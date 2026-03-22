Иранские военные заявили об ударе дронами по аэропорту Бен-Гурион

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Ирана нанесли успешный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Израиле с использованием беспилотников Arash-2, передает ТАСС. Официальный представитель иранской армии сообщил, что атака была произведена с помощью передовых беспилотных летательных аппаратов, которые обладают значительными разрушающими возможностями.

«Армия успешно атаковала аэропорт Бен-Гурион сионистского режима с помощью передового беспилотника Arash-2», – заявил представитель иранских военных. Он подчеркнул, что использовались преимущественно аппараты Arash-2, являющиеся модернизированной и более мощной версией беспилотников Kian и Arash-1.

По данным иранской стороны, дальность полета беспилотника Arash-2 достигает 2 тыс. км, что позволяет поражать цели на значительном расстоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники накануне нанесли удары по топливным резервуарам аэропорта Бен-Гурион. Армия обороны Израиля перед этим начала наносить новые удары по иранской инфраструктуре в Тегеране. Корпус стражей исламской революции ранее сообщил о применении гиперзвуковых ракет по целям в израильском аэропорту.