Иран объявил об открытии Ормузского пролива для дружественных судов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мусави рассказал, что Ормузский пролив остается открытым для судов, кроме тех, которые Иран считает «вражескими», сообщает РИА Новости. Он уточнил, что суда могут проходить через пролив только при условии координации с Тегераном.

