FT: Проект истребителя Японии, Британии и Италии оказался под угрозой

Совместный проект Японии, Италии и Британии по разработке истребителя нового поколения оказался в крайне сложной ситуации из-за задержек со стороны Лондона, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. Газета отмечает, что в Токио растет недовольство темпами реализации инициативы, а источники характеризуют положение проекта как «ужасное».

Истребитель должен быть готов к 2035 году в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP). В Японии он планируется заменить F2, а в Италии и Британии – Eurofighter Typhoon. Основные подрядчики: Mitsubishi Heavy Industries, BAE Systems Plc и Leonardo SpA. В декабре 2023 года страны подписали договор о создании совместной организации для разработки самолета.

Одна из главных проблем – Британия до сих пор не опубликовала десятилетний план оборонных инвестиций, что блокирует заключение ключевого контракта с Edgewing, совместным предприятием разработчиков. Компании-подрядчики пока продолжают работу на собственные средства, но опасаются, что финансирование со стороны Лондона может закончиться уже в ближайшие недели.

По информации издания, у стран-участниц GCAP различаются приоритеты. Япония настаивает на быстром выпуске нового истребителя, а Британия и Италия делают ставку на разработку «системы систем» с применением беспилотников, что позволяет им действовать в менее сжатые сроки. Источники считают, что из-за этого Лондон может попытаться сдвинуть сроки готовности.

В Министерстве обороны Японии заявили Financial Times, что переговоры по контракту с Edgewing находятся на завершающей стадии и, по их оценке, не приведут к задержкам в реализации проекта.