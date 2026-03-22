Исследование показало рост популярности креативных профессий среди подростков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Наиболее востребованными карьерными направлениями у российских подростков стали креативные профессии, экономика, бизнес и наука, сообщает РИА «Новости». К таким выводам пришли аналитики образовательной платформы «Умскул» после опроса более 6,8 тыс. школьников 7-11 классов из разных регионов России.

Эксперты выяснили, что дизайн, творчество и креативные профессии выбирают 30% подростков. Далее следуют экономика и бизнес (25%), наука и исследования (23%), медиа и журналистика (22%) и психология (21%). Несмотря на высокий спрос, IT и технологии интересуют только 20% школьников.

Инженерия и архитектура остаются менее популярными – их выбирают лишь 11% опрошенных, столько же интересуются предпринимательством, а к геймдеву и киберспорту тяготеет меньше 6% подростков. К 9-му классу заметно растет интерес к экономике и финансам: с 16% среди 7-8 классов до 25% среди девятиклассников.

Старшеклассники чаще задумываются о преподавании (20% в 11-м классе против 11% у младших школьников). При этом выбор научного направления постепенно уменьшается – с 25% до 21% к выпуску. Креативные профессии лидируют во всех возрастных группах.

Главным фактором при выборе профессии для 72% школьников стали личные интересы и хобби. Для 54% важен уровень дохода, а 36% ориентируются на возможность карьерного роста. Аналитики отметили, что в прошлом году приоритетом для большинства был именно высокий доход (75%).

«По мере взросления меняются и карьерные ценности подростков. Например, потребность в творческой самореализации заметно возрастает уже к 9-му классу – с 12% до 20%, и затем остается на этом уровне», – рассказали авторы исследования. К выпуску растет и желание приносить пользу обществу: с 11% до 16%. Старшеклассники чаще задумываются о балансе между работой и личной жизнью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным исследований Санкт-Петербургского госуниверситета 18% подростков уже работают преимущественно в креативных индустриях. На IX Санкт-Петербургском Международном форуме труда эксперты обсудили трудовую занятость подростков, их карьерные ожидания и профориентацию. Исследование ВШЭ показало снижение интереса школьников к рабочим специальностям и рост числа выпускников, выбирающих колледжи вместо 10 класса.