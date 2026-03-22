Reuters: Сбой работы Patriot привёл к взрыву и раненым в Бахрейне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сбой при запуске противоракеты американской системы ПВО Patriot стал возможной причиной взрыва в Бахрейне 9 марта, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, в результате инцидента пострадали тридцать два человека.

Представитель бахрейнских властей заявил, что ракета успешно перехватила воздушную цель, однако США и Бахрейн не предоставили доказательств участия иранского беспилотника в произошедшем. Reuters сообщает, что ему не удалось установить наличие дронов в небе над районом Ситра в момент взрыва.

Эксперты Миддлберийского института международных исследований в Монтерее считают, что ракета была пущена из батареи Patriot, управляемой США, примерно за семь километров к юго-западу от места взрыва. По их мнению, противоракета должна была поразить цель на малой высоте и взорвалась в полете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время ночного налета беспилотников на территорию Бахрейна снаряд американского комплекса Patriot рухнул на жилой квартал в Манаме и ранил десятки человек, по данным иранских СМИ. Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о ранениях мирных жителей и повреждении домов в Ситре в результате падения ракеты из ЗРК Patriot на жилой район. Главное командование сил обороны страны заявило о перехвате и уничтожении 95 иранских ракет и 164 беспилотников с начала эскалации атак на королевство.