Глава МО Израиля приказал уничтожить мосты через Литани

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кац отдал распоряжение Армии обороны Израиля немедленно уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане, сообщает РИА «Новости». По его словам, эти мосты используются движением «Хезболла» для перевозки оружия и боевиков на юг страны.

Глава Минобороны подчеркнул, что премьер-министр и он лично дали указание ЦАХАЛ ликвидировать все мосты, которые могут быть задействованы для террористической деятельности. В официальном заявлении министерства обороны отмечается: «Премьер-министр и я дали указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно уничтожить все мосты через реку Литани, которые используются для террористической деятельности, чтобы предотвратить переброску боевиков «Хезболлы» и оружия на юг».

Кроме того, министр добавил, что израильским военным было поручено ускорить разрушение домов в ливанских деревнях у границы. Эта мера, по его словам, направлена на устранение угрозы для израильских населенных пунктов по аналогии с действиями в Бейт-Хануне и Рафахе в секторе Газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолеты израильских ВВС ранее нанесли удар по мосту через реку Литани на юге Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Бейруту потерей части территории за отказ разоружить «Хезболлу». Глава ведомства приказал армии подготовиться к возможному расширению военной операции.