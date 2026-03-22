На востоке Франции временно закрыли три избирательных пункта из-за смерти избирателя

Tекст: Ольга Иванова

Три избирательных пункта в городе Анси на востоке Франции были временно закрыты из-за смерти 81-летнего мужчины, который пришел на участок для голосования во втором туре муниципальных выборов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France 3.

По информации телеканала, происшествие случилось около 9.00 по местному времени, когда у пенсионера произошла остановка сердца, и он скончался прямо на избирательном участке, размещенном в спортивном зале.

Избирательные пункты были закрыты на два часа по решению местных властей и вновь открылись после завершения необходимых процедур. Муниципальные выборы, в ходе которых избиратели определяют мэров Парижа и других городов, продолжились в обычном режиме после устранения последствий инцидента.

