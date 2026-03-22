Джеффри Сакс отметил прочное партнерство России и Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сакс высказался о российско-китайском партнерстве на Форуме развития Китая, передает ТАСС. По мнению профессора, отношения между двумя странами строятся не только на политических интересах, но и на прочных экономических основах.

Сакс подчеркнул, что Китай занимает лидирующие позиции в областях, необходимых для создания устойчивой энергетики и развития цифровой экономики, что особенно востребовано в современном мире. Он отметил, что Россия и Китай экономически хорошо дополняют друг друга.

«Это великолепно для Китая, великолепно для России. Это сильное партнерство, оно основано не просто на политической тактике, а действительно на хороших экономических фундаментальных принципах», – заявил Сакс. Профессор добавил, что у России есть не только крупные ресурсы, но и высококвалифицированные инженеры и современные технологии, что позволяет странам эффективно сотрудничать в рамках совместной экономики.

Сакс также выразил мнение, что экономический рост Китая приносит значительную пользу для России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал российско-китайское всеобъемлющее партнерство образцовым. Москва сохраняет уверенное первое место среди поставщиков энергоресурсов в Китай. Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил о нерушимости отношений двух держав.