В аэропорту Пскова ввели временные ограничения

Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) объявила о выборе нового главы после смерти Филарета, сообщает ТАСС.
По словам архиепископа Иоасафа Шибаева, «мы приняли участие в электронном формате в избрании предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата». Он подчеркнул, что большинство голосов было отдано архиепископу Никодиму, который стал новым главой организации.
Шибаев отметил, что выборы прошли «единственно правильным каноническим путем», а отмена государственного устава Киевского патриархата не влияет на церковную жизнь. Он добавил, что регистрация нового устава станет задачей нового предстоятеля.
Союз православных журналистов уточняет, что голосование пришлось проводить онлайн, потому что полиция оцепила Владимирский собор и не допускала туда представителей УПЦ КП. Прощание с Филаретом проходит в Свято-Михайловском соборе в Киеве, где, по сообщениям украинских СМИ, присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава МИД Украины Андрей Сибига.
В УПЦ КП ранее обвинили Православную церковь Украины (ПЦУ) в «похищении» тела Филарета и напомнили, что он завещал проводить отпевание силами своей церкви, а не ПЦУ. Филарет долгое время был главой канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, однако создал собственную структуру при поддержке украинских властей и был лишён сана.
В 2018 году после объединительного собора была создана ПЦУ, получившая автокефалию от Константинопольского патриарха. Филарет вскоре попытался восстановить УПЦ КП, но был ограничен в правах синодом ПЦУ, после чего стороны обвинили друг друга в различных нарушениях. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь не признают канонический статус ни одной из этих новых церковных структур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет умер в возрасте 97 лет. В начале марта религиозного деятеля госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева из-за ухудшения здоровья. Денисенко до последних дней считал себя патриархом собственной структуры вопреки созданию ПЦУ.