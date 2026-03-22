  • Новость часаРакета «Союз» с «Прогрессом» стартовала с Байконура
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис
    Эксперт объяснил, почему Израиль и США боятся военной поддержки Ирана хуситами
    Трамп поставил 48-часовой ультиматум Ирану
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    Стубб перечислил претензии к новому типу гегемонии США
    WSJ: США и Израиль опасаются вступления в войну с Ираном новой силы
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде
    22 марта 2026, 14:50 • Новости дня

    Анонсировано участие Путина в съезде РСПП

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По данным «Вестей», глава государства проведет встречу с крупнейшими работодателями. В сообщении отмечается: «У Путина предстоит разговор с крупнейшими работодателями страны».

    В рамках рабочей недели российский лидер также вручит премии молодым деятелям культуры и обсудит актуальные вопросы на заседании Совета по культуре. Кроме того, в графике главы государства запланированы совещание по экономике, продолжение работы с российскими регионами и международные контакты.

    19 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал российских паралимпийцев, выступивших на Играх в Италии, героями.

    Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.

    «Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.

    Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.

    Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок

    В утвержденный список вошли нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова, а также Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин, которые продолжат работу в комиссии. Новым членом ЦИК стал Герой России Анатолий Сысоев, выпускник программы «Время героев», передает ТАСС.

    Центризбирком формируется по действующему порядку на пятилетний срок, при этом по пять членов назначают президент, Совет Федерации и Государственная дума. Полномочия действующего состава заканчиваются уже в этом месяце.

    Отмечается, что число сроков пребывания в составе ЦИК не ограничено. Элла Памфилова возглавляет Центризбирком с марта 2016 года и уже дважды входила в состав комиссии по президентской квоте. В предыдущем составе «президентской пятерки» были также Павел Андреев и Андрей Шутов, Лопатин ранее представлял думскую квоту.

    Комментарии (3)
    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Во время церемонии в Кремле президент России Владимир Путин опустился на колено, чтобы вручить награду двукратному паралимпийскому чемпиону Ивану Голубкову.

    В Кремле Путин вручил государственные награды победителям и призерам ХIV Паралимпийских зимних игр 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы не просто показали высочайший класс. Ваше участие в Играх – думаю, что со мной многие согласятся, – стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта», – сказал Путин, обращаясь к паралимпийцам.

    «Победными стали Игры и для Ивана Юрьевича Голубкова – он дважды доказал свое безусловное лидерство в лыжных гонках сидя. И мы все знаем, что Иван Юрьевич во всеуслышание заявил, что эти победы он посвящает России, своей стране», – сказал Путин.

    Голубков на церемонии награждения выразил благодарность президенту России за поддержку паралимпийцев. «Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране», – приводит слова Голубкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Голубков был награжден орденом Дружбы. Также эту награду получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина и ведущий спортсмен Сергей Синякин.

    Российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой. Голубков завоевал две золотые медали, победив в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров.

    Комментарии (16)
    21 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы
    AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин получил значительное геополитическое преимущество над соперниками, пишет AntiDiplomatico.

    Президент России Владимир Путин получил значительное геополитическое преимущество над соперниками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию портала AntiDiplomatico.

    По мнению авторов статьи, в условиях, когда у Киева возникают сложности с поставками противоракетного вооружения, положение российского лидера существенно укрепилось.

    AntiDiplomatico отмечает, что санкции с России постепенно снимаются, а страна зарабатывает миллиарды долларов благодаря ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, Европа сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, и из-за этого Украина утрачивает былое значение в глазах западных государств.

    Издание подчеркивает, что в сложившейся международной обстановке позиции Путина выглядят наиболее сильными за последние годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин предложил европейским покупателям возобновить поставки углеводородов при условии отказа от политических ограничений.

    Комментарии (12638)
    20 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проявляет больше доверия к президенту России Владимиру Путину, чем к руководителям стран-союзниц Вашингтона в Европе, заявила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул, которая взяла интервью у главы американской администрации.

    «Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», – заявила Рул в прямом эфире, кратко пересказывая основные тезисы беседы с Трампом, передает ТАСС.

    Журналистка также отметила, что по мнению Трампа, российский президент не испытывает страха перед лидерами Европы, которые входят в число ключевых партнеров США.

    В начале марта Путин и Трамп провели телефонный разговор.

