  Минобороны сообщило о взятии Потаповки в Сумской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис
    22 марта 2026, 14:00 • Новости дня

    Глава МО Израиля приказал уничтожить мосты через Литани

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал приказ военным немедленно уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане, которые, по его утверждению, используются движением «Хезболла» для переброски оружия.

    Кац отдал распоряжение Армии обороны Израиля немедленно уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане, сообщает РИА «Новости». По его словам, эти мосты используются движением «Хезболла» для перевозки оружия и боевиков на юг страны.

    Глава Минобороны подчеркнул, что премьер-министр и он лично дали указание ЦАХАЛ ликвидировать все мосты, которые могут быть задействованы для террористической деятельности. В официальном заявлении министерства обороны отмечается: «Премьер-министр и я дали указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно уничтожить все мосты через реку Литани, которые используются для террористической деятельности, чтобы предотвратить переброску боевиков «Хезболлы» и оружия на юг».

    Кроме того, министр добавил, что израильским военным было поручено ускорить разрушение домов в ливанских деревнях у границы. Эта мера, по его словам, направлена на устранение угрозы для израильских населенных пунктов по аналогии с действиями в Бейт-Хануне и Рафахе в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолеты израильских ВВС ранее нанесли удар по мосту через реку Литани на юге Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Бейруту потерей части территории за отказ разоружить «Хезболлу». Глава ведомства приказал армии подготовиться к возможному расширению военной операции.

    21 марта 2026, 17:21 • Новости дня
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва еще во время переговоров на Аляске выразила готовность к урегулированию по Украине, но сейчас Вашингтон начал «колебаться», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Сергей Лавров сообщил в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, что российская сторона еще на переговорах на Аляске демонстрировала готовность к урегулированию ситуации вокруг Украины.

    Лавров отметил, что американские коллеги призывали к поиску решений, предлагали рассмотреть дополнительные уступки и обещали перспективы экономического сотрудничества. При этом Лавров подчеркнул, что одновременно с этим Россию вытесняют с мировых энергетических рынков. Министр добавил, что теперь США начинают «колебаться» в своих подходах к вопросу урегулирования.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал договоренности в Анкоридже отправной точкой для переговоров.

    Также Лавров заявил, что Соединенные Штаты отказались от достигнутых на саммите условий урегулирования конфликта.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы к определенным уступкам в ходе встречи в Анкоридже.

    Комментарии (42)
    21 марта 2026, 18:01 • Новости дня
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ

    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался заместитель командира полка охраны спецслужбы транспорта, ранее получавший угрозы от семей подчиненных, сообщили российские военные из группировки войск «Север».

    О серии загадочных инцидентов среди украинских офицеров сообщается в связанном с группировкой «Север» Telegram-канале «Северный ветер». В городе Шостка умер Олег Созонюк, замкомандира 711-го полка охраны госслужбы транспорта.

    Официальной причиной гибели названа сердечная недостаточность. Однако известно, что последние месяцы офицеру и его семье угрожали родственники солдат, отправленных в штурмовые подразделения в конце 2025 года.

    Сообщается, что врачи в Шостке также не скрывают, что вскрытие тела не производилось, несмотря на признаки неестественной смерти.

    Ранее майор ВСУ Р. Пелих после конфликта с родственниками солдат скончался в Сумской области.

    Российские силовые структуры зафиксировали волну странных и нелепых гибелей украинских военнослужащих.

    Комментарии (6)
    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 18:27 • Новости дня
    Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков, поздравляя главу МИД Сергея Лаврова с днем рождения, оставил послание врагам России.

    «С днем рождения, лучший министр. Все перемелем, все преодолеем. А врагам – ну, они поняли», – написал Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

    Пост сопровождается изображением картины с портретом Сергея Лаврова и подписью «Ну, вы поняли». В официальном аккаунте ведомства также отметили значительный вклад именинника в укрепление позиций государства.

    Коллеги подчеркнули профессионализм и стратегическое мышление дипломата, пожелав ему здоровья и дальнейших успехов. Главе МИД Сергею Лаврову исполнилось 76 лет.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала поздравительный пост в честь 76-летия Сергея Лаврова.

    До этого Лавров назвал вручение ему ордена Андрея Первозванного признанием вклада всех сотрудников дипломатии.

    Комментарии (6)
    22 марта 2026, 09:29 • Новости дня
    Иран объявил об открытии Ормузского пролива для дружественных судов
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил, что суда, за исключением «вражеских», могут проходить через Ормузский пролив при координации с Тегераном.

    Мусави рассказал, что Ормузский пролив остается открытым для судов, кроме тех, которые Иран считает «вражескими», сообщает РИА Новости. Он уточнил, что суда могут проходить через пролив только при условии координации с Тегераном.

