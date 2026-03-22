Силы ПВО за шесть часов сбили 74 беспилотника над регионами России

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве уточнили: «с 07:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», передает ТАСС.

Как указали в Минобороны, 40 беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, 19 – над территорией Смоленской области, восемь БПЛА – над территорией Тульской области, четыре – над территорией Калужской области, два – над территорией Курской области, один БПЛА уничтожен над территорией Республики Башкортостан.

В воскресенье российские войска установили контроль над Потаповкой в Сумской области и нанесли поражение украинским формированиям на нескольких направлениях, уничтожив склады и технику.

Ранее Минобороны доложило о 25 сбитых за ночь дронах ВСУ над девятью регионами России и акваторией Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 71 БПЛА ВСУ над Россией с 14 до 20 часов в субботу.