The American Conservative: Союзники США отказались поддержать операцию против Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Азиатские союзники Соединенных Штатов, такие как Япония и Южная Корея, не готовы поддержать возможную военную операцию США против Ирана, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию The American Conservative.

В материале отмечается, что несмотря на призывы Вашингтона к более активному участию, включая сопровождение кораблей и разминирование в Ормузском проливе, Токио и Сеул проявляют нерешительность. В журнале подчеркнули: «Это уровень доверия к американскому руководству» стал главным отличием от ситуации двадцатилетней давности, когда оба государства поддержали США в войне в Ираке.

Авторы статьи объясняют разницу подходом руководства США: администрация Джорджа Буша – младшего вовлекала союзников в процесс управления альянсом, предоставляя политическое прикрытие, чего сейчас не наблюдается. Текущий президент Дональд Трамп, по мнению издания, действует противоречиво, то призывая к поддержке, то утверждая, что США не нуждаются в помощи, что вызывает у союзников недоумение относительно стратегических намерений Вашингтона.

Неясность целей, таких как ослабление Вооруженных сил Ирана или смена режима, делает участие Японии и Южной Кореи в конфликте политически невыгодным. Союзники опасаются втягивания в новую войну на Ближнем Востоке без четкой стратегии выхода. Дополнительным фактором называют экономическое давление, оказываемое администрацией Трампа даже на близких партнеров, что еще сильнее препятствует готовности их правительств идти на риск ради поддержки США.

