России в Мале Алексея Идамкина. Среди находившихся на борту была гражданка России, которая, как подтвердил дипломат, жива и не обращалась за помощью в генконсульство.

По информации издания Times of India, среди пассажиров были также гражданка Британии и пять индийцев, включая известного промышленника Гаутама Сингханию и автогонщика Хари Сингха. Сингхания сейчас находится в больнице в Мумбаи с травмами, а Сингх и капитан катера пока числятся пропавшими без вести.

Причины инцидента сейчас выясняются, местные власти проводят расследование. О состоянии других пассажиров информации пока нет.