    В эфире иранского телеканала «Аль-Алям» Мусави заявил: «Суда могут проходить через Ормузский пролив в координации с Тегераном. Пролив открыт для всех, за исключением врагов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран обязал согласовывать проход всех судов через Ормузский пролив с военно-морскими силами страны. МИД Ирана подтвердил проход судов нескольких государств через Ормузский пролив с разрешения Тегерана. Замаскированное судно Jamal преодолело блокаду Ормузского пролива после исчезновения с радаров.

    Комментарии (4)
    21 марта 2026, 20:23 • Новости дня
    Спикер Конгресса объявил о фактическом завершении миссии против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    США объявили о фактическом завершении основной фазы операции против Ирана, заявив об уничтожении баллистических ракет и нейтрализации военно-морских сил страны.

    Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон сообщил, что первоначальная миссия Вашингтона в отношении Тегерана близка к финалу, передает ТАСС.

    «Я считаю, что первоначальная миссия практически завершена. Мы пытались уничтожить баллистические ракеты и средства их производства, нейтрализовать ВМС. Эти цели были достигнуты», – заявил политик Associated Press.

    По словам законодателя, противостояние немного затягивается из-за сохраняющейся возможности иранской стороны угрожать судоходству в Ормузском проливе. Джонсон выразил уверенность, что после стабилизации ситуации дело будет фактически сделано.

    Военная операция США и Израиля началась 28 февраля, под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства страны. В Белом доме объяснили действия ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    12 комментариев

    Корпус стражей исламской революции ответил масштабной операцией против объектов в Израиле. Также ударам подверглись американские базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Ранее в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан оценил сроки завершения войны в Заливе.

    До этого официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Глава американского Минэнерго Крис Райт спрогнозировал завершение конфликта и восстановление поставок нефти в ближайшее время.

    Комментарии (17)
    22 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Трамп выступил с ультиматумом Ирану, пригрозив уничтожением электростанций

    @ CNP / Admedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций из-за Ормузского пролива, потребовав открыть его для безопасного судоходства без каких-либо условий в течение 48 часов.

    Трамп в соцсети угрожает «уничтожить» иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет полностью открыт в течение 48 часов, а начать он собирается с самой крупной электростанции в Иране.

    «Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угроз, в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар и уничтожат его электростанции», – написал Трамп в Truth Social.

    Напомним, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе. Генштаб Ирана обвинил США и Израиль в обстреле гражданских судов.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    12 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива. Лидеры стран Евросоюза выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о доступности маршрута для всех судов за исключением американских и израильских.

    Комментарии (25)
    21 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Иран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В случае попытки США установить контроль над островом Харк в Персидском заливе, иранские союзники готовы дестабилизировать обстановку в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, сообщило агентство Tasnim.

    Источник Tasnim заявил, что США получат беспрецедентный ответ в случае попытки военного захвата острова Харк в Персидском заливе. В качестве одной из возможных мер собеседник агентства назвал создание опасной ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, что может затронуть американские интересы в регионе, передает ТАСС.

    По словам источника, в случае эскалации ситуация для американских военных в регионе существенно осложнится, и ось сопротивления может задействовать дополнительные меры.

    К неформальному альянсу «ось сопротивления» относятся враждебные Израилю группировки, поддерживаемые Ираном, включая йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы), которое уже атаковало суда в Красном море.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    12 комментариев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создания «Исламского совета» для обеспечения региональной безопасности.

    Представитель иранского Генштаба Абольфазль Шекарчи пригрозил превратить нефтяные объекты Ближнего Востока в «горы пепла» при атаке на остров Харк.

    Глава Минэнерго США Крис Райт опроверг информацию об ударах по энергетической инфраструктуре Ирана.

    Комментарии (9)
    21 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»

    @ Tatyana Makeyeva/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать интересы России и проявлять уважение не только в вопросах, связанных с российскими природными ресурсами,

    Министр подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества американская сторона должна учитывать интересы Москвы, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

    «За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил Лавров.

    Кроме того, по словам Лаврова, Брюссель пытается вернуть к жизни практику колониализма, навязывая Венгрии и Словакии послушание. Министр обратил внимание, что Евросоюз требует от этих стран покупать энергоносители по завышенной цене, чтобы «наказать Россию», тем самым ущемляя национальные интересы государств-членов.

    Лавров подчеркнул, что Венгрия и Словакия отстаивают право на доступные энергоносители, но сталкиваются с давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, не избраны гражданами и не представляют национальные правительства. Министр выразил убеждение, что подобная политика со стороны Брюсселя – это попытка возврата к колониальной эпохе и нарушение принципов международных отношений.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.

