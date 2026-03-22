Тренер сборной по боксу Фархутдинов назвал состав Кубка России представительным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов прокомментировал состав участников Кубка России в Самаре, передает «Интерфакс». По его словам, несмотря на отсутствие ряда лидеров, турнир остается представительным и обещает интригу во всех весовых категориях.

Фархутдинов сообщил, что сборная России провела учебно-тренировочный сбор в Сочи перед Кубком, а основные боксеры национальной команды освобождены от участия. В их числе – Илья Попов, Сергей Колденков, Баир Батлаев, Эдмонд Худоян, Евгений Кооль, Всеволод Шумков, Давид Суров, Исмаил Муцольгов, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов и Муслим Гаджимагомедов.

Вместе с тем, молодые призеры чемпионата мира-2025 Вячеслав Рогозин и Андрей Пегливанян участвуют в турнире восьмерки сильнейших в Самаре. Фархутдинов отметил: «Состав участников на Кубке России весьма представительный, а исход соревнований – непредсказуемый во всех весовых категориях».

Финалы Кубка России по боксу пройдут в воскресенье.

