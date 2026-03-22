FT: Конфликт в Иране парализовал рынок нефти и газа США

Tекст: Ольга Иванова

Рынок нефти и газа в США оказался «парализован» из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. По данным издания, сделки с нефтью и газом в Соединенных Штатах замедлились или были отложены на неопределенный срок, поскольку участники рынка ожидают стабильности цен и определенности ситуации.

Международное агентство Fitch Ratings представило доклад, в котором прогнозирует рост средней цены нефти марки Brent до 100 долларов за баррель в 2026 году, если судоходство через Ормузский пролив прекратится на три месяца. При полной блокировке пролива на полгода стоимость может достичь 120 долларов за баррель.

Банкиры и юристы, работающие с энергетическими активами, отмечают фактическую остановку переговоров по сделкам: компании опасаются заключать контракты в условиях непредсказуемой конъюнктуры. Представитель юридической фирмы, специализирующейся на топливных сделках, заявил: «Все замерло... У меня в работе есть пара сделок, это долгосрочные контракты, но сейчас все парализовано, потому что никто не может поставить цену».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Глава Белого дома отменил действовавшие ранее послабления ограничений по венесуэльскому сырью. Республиканец обещал упростить процесс выдачи разрешений на бурение скважин на федеральных землях.



