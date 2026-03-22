Премьер Вьетнама отправился с официальным визитом в Россию

Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США

Эксперт Семенов: Иран сделал значительный шаг в увеличении дальности своих ракет

Tекст: Андрей Резчиков

«Безусловно, выбор цели – базы Диего-Гарсия – имеет особое символическое и стратегическое значение. Уникальность этого объекта заключается в том, что долгое время он использовался США как главная стратегическая воздушная гавань в регионе Индийского океана. Именно отсюда действовали стратегические бомбардировщики B-52 во время операции «Буря в пустыне» и в ходе последующих кампаний на Ближнем Востоке. По сути, это был «непотопляемый авианосец» для стратегической авиации, безопасная площадка вне досягаемости обычных региональных угроз», – отмечает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

По его словам, в сообщении Ирана о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия важно разделять политическую демонстрацию и реальный военный эффект. «На данный момент у нас нет подтвержденных данных о том, что база была поражена или что ракеты преодолели систему ПВО. Сообщения о применении ракет SM-3 и отсутствие кадров разрушений на базе, скорее, свидетельствуют о том, что пуски носили демонстрационный характер либо были перехвачены», – полагает Семенов.

Поэтому пока преждевременно говорить о том, что Тегеран якобы переходит на «новый уровень» или меняет стратегию. «Иран и ранее наносил удары по американским объектам в Персидском заливе – в Бахрейне, Катаре. Здесь мы видим экстраполяцию той же логики на большую дальность. Тегеран демонстрирует, что обладает ракетами, способными преодолевать 3-4 тыс. километров. Но обладание такой ракетой и способность нанести ею неприемлемый ущерб – это разные вещи», – подчеркнул специалист.

Чтобы на таком расстоянии – около 3800 км – действительно угрожать базе, нужна не просто дальнобойность, а высокая точность и возможность массированного пуска. «Две-три ракеты даже с высокой точностью будут перехвачены американской системой ПРО «Иджис», если только это не массированный удар в 20-30 ракет, способный насытить противоракетную оборону. Пока мы говорим об одиночных пусках, это, скорее, сигнал о намерениях, чем попытка изменить военный баланс», – рассуждает собеседник.

Что касается «красных линий» для США и реакции Лондона, то здесь также не стоит драматизировать. «Хотя база формально британо-американская, этот удар адресован в первую очередь американскому военному присутствию. Для Британии это не критический удар по статусу внерегиональной державы, это больше эпизод в рамках общей эскалации. США, в свою очередь, уже ведут бомбардировки, и этот инцидент вряд ли изменит их стратегию, если только не будет доказан факт успешного поражения стратегического объекта», – добавил Семенов.

Тем не менее «мы видим значительный шаг в риторике и в технологической демонстрации дальности ракет». «Но с точки зрения военной логистики и изменения расклада сил, говорить о прорыве пока рано. Необходимо дождаться верифицированных данных о типе ракет, точности попадания и, главное, о том, смог ли Иран преодолеть эшелонированную ПРО на таком удалении», – подытожил спикер.

В субботу иранские власти сообщили о запуске двух баллистических ракет в направлении совместной британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Иранское агентство Mehr назвало эту атаку «значительным шагом» в текущем противостоянии с США.

Дополнительные детали произошедшего пока не раскрываются. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что для нейтрализации одной из угроз американские военные задействовали ракету-перехватчик SM-3, однако успешность этого маневра остается под вопросом.

Министерство обороны Британии уже заявило об «угрозе британским интересам», признав при этом, что объект используется для военных операций США. Об этом, как сообщает РИА «Новости», говорится в комментарии пресс-секретаря военного ведомства. В нем отмечается, что британские ВВС защищают «наш народ и персонал в регионе». Представитель министерства признал, что Лондон разрешил США использовать британские базы для «ограниченных оборонительных операций».

По мнению арабских СМИ, на которые ссылается телеканал «Аль-Джазира, атака на столь отдаленный объект свидетельствует о том, что Иран обладает ракетами, «дальность которых превышает представления его противников». Прямое расстояние от Ирана до американской военной базы на острове Диего-Гарсия составляет около 3800 километров. При этом авиационный маршрут (расстояние перелета) от Тегерана до базы превышает 5200 км.

Таким образом, этот пуск фактически опровергает официальные заявления Тегерана о добровольном ограничении дальности своих ракет в 2 тыс. км.