    Также Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    Комментарии (25)
    21 марта 2026, 18:21 • Новости дня
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»

    @ Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся, сообщили в российских силовых структурах.

    Принудительная эвакуация детей из находящегося под контролем ВСУ Славянска в ДНР вызвала резонанс из-за отсутствия информации о месте их дальнейшего пребывания.

    Источник агентства сообщил, что организация размещения несовершеннолетних вызывает множество вопросов среди местных жителей и социальных служб, передает РИА «Новости».

    В силовых структурах отметили, что принудительная эвакуация детей из Славянска уже спровоцировала несколько скандалов, поскольку детей фактически вывозят «в никуда».

    По уточнению источника, в некоторых случаях сотрудники социальных служб пытаются найти и установить связь с дальними родственниками детей, чтобы передать их на воспитание, однако эти усилия можно считать максимумом действий со стороны украинских социальных работников.

    Также собеседник добавил, что на Славянско-Краматорском направлении военнослужащие ВСУ несут существенные потери.

    Ранее в Славянске объявили о принудительной эвакуации несовершеннолетних с 38 улиц на востоке и северо-востоке города.

    Верховная рада приняла закон, разрешающий украинской полиции принудительно эвакуировать детей с территорий, где ведутся боевые действия, без согласия родителей.

    В декабре 2025 года украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 19 пунктах подконтрольной Киеву части ДНР.

    Комментарии (7)
    22 марта 2026, 07:09 • Новости дня
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в беседе с Борисом Корчевниковым призналась, как узнала о неизлечимой болезни одного из детей через 40 дней после того, как супруг Тигран Кеосаян впал в кому в декабре 2024 года.

    «Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я и про это говорить не хочу», – приводят ее слова «Вести».

    Симоньян призналась, что в течение девяти месяцев муж впал в кому, она узнала о болезни ребенка и о собственном онкологическом заболевании со стремительным развитием из-за переживаемого стресса.

    «Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы. Когда Тигран попал в кому, я госпитализировалась вместе с ним и думала, что я буду с ним», – добавила она.

    Маргарита Симоньян сообщила о смерти супруга, российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в сентябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Симоньян сообщила о начале курса химиотерапии в связи с онкологией, а 13 февраля она вышла на церемонию вручения звания почетного гражданина Краснодара без парика.

    Комментарии (7)
    21 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Удар Ирана по британской военной базе на острове Диего-Гарсия, которую используют ВВС США, стал мощным сигналом для Запада, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

    По словам Диесена, ракетный удар Ирана по британской военной базе в Индийском океане, используемой американскими ВВС, вызвал обеспокоенность в европейских странах из-за его масштабов, передает РИА «Новости».

    «Ракетный потенциал Ирана намного превосходит все ожидания. Если он способен нанести удар по острову Диего-Гарсия, то и Европа также находится в зоне досягаемости», – написал в соцсети профессор.

    Диесен считает, что страны Европы должны учитывать этот фактор и переходить к дипломатии и деэскалации, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации. Автор подчеркнул, что действия Ирана вызвали панику среди западных государств, поскольку продемонстрировали новые возможности Тегерана в военной сфере.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    12 комментариев

    Ране Министерство обороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Иран выпустил две баллистические ракеты по военной базе США и Британии на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    Эксперт Кирилл Семенов рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 08:09 • Новости дня
    WSJ назвала страны, которые опасаются вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саудовская Аравия пытается сдержать правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) от вступления в иранский конфликт, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. При этом в США и Израиле также опасаются вступления хуситов в войну.

    Саудовская Аравия предпринимает усилия, чтобы удержать шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, от вовлечения в конфликт между Ираном и его противниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal. Американские официальные лица сообщают, что саудовские власти активно поддерживают дипломатические контакты с лидерами хуситов, чтобы не допустить их втягивания в эскалацию.

    В публикации указывается, что США и Израиль стараются не провоцировать хуситов действиями, способными вызвать ответные удары. Саудовские источники напомнили изданию о существующем соглашении о ненападении между Эр-Риядом и хуситами, заключенном в 2022 году, которое распространяется на территорию Саудовской Аравии и ее морские перевозки.

    При этом опасения из-за йеменской группировки «Ансар Аллах» связаны с тем, что боевики могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив – важнейший логистический маршрут, соединяющий Красное море и Аденский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил о готовности хуситов встать на защиту Ирана. Йеменские повстанцы-хуситы могут открыть новый фронт в конфликте Тегерана с США и Израилем, создав угрозу для судоходства в Персидском заливе.

