Ракета «Союз» с «Прогрессом» стартовала с Байконура

Tекст: Дарья Григоренко

Особенностью этого запуска стало размещение на головном обтекателе эмблемы, посвященной 65-летию полета Юрия Гагарина – логотипа Недели космоса, включающего цифру 65, схематичный корабль и знаменитое «Поехали!», передает РИА «Новости».

Ракета выйдет на низкую околоземную орбиту через 8 минут 49 секунд после старта. «Прогресс» отделится от третьей ступени и проведет более 49 часов в полете к МКС, где стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента станции запланирована на 16:35 по московскому времени 24 марта.

На борту корабля находятся грузы для экипажа и научных исследований, включая оборудование для эксперимента по изучению солнечных вспышек «Солнце-Терагерц», которое космонавты установят снаружи станции. Также доставляются более 800 килограммов топлива, 420 килограммов воды, 50 килограммов кислорода и продуктовые рационы для экипажа МКС.

В воскресенье госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33».

Ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Ракета с космическим грузовиком «Прогресс МС-32» стартовала к МКС в сентябре прошлого года. Грузовой корабль «Прогресс МС-31» успешно отправился на орбиту в начале июля.