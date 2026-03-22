  
    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис
    22 марта 2026, 11:18 • Новости дня

    Франция выбыла из тройки поставщиков вина из ЕС в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франция выбыла из тройки крупнейших поставщиков вина из Евросоюза на российский рынок, следует из данных Евростата.

    По данным Евростата, в январе 2026 года российские компании импортировали французского вина на сумму 2,2 млн евро – почти в 2,3 раза меньше по сравнению с декабрем 2025 года, когда закупки составили 5 млн евро. Этот показатель стал минимальным за последние семь месяцев, передает РИА «Новости».

    Теперь Франция занимает лишь шестое место среди экспортеров вина из Евросоюза в Россию, ее доля составила 6,4% от всех поставок. Лидером остается Италия, на которую приходится 37,5% импорта. В пятерку крупнейших также вошли Латвия с 18,6%, Польша с 15,2%, Португалия с 7,6% и Испания с 6,7%.

    В целом импорт вина из стран Евросоюза в Россию в январе также снизился и составил 33,9 млн евро против 41,6 млн евро месяцем ранее. Это минимальный уровень закупок за последние десять месяцев.

    Ранее сообщалось, что французский экспорт вина из на российский рынок в прошлом году вырос в пять раз, что позволило ей занять место Испании.

    До этого сообщалось, что Франция и Польша по итогам 2025 года достигли многолетних максимумов по поставкам вина в Россию.

    21 марта 2026, 19:23 • Новости дня
    Захарова высмеяла слухи о «звонках» Сийярто Лаврову

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обсуждение в СМИ о якобы регулярных звонках главы МИД Венгрии Петера Сийярто министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» назвала публикации о «звонках» главы МИД Венгрии Петера Сийярто Сергею Лаврову проявлением воспаленной фантазии врагов Венгрии.

    «Это говорит о том, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия», – заявила Захарова.

    Такое заявление она сделала в ответ на публикацию издания Washington Post, в которой со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщалось, что Сийярто якобы регулярно звонит Лаврову во время перерывов на заседаниях Евросоюза.

    Ранее Сийярто резко ответил на попытки западных журналистов назвать его визит в Россию провокацией.

    21 марта 2026, 23:42 • Новости дня
    СК заявил о задержании новых фигурантов дела о разбое на Строгинском бульваре

    Tекст: Катерина Туманова

    Следственный комитет России объявил о задержании двух новых фигурантов дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, в результате которого была убита женщина – хозяйка ограбленной квартиры.

    «В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны на территории Московской области подозреваемые в соучастии в преступлении. Ими оказались молодые люди 2005 и 2007 годов рождения», – сказано в сообщении ведомства в мессенджере Max.

    Там уточнили, что следствие установило, как подозреваемые по поручению организаторов работали «курьерами» и передавали часть имущества, похищенного в квартире на Строгинском бульваре, иным соучастникам.

    Подозреваемые доставлены в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий. В ходе допроса один из подозреваемых полностью признал вину и описал свои действия в преступной схеме.

    «Вину свою полностью признаю, попал под влияние куратора, чтобы забрать доставку, посылку. Внутри находились ювелирные изделия и монеты золотые, после чего мы перезапаковали в другой пакет и передали другому неизвестному лицу», – сказал он в видео, размещенном в канале СК России.

    Второй фигурант дела добавил о своих функциях курьера, который с первым подозреваемым, забрал некую коробку и должен был ее передать другому лицу.

    Напомним, 14 марта в московской квартире на Строгинском бульваре  обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    По данным следствия, злоумышленники не были знакомы между собой до совершения преступления. Следствие установило, что 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить обвиняемого футболиста, который нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, приведших к ее смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО футболиста Даниила Секача. Ему вменили убийство и разбойное нападение в составе организованной группы. Спортсмен действовал под влиянием мошенников с Украины.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    22 марта 2026, 07:09 • Новости дня
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в беседе с Борисом Корчевниковым призналась, как узнала о неизлечимой болезни одного из детей через 40 дней после того, как супруг Тигран Кеосаян впал в кому в декабре 2024 года.

    «Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я и про это говорить не хочу», – приводят ее слова «Вести».

    Симоньян призналась, что в течение девяти месяцев муж впал в кому, она узнала о болезни ребенка и о собственном онкологическом заболевании со стремительным развитием из-за переживаемого стресса.

    «Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы. Когда Тигран попал в кому, я госпитализировалась вместе с ним и думала, что я буду с ним», – добавила она.

