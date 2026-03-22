Президент Индонезии опроверг обещание выделить миллиард «Совету мира»

Президент Индонезии Субианто опроверг обещание выделить миллиард «Совету мира»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Субианто заявил, что его страна никогда не брала на себя обязательств выделить 1 млрд долларов на участие в инициированном США «Совете мира», передает РИА «Новости». Глава государства пояснил: «Мы никогда не говорили, что готовы внести взнос в размере 1 миллиарда долларов» – его заявление распространила президентская администрация.

Он уточнил, что Индонезия не делала никаких финансовых обещаний Вашингтону, связанных с возможным участием в этой структуре. Субианто отметил, что Джакарта не присутствовала на встрече стран-основателей «Совета мира», прошедшей 19 февраля в Вашингтоне, поскольку с самого начала не брала на себя финансовых обязательств.

Президент Индонезии подчеркнул, что страна готова рассмотреть участие в инициативе посредством отправки миротворческого контингента для обеспечения безопасности мирного населения в секторе Газа. «Мы заявили о готовности направить миротворческие силы при необходимости», – отметил Субианто.

Он также добавил, что в будущем Индонезия может рассмотреть возможность участия в восстановлении сектора Газа, если удастся достичь устойчивого прекращения огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индонезии сообщили о планах рассмотреть выход из Совета мира. Первое заседание новой организации состоялось в Вашингтоне в середине февраля. Ранее только Россия приняла решение предоставить Палестине 1 млрд долларов помощи.