ЦАХАЛ сообщил о запуске Ираном 400 ракет по Израилю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани, Иран выпустил по Израилю более 400 баллистических ракет с начала эскалации, передает РИА «Новости». По его словам, системы противовоздушной обороны Израиля перехватили около 92% выпущенных ракет.

Шошани отметил: «За последние 22 дня Иран выпустил по Израилю более 400 баллистических ракет. У нас отличные показатели по перехватам: мы фиксируем порядка 92% успешных перехватов». Он также уточнил, что за это время в Израиле зафиксировали четыре прямых попадания: одно в Тель-Авиве и одно в Бейт-Шемеше в первые дни эскалации, а также два попадания в Араде и Димоне на юге страны накануне.

В результате обстрелов в Израиле погибли 20 человек, более 4,5 тыс. получили ранения различной степени тяжести, включая травмы по пути в убежище. В число пострадавших включены также люди, пережившие шок или психические расстройства во время атак. На жилые районы неоднократно падали осколки ракет и кассетные боеприпасы.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в ходе конфликта более 680 военных США и Израиля погибли или получили ранения. Иран продолжает наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по израильским целям, называя это ответом на атаки со стороны Соединенных Штатов и Израиля, в результате которых, по сообщениям, были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и пострадала школа для девочек на юге страны. Общее число жертв среди гражданских в Иране превышает 1,3 тыс., более 20 тысяч получили ранения.