    Маргарита Симоньян сообщила о смерти супруга, российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в сентябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Симоньян сообщила о начале курса химиотерапии в связи с онкологией, а 13 февраля она вышла на церемонию вручения звания почетного гражданина Краснодара без парика.

    21 марта 2026, 23:28 • Новости дня
    Врач тульского ФК «Арсенал» спас жизнь пассажирам рейса Москва – Хабаровск

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный врач футбольного клуба «Арсенал» Аркадий Чмуневич оказал неотложную медицинскую помощь двум пассажирам рейса Москва – Хабаровск, которым стало плохо на борту во время перелета команды.

    Инцидент произошел во время перелета команды на матч 25-го тура со «СКА-Хабаровском». Одна из пассажирок потеряла сознание из-за резкого снижения артериального давления. Доктор Чмуневич оказал ей экстренную помощь и наблюдал за ее состоянием вплоть до посадки, так как приступы повторялись, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал команды Первой лиги.

    Спустя некоторое время экипаж вызвал врача к другому пассажиру, у которого начался эпилептический приступ. Главный врач «Арсенала» вновь оказал необходимую помощь до прибытия в Хабаровск, где обоих пациентов передали прибывшим медикам.

    «Это не первый случай, когда нашей медицинской службе случается оказывать помощь на борту самолета, стараемся такие случаи не афишировать, так как это часть нашей работы, но вот спасать за один рейс двух пациентов прежде не приходилось», – признался доктор Чмуневич.

    Матч между «СКА-Хабаровск» и «Арсеналом» состоится 22-го марта и начнется в 8.00  по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре медсестра из Тульской области спасла женщину на борту самолета. До этого медсестра-анестезист Якутской республиканской офтальмологической больницы Суугунай Сарыада  оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, потерявшей сознание на рейсе из Иркутска в Петербург.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее спас человека на борту самолета, летевшего из Москвы в Ханой.

    22 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде как конструктивные

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией в штате Флорида назвал встречи конструктивными и высказался об обсуждаемых вопросах.

    «Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий, сосредоточив внимание на сужении круга вопросов и их урегулировании для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    По его словам, американская сторона приветствует продолжение взаимодействия в целях урегулирования нерешенных вопросов и признает его важность для глобальной стабильности. Уиткофф поблагодарил президента США «за его постоянное лидерство в продвижении этих усилий».

    Спецпредставитель Уиткофф напомнил, что в состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груенбаум и старший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Украина согласовали переговоры в Майами 21 марта. Владимир Зеленский накануне встречи отметил появление у него плохого предчувствия из-за влияния иранского конфликта на ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация не примет  участия в переговорах по Украине 21 марта в США.

    21 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Захарова посвятила пост дню рождения Лаврова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В день рождения главы МИД Сергея Лаврова официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала поздравительный пост в своем Telegram-канале, отметив значимость этой даты.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала поздравление министру иностранных дел Сергею Лаврову, которому 21 марта исполнилось 76 лет. В своем Telegram-канале Захарова опубликовала сообщение: «Есть такой день в году – 21 марта», сопроводив поздравление смайликом в виде праздничной хлопушки с конфетти.

    Ранее Захарова записала видеопоздравление для жителей Китая на китайском языке и пригласила на праздничные торжества в Москву и Пекин.

    До этого сам министр Сергей Лавров поздравил Марию Захарову с юбилеем, отметив ее вклад в развенчание западной пропаганды и высокий профессионализм.


    22 марта 2026, 03:43 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший на Москву дрон

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в канале мессенджера Max об уничтожении дрона, который направлялся в сторону Москвы, силами ПВО.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Напомним, в субботу общее количество сбитых беспилотников, двигавшихся в сторону столицы, достигло 31.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в субботу были введены временные ограничения на рейсы в трех аэропортах Москвы.


    22 марта 2026, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как «пропали без вести» обученные в Польше штурмовики ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении фронта командование ВСУ перебросило подразделение штурмовиков, прошедших подготовку в Польше.

    «Родственники неонацистов 25 ошб сообщают, что в Сумской район переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из украинских оккупантов данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», – рассказали российские бойцы в неофициальном Max-канале группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении бойцы крушили противника в районах Вольной Слободы, Искрисковщины, Никольского, Мирополья, Кондратовки, Конотопа и села Новая Сечь.

    В ходе упорных боев штурмовики продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском на двух, за сутки общее продвижение составило до 400 м.

