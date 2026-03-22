В Германии проходят выборы в парламент Рейнланд-Пфальца

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выборы в ландтаг Рейнланд-Пфальца проходят в воскресенье, участки открылись в 8:00 по местному времени, пишет РИА «Новости». Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) оставалась доминирующей силой в регионе на протяжении тридцати пяти лет, однако по данным опроса Infratest dimap для телеканала ARD, Христианско-демократический союз (ХДС) обогнал СДПГ на один процентный пункт – 29% против 28%. Правящая СДПГ, несмотря на недавнюю смену премьер-министра, столкнулась с серьезной конкуренцией со стороны ХДС, а также с заметным ростом популярности правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая получила 19% поддержки – почти в два раза больше, чем на прошлых выборах в 2021 году.

Партия «Зеленые» может рассчитывать на 8%, левым удалось приблизиться к проходному барьеру с пятью процентами, а Свободная демократическая партия (СвДП) рискует не попасть в ландтаг, набирая около 3%. Для ХДС даже участие в коалиционном правительстве станет успехом после долгих лет в оппозиции. Продолжение нынешней коалиции СДПГ, «Зеленых» и СвДП считается маловероятным из-за падения рейтингов последних двух партий. На федеральном уровне для ХДС важно избежать очередного поражения после недавних неудач в Баден-Вюртемберге.

В Рейнланд-Пфальце проживает более четырех миллионов человек, а ключевыми темами кампании стали сохранение рабочих мест в промышленности, рост долгов муниципалитетов и образовательная политика. Эксперты считают, что исход этих выборов будет иметь значение для всего политического ландшафта Германии.

