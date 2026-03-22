Нетаньяху заявил о необходимости глобальных ударов по Ирану

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нетаньяху заявил, что лидеры стран мира должны поддержать израильско-американскую операцию против Ирана, передает ТАСС. Он выступил с этим призывом во время визита на место падения иранской ракеты в городе Арад на юге страны.

Нетаньяху объяснил свою позицию тем, что, по его словам, Иран наносит удары по гражданским объектам в Израиле, осуществляет пуски межконтинентальных ракет на четыре тысячи километров по британо-американской базе на острове Диего-Гарсия и частично блокирует Ормузский пролив.

Премьер выразил уверенность, что всему миру необходимо объединиться для противодействия иранской угрозе. «Какие вам еще нужны доказательства, что этот режим, угрожающий всему миру, нужно остановить? Израиль и Соединенные Штаты работают вместе со всем миром. И пришло время, чтобы лидеры остальных стран присоединились», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил Тегерану уничтожением электростанций в случае перекрытия Ормузского пролива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил ликвидацию секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Ранее израильский лидер заявлял о готовности к самостоятельным атакам при отсутствии помощи Вашингтона.