    Комментарии (5)
    20 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии

    Вучич сообщил о планах обсудить с Путиным газовый контракт для Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент рассчитывает на скорый разговор с российским лидером о продолжении поставок газа по выгодным условиям.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта, передает ТАСС. Об этом Вучич сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета безопасности Сербии, посвященного вопросам энергобезопасности страны на фоне событий на Ближнем Востоке.

    «Ожидаю разговор с Путиным», – отметил сербский лидер, подчеркнув, что ситуация с поставками газа крайне важна для Сербии. Вучич уточнил, что срок нынешнего контракта на поставку российского газа истекает 31 марта.

    По словам президента, он намерен «постараться получить газ по выгодной цене» и сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую стабильность республики.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года.

    Позже нефтеперерабатывающий завод компании NIS в январе 2026 года возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.

    Напомним, Сербия покупает газ через «Турецкий поток», и в 2025 году по этому газопроводу в Европу поставили рекордные 18 млрд кубометров газа с превышением проектной мощности второй нитки.


    Комментарии (2)
    21 марта 2026, 21:01 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили ускорение реализации союзных договоренностей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание вопросам экономического сотрудничества и совместных проектов.

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером в субботу провели телефонный разговор, передает БелТА.

    В ходе беседы они обсудили ключевые вопросы экономического взаимодействия, уделив особое внимание сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также реализации совместных проектов.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы белорусского лидера, в центре внимания были вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных взаимовыгодных проектов. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальной международной повестке и ситуации в регионе.

    Отдельное внимание было уделено необходимости скорейшего воплощения договоренностей, которые были достигнуты на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в феврале. В сообщении подчеркивается, что этот вопрос стал одним из главных акцентов разговора.

    Ранее Александр Лукашенко сообщил о просьбе Мелании Трамп передать Владимиру Путину список украинских детей.

    В феврале Путин и Лукашенко по телефону рассмотрели организационные моменты заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    До этого Путин и Лукашенко провели личную встречу в Петербурге для обсуждения интеграционных вопросов.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин призвал прокуроров усилить борьбу с нарушениями в оборонной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости особого внимания к борьбе с нарушениями в оборонно-промышленном комплексе.

    Президент отметил, что ситуация в этой сфере требует пристального контроля со стороны прокуратуры, передает ТАСС.

    «Нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности», – заявил Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    Не менее важной, по словам главы государства, является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров.

    Глава государства подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса государство направляет значительные финансовые средства.

    Ранее Путин на коллегии МВД подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям, особенно в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.

    Комментарии (4)
    20 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по Конституции Казахстана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с проведением референдума по Конституции и обсудил с ним укрепление двусторонних отношений.

    Владимир Путин тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума по новой Конституции, передает сайт Кремля.

    В ходе разговора российский лидер отметил, что итоги голосования демонстрируют доверие граждан к курсу Токаева на динамичное социально-экономическое развитие страны.

    Лидеры подтвердили намерение и далее развивать российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества.

    В ходе беседы также был рассмотрен график предстоящих контактов, учитывая председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Помимо телефонного звонка, Касым-Жомарту Токаеву была направлена поздравительная телеграмма от имени главы российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой Конституции на референдуме 15 марта.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую Конституцию и подписал указ о реализации ее положений.

    Президент России Владимир Путин поздравил Токаева с успешным референдумом и выразил надежду на укрепление союзнических отношений между странами.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Путин поздравил лидеров Ирана и стран СНГ с праздником Навруз
    Путин поздравил лидеров Ирана и стран СНГ с праздником Навруз
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент направил поздравления по случаю Навруза руководству Ирана, а также лидерам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления с праздником Навруз руководству Ирана, сообщает пресс-служба Кремля.

    В частности, поздравления были адресованы верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану.

    Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул: «В это трудное время Москва остаётся верным другом и надёжным партнёром Тегерана».

    По иранскому календарю с наступлением Навруза начинается новый 1405 год. Президент отметил, что Россия придаёт большое значение развитию партнерства с Ираном на фоне современных вызовов.

    Кроме того, Путин также поздравил с праздником Навруз лидеров Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В поздравлениях лидерам этих стран отмечается высокий уровень двусторонних отношений и выражается уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодных многоплановых связей между Россией и государствами СНГ.

