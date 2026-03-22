Нетаньяху прибыл на место удара иранской ракеты в Араде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил город Арад, куда ранее попала иранская ракета, передает РИА «Новости». По данным канцелярии главы правительства, в результате атаки пострадали более 100 человек, в городе зафиксированы разрушения.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что всего за сутки после ракетных обстрелов в больницы страны обратились более 300 человек. Из них 180 получили ранения в Араде и Димоне, причем из Арада в медучреждения доставили 116 человек, а из Димоны – еще 64. Большинство пострадавших отделались легкими травмами.

На месте происшествия Нетаньяху заявил: «Я здесь, в Араде. Здесь произошло чудо, никто не погиб, но мы не должны полагаться только на чудо. С момента предупреждения до падения ракеты прошло целых десять минут. Ракета упала здесь, между зданиями. И если бы все в это время укрылись в защищенных зонах, в убежищах под каждым домом, никто бы не пострадал». Премьер также призвал жителей страны не пренебрегать рекомендациями службы командования тыла и строго следовать указаниям в случае ракетных атак.

Иран выпустил по Израилю более 400 баллистических ракет с начала эскалации, включая удары по южным городам Арад и Димона.