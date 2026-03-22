Два заправщика ВВС США направились к Ормузскому проливу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два самолета-дозаправщика ВВС США – Boeing KC-46A Pegasus и Boeing KC-135 Stratotanker – направляются на восток от Тель-Авива в сторону Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Согласно изученным данным, оба воздушных судна вылетели из Тель-Авива в 10.00 мск и спустя 45 минут находились северо-западнее Катара. Приблизительно в 10.48 мск их транспондеры были отключены, после чего отслеживать перемещение самолетов стало невозможно.

Точная точка назначения американских заправщиков не раскрывается. Перемещение самолетов произошло на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа: «Если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат его электростанции, начиная с самой крупной».

В свою очередь, официальный представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави сообщил, что проход через Ормузский пролив разрешен всем судам, кроме «вражеских», при координации с Тегераном.

Обострение ситуации связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. В ответ Иран наносит удары по целям на территории Израиля и по американским военным объектам в регионе.

Эскалация в Персидском заливе фактически блокировала Ормузский пролив, который считается ключевым маршрутом для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран региона, что уже сказалось на уровне добычи и экспорта энергоресурсов.

