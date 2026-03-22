В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи после зимы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Белогрудые ежи Московского зоопарка проснулись после зимней спячки, которая в этом году длилась более четырех месяцев из-за обильных снегопадов и аномальных холодов, передает РИА «Новости». Животные начали засыпать еще в конце октября, а проснулись только сейчас, когда температура воздуха стабилизировалась.

В сообщении зоопарка отмечается: «Белогрудые, или белобрюхие ежи, – одни из первых в зоопарке, кто отправляется в зимний сон. Их спячка по-настоящему глубокая: жизненные процессы организма сильно замедляются. Метаболизм снижается, тело охлаждается до плюс 1,8 градуса, частота сердцебиения падает со 180 до 20-60 ударов в минуту, а дыхание сокращается до одного вдоха в минуту».

Увидеть ежей можно на двух экспозициях на Старой территории зоосада: в уличных вольерах комплекса «Фауна России» и в павильоне «Ночной мир». В период спячки животные были недоступны для обозрения, поскольку закапывались в укрытия. Сейчас ежи вновь исследуют свои вольеры и проявляют активность.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в этом сезоне, в отличие от прошлого, ежи не просыпались зимой из-за устойчивых морозов: «В прошлом сезоне, когда зима была мягче и случались оттепели, наши ежи несколько раз просыпались и снова засыпали. В этом же сезоне снега было очень много, а морозы держались долго, поэтому спали они беспробудно. Сейчас животные проснулись, и наша первоочередная задача – аккуратно восстановить их силы».

После спячки ежи теряют около трети массы тела, поэтому сначала им дают легкий корм небольшими порциями. В рацион входят насекомые, говядина, курица и творог, а объем пищи будет постепенно увеличиваться, чтобы к осени животные вновь набрали жировой запас для подготовки к следующей зиме.