    Накануне президент России позвонил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и поздравил его с проведением референдума по Конституции.

    Также в пятницу Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у тюркских и иранских народов весеннее равноденствие совпадает с праздником Навруз, который отмечается как день наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Подготовка к Наврузу включает масштабную уборку в домах, покупку новой одежды и приготовление праздничных угощений.

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин связал укрепление законности с устойчивым развитием России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задачи по укреплению законности и порядка на текущий год будут определены на сегодняшнем заседании коллегии Генеральной прокуратуры, сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на мероприятии.

    «Определим дальнейшие задачи по укреплению законности и порядка, которые будут содействовать устойчивому, уверенному развитию нашей страны», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал Генпрокуратуру одним из важнейших звеньев в госуправлении.

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин учредил День военно-политических органов в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России появился новый профессиональный праздник - День военно-политических органов в армии, он будет отмечаться каждый год 15 мая, говорится в указе главы государства.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового профессионального праздника для военно-политических органов Вооруженных сил. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

    В документе указано: «Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая».

    День военно-политических органов теперь будет отмечаться ежегодно, начиная с текущего года. Эта дата станет официальным праздником для соответствующих подразделений российской армии.

    Ранее Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил. До этого президент подписал указ об учреждении Дня военной полиции в Вооруженных силах. А 17 декабря по указу главы государства теперь отмечается как День российской фельдъегерской связи.


    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.

    «На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что мусульмане России сохраняют уважение к историческим и духовным традициям предков, а проведение благотворительных, культурных и детских мероприятий стало доброй традицией в священный месяц Рамадан. Он отметил, что мусульмане «широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу».

    Он указал на созидательную роль мусульманских организаций в укреплении института семьи, воспитании молодежи и развитии диалога с государственными и общественными структурами. Кроме того, как подчеркнул президент России, мусульманские организации занимаются «реализацией патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив».

    «И конечно, особые слова признательности – последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году мусульмане отметят праздник разговения 20 марта, молитва продлится с семи до восьми утра. Священный пост начался 18 февраля и завершился вечером 19 марта.

    Комментарии (2)
    21 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Сенатор Карасин прокомментировал заявление Запада о положении Путина

    Сенатор Карасин назвал дальновидность Путина основой лидерства России

    Tекст: Вера Басилая

    Дальновидность и опыт Владимира Путина укрепляют позиции России как одной из ведущих мировых держав на фоне сложной международной обстановки, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал публикацию итальянского издания AntiDiplomatico о геополитическом положении президента России Владимира Путина, сообщает Lenta.ru.

    Сенатор указал, что российский лидер отличается высоким уровнем опыта и способностью анализировать последствия принимаемых решений на годы вперед.

    Карасин заявил: «Я бы немножко поменял тональность попыток сделать оценки работы нашего президента. Наш президент возглавляет страну на протяжении довольно длительного периода. В это время происходили очень сложные международные события. И всегда Владимир Владимирович принимал решения, просчитывая перспективу и тот эффект, который эти решения возымеют через два-пять-десять лет и так далее».

    По словам Карасина, дальновидность и политический опыт Путина способствуют укреплению позиций России на мировой арене. Сенатор отметил, что страна выглядит как серьезная держава, достигающая поставленных целей и обеспечивающая внутреннюю стабильность. Он подчеркнул, что подход российского руководства основан на традициях и самостоятельном взгляде на справедливость и жизнь.

    Ранее издание AntiDiplomatico отметило, что президент России Владимир Путин сегодня оказался в более выгодной геополитической позиции, чем в предыдущие годы.

    Эксперты подчеркнули важность экономических аспектов на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин предложил европейским покупателям восстановить поставки углеводородов при условии отказа от политических ограничений.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 19:15 • Новости дня
    Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД

    Кремль: Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в формате видеоконференции.

    Главной темой обсуждения стало развитие системы Министерства внутренних дел, сообщается на сайте Кремля.

    В мероприятии участвовали председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Государственной Думы Вячеслав Володин, а также заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и руководитель Администрации президента Антон Вайно. К ним присоединились секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    Также на совещании присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр финансов Антон Силуанов.

    На прошлой неделе Путин на встрече с постоянными членами Совбеза вынес на повестку дня вопросы усиления безопасности ключевых объектов жизнеобеспечения.

    Комментарии (0)
