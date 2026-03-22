Восемь человек пострадали в аварии грузовика и микроавтобуса под Калугой

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Калужской области на трассе возле деревни Галкино микроавтобус Ford Transit столкнулся с грузовым автомобилем Shacman, передает ТАСС. Авария произошла около десяти утра по московскому времени. В результате столкновения пострадали водитель микроавтобуса и семь его пассажиров.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили: «По поручению прокуратуры области прокуратурой Дзержинского района организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в связи с ДТП, в результате которого пострадало несколько человек. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю микроавтобуса и семи его пассажирам».

Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства происшествия и проверяют, соблюдались ли требования безопасности дорожного движения. О состоянии пострадавших не сообщается.

