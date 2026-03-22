    22 марта 2026, 09:01 • Новости дня

    Дюрант обошел Джордана в списке лучших бомбардиров НБА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант обошел Майкла Джордана и поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

    Кевин Дюрант обошел Майкла Джордана и занял пятое место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС. В домашнем матче «Хьюстона» против «Майами» Дюрант набрал 27 очков, что позволило ему довести карьерный показатель до 32294 очков – на два больше, чем у Джордана.

    Теперь выше Дюранта в списке остаются Коби Брайант (33643 очка) и действующий лидер Леброн Джеймс с 43241 очком. Дюрант, которому 37 лет, – единственный четырехкратный олимпийский чемпион по баскетболу в истории и дважды был признан самым ценным игроком финала НБА.

    Баскетболист 16 раз принимал участие в Матче всех звезд НБА и дважды становился чемпионом лиги в составе «Голден Стэйт». До перехода в «Хьюстон» летом 2025 года он также играл за клубы из Оклахомы, Бруклина и Финикса.

    Майкл Джордан, которому сейчас 63 года, за свою карьеру становился чемпионом НБА шесть раз и пять раз признавался самым ценным игроком сезона. В составе сборной США Джордан выигрывал Олимпиаду дважды, а в Матче звезд НБА участвовал 14 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс первым в истории НБА преодолел отметку в 40 тысяч очков. Позднее победители Олимпиады-2008 в составе сборной США вошли в Зал славы баскетбола. Накануне лидер «Лос-Анджелеса» повторил рекорд лиги по количеству сыгранных матчей.

    21 марта 2026, 13:50 • Новости дня
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии

    @ whitehouse.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Публикация фотографии японского премьера Санаэ Такаити с ужина в США спровоцировала бурную реакцию пользователей соцсетей из-за ее эмоционального поведения.

    Фотография премьер-министра Японии Санаэ Такаити, сделанная во время торжественного ужина в США, вызвала активные дискуссии в японских социальных сетях, передает РИА «Новости». Снимок, опубликованный Белым домом, запечатлел Такаити с полувскинутыми руками и широко открытым ртом в момент эмоциональной реакции на происходящее. Многие пользователи сочли такое поведение неуместным для главы государства, особенно на фоне сложной международной ситуации.

    Один из комментаторов под ником «Кайросукронос» написал: «Позор для Японии. Позор века». Другие участники обсуждения отметили, что столь открытая эмоциональность может быть расценена как проявление слишком тесных отношений между Японией и США, что выглядит странно в нынешней обстановке.

    Некоторые пользователи провели параллели с фотографиями Такаити в молодости, где она также демонстрирует яркие эмоции, и начали сравнивать эти кадры. Сама Такаити объяснила, что во время ужина оркестр исполнил композицию Rusty Nail японской рок-группы X Japan, что стало для нее неожиданным приятным сюрпризом.

    Однако реакция премьер-министра и дальнейшая публикация видеоролика с мероприятия вызвали новые вопросы. Некоторые пользователи обратили внимание на жесты Такаити по отношению к Дональду Трампу и назвали это проявлением “подхалимства”, подчеркнув, что видео лишь усилило споры в обществе.

    Ранее японская оппозиция осудила переговоры премьер-министра Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом и назвала встречу худшим саммитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил поддержку Такаити в Вашингтоне, несмотря на упоминание атаки на Перл-Харбор и разногласия по Ирану. Сама Такаити выступила с резкой критикой политики Ирана и предпочла не обсуждать атаки Вашингтона и Тель-Авива.


    21 марта 2026, 10:53 • Новости дня
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива

    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судно под названием Jamal, ранее считавшееся севшим на мель у Индии, успешно пересекло Ормузский пролив после исчезновения с радаров, пишут западные СМИ.

    Судно-зомби, идентифицированное как Jamal, прошло через заблокированный Ираном Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

    В агентстве уточняют, что плавсредство было замечено на юго-восточном побережье Ирана после пересечения пролива. По данным отслеживания, Jamal впервые появился на радарах в Оманском заливе 13 марта, а затем исчез с наблюдения до 20 марта, когда снова включил маячки уже в Персидском заливе.

