NetBlocks сообщил о 528 часах отключения интернета в Иране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что интернет в Иране практически полностью отключен уже более 500 часов, передает РИА «Новости». Отключение связи началось 28 февраля, когда США и Израиль приступили к военной операции против Ирана. В публикации NetBlocks в соцсети X отмечается: «Спустя 528 часов Иран вступает в 23-и сутки изоляции от мира».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 15 марта заявил, что ограничения на интернет введены по соображениям безопасности. Он подчеркнул, что государство находится под угрозой агрессии и обязано защищать своих граждан.

По данным NetBlocks, интернет в стране остается недоступным уже четвертую неделю. В результате отключения значительно осложнена передача информации внутри страны и за ее пределы.

Военная операция США и Израиля, начавшаяся 28 февраля, сопровождается ударами по объектам в Иране, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ на атаки Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, международная служба мониторинга ранее зафиксировала отключение интернета в Иране более чем на 84 часа. Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары по американским и израильским военным объектам. Глава МИД исламской республики Аббас Аракчи опроверг информацию об атаках на гражданские цели.