    Комментарии (3)
    21 марта 2026, 15:53 • Новости дня
    УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу после смерти Филарета
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) заявила об избрании нового предстоятеля после смерти бывшего главы организации Филарета.

    По словам архиепископа Иоасафа Шибаева, «мы приняли участие в электронном формате в избрании предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата». Он подчеркнул, что большинство голосов было отдано архиепископу Никодиму, который стал новым главой организации.

    Шибаев отметил, что выборы прошли «единственно правильным каноническим путем», а отмена государственного устава Киевского патриархата не влияет на церковную жизнь. Он добавил, что регистрация нового устава станет задачей нового предстоятеля.

    Союз православных журналистов уточняет, что голосование пришлось проводить онлайн, потому что полиция оцепила Владимирский собор и не допускала туда представителей УПЦ КП. Прощание с Филаретом проходит в Свято-Михайловском соборе в Киеве, где, по сообщениям украинских СМИ, присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава МИД Украины Андрей Сибига.

    В УПЦ КП ранее обвинили Православную церковь Украины (ПЦУ) в «похищении» тела Филарета и напомнили, что он завещал проводить отпевание силами своей церкви, а не ПЦУ. Филарет долгое время был главой канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, однако создал собственную структуру при поддержке украинских властей и был лишён сана.

    В 2018 году после объединительного собора была создана ПЦУ, получившая автокефалию от Константинопольского патриарха. Филарет вскоре попытался восстановить УПЦ КП, но был ограничен в правах синодом ПЦУ, после чего стороны обвинили друг друга в различных нарушениях. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь не признают канонический статус ни одной из этих новых церковных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет умер в возрасте 97 лет. В начале марта религиозного деятеля госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева из-за ухудшения здоровья. Денисенко до последних дней считал себя патриархом собственной структуры вопреки созданию ПЦУ.

    Комментарии (3)
    21 марта 2026, 15:49 • Новости дня
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России резко осудил удар по ядерному объекту в Натанзе и предупредило о рисках масштабной катастрофы.

    Москва назвала атаку на предприятие по обогащению урана в Натанзе бесцеремонным нарушением международного права, а также уставов ООН и МАГАТЭ.

    В заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте дипведомства подчеркивается, что удары американско-израильского тандема по иранским военным, гражданским и ядерным объектам продолжаются, несмотря на заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана после июньских авиаударов прошлого года.

    Российская сторона считает действия, подобные атаке на Натанз, безответственными и способными привести к катастрофе регионального масштаба. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула: «Безответственные действия, подобные атаке на объект в иранском Натанзе, создают реальные риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока».

    Ведомство призвало руководство ООН и МАГАТЭ немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку случившемуся, отметив, что такие удары ведут к дальнейшему разрушению мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    12 комментариев

    Утром по урановому комплексу в Натанзе США и Израиль нанесли удар, при этом угрозы радиационных утечек или опасности для местных жителей не возникло.

    На территории объекта Талеган-2 после авиаудара обнаружили три мощных и точных воронки, что свидетельствует о применении особо тяжелых бункерных бомб.

    В результате ракетного удара США и Израиля по объекту в провинции Исфахан повредили предприятие по стерилизации гамма-излучением.

    Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси назвал ситуацию с ядерной безопасностью на Ближнем Востоке крайне напряженной.

    Комментарии (6)
    22 марта 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах
    @ Georges Schne/IMAGO/photonews.at/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза «угодили в его ловушку» и невольно подыгрывает ему на выборах в национальный парламент, сообщает издание Politico.

    Лидеры Европейского союза опасаются, что оказались в положении, выгодном премьеру Венгрии Виктору Орбану, и могут непреднамеренно способствовать его успеху на предстоящих парламентских выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что критика в адрес Орбана, напротив, усиливает его позиции внутри страны, представляя венгерскому обществу как единственного защитника национальных интересов.

    Парламентские выборы в Венгрии намечены на 12 апреля, и в Брюсселе наблюдается рост раздражения в отношении политики Орбана. Однако, по данным Politico, даже самые яростные его оппоненты осознают, что чрезмерное давление может сыграть на руку венгерскому лидеру в предвыборной гонке.

    Издание также отмечает, что последний раз подобное недовольство в рядах европейских политиков наблюдалось во времена премьерства Маргарет Тэтчер. Ситуация обострилась после того, как 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировала выделение кредита в 90 млрд евро киевским властям, потребовав возобновления прокачки российской нефти. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, эти действия стали ответом на попытки давления Киева в энергетическом вопросе и попытку повлиять на исход апрельских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением. Глава МИД Петер Сийярто исключил возможность выделения средств Киеву до возобновления транзита по трубопроводу «Дружба». Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    Комментарии (2)
