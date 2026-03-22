Tекст: Дмитрий Зубарев

Филат заявил, что власти Молдавии не спешат проводить плебисцит о выходе из СНГ, несмотря на опыт проведения еврореферендума, передает РИА «Новости». Он задается вопросом, почему столь важные решения принимаются без учета мнения граждан, тогда как еврореферендум был представлен как «панацея от всех бед». Филат отметил: «Власть провела референдум о вступлении в ЕС – где же референдум о выходе из СНГ? Почему решения, кардинально меняющие судьбу страны, принимаются без участия народа, а еврореферендум, намертво привязанный к президентским выборам, был преподнесен как панацея от всех бед и побед?»

В пятницу, 22 марта 2025 года, парламент Молдавии одобрил в первом чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и Устава организации. Оппозиция выступила против этого решения, аргументируя рисками для трудовых мигрантов и экономических связей, однако не набрала достаточного количества голосов для его блокировки.

Филат подчеркнул, что разрыв с СНГ означает потерю для Молдавии многолетних экономических и партнерских отношений, льготных режимов торговли и устоявшихся поставок. По его оценке, восстановление позиций на альтернативных рынках займет много лет и потребует значительных инвестиций.

Референдум по вступлению Молдавии в ЕС, состоявшийся в октябре 2025 года, показал серьезный раскол в обществе: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% участников, против – 49,54%. В пределах страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей, а решающий перевес обеспечила молдавская диаспора, проголосовавшая на более чем 200 участках в странах ЕС и только двух – в России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что итоги референдума и выборов свидетельствуют о глубоком расколе в молдавском обществе, и выразила надежду, что руководство республики не станет его усугублять.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии объявили о предстоящем прекращении членства республики в СНГ. Бывший президент Игорь Додон назвал разрыв связей с организацией противоречащим интересам граждан. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на фактическое неучастие Кишинева в работе Содружества.