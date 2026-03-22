Иран объявил об открытии Ормузского пролива для дружественных судов

«Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, и фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами», – сказано в заявлении.
Страны-участницы выразили глубокую озабоченность по поводу эскалации конфликта и призвали Иран «немедленно прекратить свои угрозы, установку мин, атаки беспилотников и ракет».
Подписавшиеся под заявлением потребовали от Ирана выполнить резолюцию 2817 Совета Безопасности ООН. В документе подчеркнуто, что последствия эскалации почувствует весь мир, особенно уязвимые страны.
Лидеры приветствовали решение Международного энергетического агентства (МЭА) о скоординированном высвобождении стратегических запасов нефти и заявили о готовности внести вклад в обеспечение безопасного прохода судов.
«Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании», – отмечено в заявлении.
В заключение представители 22 стран призывают все государства уважать международное право и поддерживать принципы безопасности и процветания.
Совместное заявление подписали: Объединенные Арабские Эмираты, Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония, Канада, Республика Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн, Литва и Австралия.
