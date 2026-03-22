В Петербурге водитель не пропустил пожарную машину с мигалками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после инцидента, когда водитель легкового автомобиля в Красносельском районе не уступил дорогу пожарной машине с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, передает РИА «Новости». Случай произошел на перекрестке улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе около 12:20.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили: «В Красносельском районе... на перекрестке улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе, по предварительным данным, 22 марта около 12.20 водитель легкового автомобиля не уступил дорогу пожарному расчету, двигавшемуся с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами».

Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего и изучает записи камер видеонаблюдения. Кроме того, решается вопрос о привлечении водителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Санкт-Петербурга ранее начала проверку из-за блокировки женщиной проезда скорой помощи. Позднее жительница города на арендованном автомобиле сбила инспектора ДПС у Исаакиевского собора. Также сотрудники Госавтоинспекции со стрельбой задержали пьяного водителя каршеринга в центре Северной столицы.