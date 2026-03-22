На Землю вновь обрушилась магнитная буря уровня G3

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Земле вновь зафиксирована геомагнитная буря уровня G3, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Как отмечают специалисты, «продолжается геомагнитная буря».

По данным мониторинга космической погоды, уровень возмущенности магнитного поля сейчас находится на отметке G3. Эта категория означает сильную бурю по пятибалльной шкале, где G1 – слабая, а G5 – экстремально сильная.

Магнитные бури такого уровня могут вызывать перебои в работе электросетей и навигационных систем, а также влиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне магнитная буря на Земле достигла уровня G3 и стала мощнейшей с января. Астрономы ИКИ РАН спрогнозировали продолжительность геомагнитных возмущений около шести суток. Специалисты предупредили о возможных сбоях в работе энергетических систем и спутниковой навигации.