    В Шосткинском районе «Северян» продвинулись до 250 метров. При этом наиболее ожесточенные стрелковые бои идут вдоль реки Клевень, где противник оборудовал опорные пункты и ПУ БПЛА для обстрелов гражданской инфраструктуры Хомутовского района Курской области.

    В Краснопольском районе штурмовые отряды продвинулись на расстояние до 500 метров.

    «В результате комплексного огневого воздействия сводные группы солдат 119 обр ТерО и 5 пого бежали с занимаемых позиций в лесном массиве восточнее села Новодмитровка», – доложили военнослужащие.

    На Харьковском направлении «Северяне» работали по живой силе и технике ВСУ в районах Новоалександровки, Колодезного, Весёлого и села Польное. На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 350 метров. В Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 400 метров.

    «Анализ некрологов показал, что из Славянска (оккупированная ВСУ территория ДНР) на данный участок фронта была переброшена рота 129 обр ТерО, которая практически в полном составе «пропала без вести», пытаясь безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графское», – рассказали «Северяне».

    Всего за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о серии взрывов на военных объектах ВСУ в Сумской области. На Украине участились странные смерти командиров ВСУ. Майор ВСУ был ликвидирован на Сумском направлении.

    21 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Над Россией за семь часов сбиты 54 дрона ВСУ

    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 54 украинских беспилотника самолетного типа в ряде российских регионов за семь часов, сообщает Минобороны.

    В субботу в период с 7 до 14 часов по мск дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Беспилотники были сбиты над Московским регионом, а также над территориями Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан. Все цели были успешно уничтожены.

    Ранее в субботу на подлете к Москве был сбит седьмой за день украинский дрон. До этого за шесть часов ПВО России уничтожило 91 украинский беспилотник.

    Всего в ночь на субботу российские средства ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.


    21 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    ГАИ: Бензовоз спровоцировал смертельное ДТП под Ростовом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом бензовоз с топливом из-за неисправности выехал на встречную полосу, спровоцировав смертельное столкновение с четырьмя легковыми машинами, сообщили в Госавоинспекции Ростовской области.

    Потерявший управление из-за неисправности переднего левого колеса бензовоз стал причиной крупной аварии днем в субботу на трассе «Ростов – Таганрог» в Ростовской области. Трагедия случилась из-за того, что бензовоз выехал на встречную полосу, передает РИА «Новости». Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, бензовоз DAF, груженный топливом, столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями.

    В результате аварии произошел разлив топлива и возгорание автомобилей. На месте происшествия погибли три человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Спасатели и медики оперативно прибыли на место ДТП, ликвидировали возгорание и оказывают помощь пострадавшим.

    Движение на участке дороги временно ограничено, причины и обстоятельства аварии уточняются. По словам представителей Госавтоинспекции, состояние пострадавших оценивается как тяжелое, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в Неклиновском районе Ростовской области бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями и загорелся, в результате чего погибли три человека.

    Ранее в Батайске три легковые машины столкнулись на перекрестке, семь человек были госпитализированы, среди них четверо детей.

    А 18 февраля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области также случилось ДТП с участием бензовоза, который столкнулся с рейсовым автобусом, тогда четверо пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

    22 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова об энергетическом кризисе в Европе доходят до европейцев и находят сильный отклик в контексте позиции европейских лидеров, исключающих возвращение к российским поставкам энергоносителей.

    «Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже борющейся с энергетическим кризисом. В пятницу Песков резко прокомментировал непримиримую позицию Европейского союза, который  демонстрирует нежелание возвращаться к поставкам российского газа, несмотря на всё более серьезные экономические последствия для граждан Старого континента», – сказано в материале портала AntiDiplomatico.

    В статье напомнили, как Песков заявил, что «Европа продолжает стрелять себе в ногу, или, скорее, в ноги своим избирателям», имея в виду недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Она категорически исключила возможность возвращения к закупкам российского газа, даже в случае дефицита энергоносителей на Старом континенте. Однако, по словам Пескова, народное недовольство уже ощутимо: «Уже ясно, что европейские избиратели больше не будут голосовать за этих людей, это очевидно прямо сейчас».

    В статье отмечается, что противостояние из-за природного газа меняет промышленный баланс континента.

    «Европа отказалась от дешевого российского газа, который десятилетиями был краеугольным камнем ее промышленной конкурентоспособности, заменив его гораздо более дорогим американским сжиженным природным газом. Этот геополитический выбор укрепляет ее вассальную зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис, еще больше усугубляемый недавней эскалацией на Ближнем Востоке», – говорится в статье.

    Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, скачки цен на нефть и газ превращают происходящее в порочный круг: более высокие счета, давление на семьи и предприятия, череда закрытий бизнесов и заводов, увольнения и слабеющая экономика, резюмирует портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    22 марта 2026, 07:33 • Новости дня
    Минобороны доложило о 25 сбитых за ночь над регионами России дронах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале о 25 сбитых за ночь дронах ВСУ над девятью регионами России и акваторией Черного моря.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей и над акваторией Черного моря», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 71 БПЛА ВСУ над Россией с 14 до 20 часов в субботу. Силы ПВО в ночь на воскресенье сбили летевший на Москву дрон.

    21 марта 2026, 17:19 • Новости дня
    Суд Подмосковья отказался делить стоимость пластики груди между экс-супругами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Подмосковья потребовал при разводе вернуть половину суммы за пластическую операцию бывшей жены, но суд не удовлетворил его иск.

    Житель Московской области попытался через суд получить компенсацию за пластическую операцию по увеличению груди, которую оплачивал из общего бюджета во время брака. Мужчина требовал вернуть около 65 тыс. рублей, считая операцию совместно нажитым имуществом. Он также настаивал на передаче бывшей супруге общих кредитных обязательств, сообщила агентству РИА «Новости» семейный юрист Яна Киреева.

    По словам Киреевой, супруги прожили в браке почти 12 лет и развелись два года назад. Мужчина потребовал оставить за собой квартиру, дом, участок и автомобиль, а также разделить накопленные денежные средства. Отдельным пунктом он указал возврат части стоимости пластической операции, проведенной в начале совместной жизни.

    Суд отклонил требование мужчины о компенсации за операцию. В решении было отмечено, что части тела, даже если они были «приобретены» в браке, не считаются совместно нажитым имуществом и не подлежат разделу при разводе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкант Денис Устименко (Джиган) также заявил о желании разделить имущество с супругой Оксаной Самойловой в равных долях.

    Ранее президент «Норильского никеля» Владимир Потанин начал разбирательство в Арбитражном суде Москвы против бывшей супруги Натальи Потаниной, не раскрывая содержание иска. А вот основательница Wildberries Татьяна Ким уже достигла соглашения по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком.

    22 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Червоного и «мясорубке» в Николаевке

    Tекст: Катерина Туманова

    Окрестности Червоного у Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) контролируют операторы БПЛА ВС России, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттуда ушли, при этом командование бросает солдат ВСУ в Николаевку под Константиновкой в ДНР как в мясорубку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, противник несет безосновательные потери в Николаевке под Константиновкой.

    «Потому что если брать военную логику, тактику и стратегию, то противнику давно пора было покинуть данный населенный пункт и отойти на запасные позиции, но украинское командование не считается с личным составом и, естественно, бросает в мясорубку все больше и больше живой силы, своих мобилизованных граждан», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что поселок Червоный в ДНР перешел в серую зону, а подразделения ВСУ его покинули.

    «Червоное, по сути, уже находится в серой зоне: его окрестности полностью контролируются нашими дроноводами. Так что предполагаю, что в ближайшее время именно с этого участка будут положительные новости от Министерства обороны Российской Федерации», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России вытеснили ВСУ из Николаевки под Константиновкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 60% Константиновки находится под контролем российских военных. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал об улучшении позиций ВС в Константиновке.

    21 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Во Франции потребовали снять санкции с России из-за энергокризиса

    Французская партия запустила петицию о снятии санкций с России из-за энергокризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Французская партия «Патриоты» инициировала петицию с требованием срочно принять энергетический план, предусматривающий снятие санкций с России ради удешевления углеводородов, заявил лидер партии Флориан Филиппо,

    Филиппо отметил, что отмена санкций в энергетике невозможна без выхода Франции из состава Евросоюза, поскольку именно ЕС принимает решения об ограничениях. Петиция, размещенная на сайте партии, содержит восемь основных пунктов, среди которых также снижение акцизов и НДС на топливо, временное замораживание цен и выход с европейского рынка электроэнергии.

    Лидер «Патриотов» в соцсети X заявил: «Макрон не делает ничего?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов:.. снятие с России санкций в сфере энергетики, чтобы вновь получить доступ к более дешевым углеводородам».

    Число подписавших петицию не раскрывается. Инициатива была выдвинута на фоне резкого роста цен на топливо из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также блокировки Ормузского пролива, что уже сказалось на поставках нефти и сжиженного газа на мировом рынке.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее призвал отказаться от ограничений против Москвы во избежание энергетического кризиса.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос перехода с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