    Судно, по данным Bloomberg, маскировалось под танкер для перевозки сжиженного природного газа, что помогло ему пройти через иранскую блокаду. Агентство также отмечает, что ранее, в октябре 2025 года, Jamal сел на мель у берегов Индии, однако с тех пор его местоположение оставалось неизвестным.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что всемирная организация могла бы помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

    Однако бывший командующий Центрального командования США генерал Джозеф Вотел отметил, что разминировать Ормузский пролив и сопровождать суда возможно только после ослабления военного потенциала Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    21 марта 2026, 17:21 • Новости дня
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва еще во время переговоров на Аляске выразила готовность к урегулированию по Украине, но сейчас Вашингтон начал «колебаться», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Сергей Лавров сообщил в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, что российская сторона еще на переговорах на Аляске демонстрировала готовность к урегулированию ситуации вокруг Украины.

    Лавров отметил, что американские коллеги призывали к поиску решений, предлагали рассмотреть дополнительные уступки и обещали перспективы экономического сотрудничества. При этом Лавров подчеркнул, что одновременно с этим Россию вытесняют с мировых энергетических рынков. Министр добавил, что теперь США начинают «колебаться» в своих подходах к вопросу урегулирования.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал договоренности в Анкоридже отправной точкой для переговоров.

    Также Лавров заявил, что Соединенные Штаты отказались от достигнутых на саммите условий урегулирования конфликта.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы к определенным уступкам в ходе встречи в Анкоридже.

    21 марта 2026, 12:21 • Новости дня
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран

    @ Rana Sajid Hussain/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ежегодном докладе разведывательного сообщества США Пакистан впервые назван значимой ядерной угрозой наряду с Россией, Китаем, Ираном и КНДР.

    Вашингтон опубликовал список главных угроз своей национальной безопасности в ежегодном докладе разведывательного сообщества. В перечень вошли Россия, Китайская Народная Республика, Иран, КНДР и Пакистан. Пакистан впервые был отмечен в этом списке как существенная ядерная угроза из-за новых ракетных разработок и возможностей, позволяющих быстро достичь территории США.

    В документе также отмечается, что глобальными и транснациональными рисками для США признаны миграция и киберпреступность. Авторы доклада подчеркивают, что комплексность и масштабы вызовов, исходящих от указанных стран, требуют усиленного внимания американских властей к вопросам обороны и внутренней безопасности.

    Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.

    До этого Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием. Американская разведка также допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.


    21 марта 2026, 18:01 • Новости дня
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ

    «СВ»: Командный состав ВСУ продолжает умирать при странных обстоятельствах

    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался заместитель командира полка охраны спецслужбы транспорта, ранее получавший угрозы от семей подчиненных, сообщили российские военные из группировки войск «Север».

    О серии загадочных инцидентов среди украинских офицеров сообщается в связанном с группировкой «Север» Telegram-канале «Северный ветер». В городе Шостка умер Олег Созонюк, замкомандира 711-го полка охраны госслужбы транспорта.

    Официальной причиной гибели названа сердечная недостаточность. Однако известно, что последние месяцы офицеру и его семье угрожали родственники солдат, отправленных в штурмовые подразделения в конце 2025 года.

    Сообщается, что врачи в Шостке также не скрывают, что вскрытие тела не производилось, несмотря на признаки неестественной смерти.

    Ранее майор ВСУ Р. Пелих после конфликта с родственниками солдат скончался в Сумской области.

    Российские силовые структуры зафиксировали волну странных и нелепых гибелей украинских военнослужащих.

    21 марта 2026, 18:27 • Новости дня
    Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков, поздравляя главу МИД Сергея Лаврова с днем рождения, оставил послание врагам России.

    «С днем рождения, лучший министр. Все перемелем, все преодолеем. А врагам – ну, они поняли», – написал Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

    Пост сопровождается изображением картины с портретом Сергея Лаврова и подписью «Ну, вы поняли». В официальном аккаунте ведомства также отметили значительный вклад именинника в укрепление позиций государства.

    Коллеги подчеркнули профессионализм и стратегическое мышление дипломата, пожелав ему здоровья и дальнейших успехов. Главе МИД Сергею Лаврову исполнилось 76 лет.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала поздравительный пост в честь 76-летия Сергея Лаврова.

    До этого Лавров назвал вручение ему ордена Андрея Первозванного признанием вклада всех сотрудников дипломатии.

    21 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США

    @ x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Выбор цели – базы Диего-Гарсия – имеет особое символическое и стратегическое значение, этот удар адресован в первую очередь американскому военному присутствию и демонстрирует, что Иран обладает ракетами, способными преодолевать 3-4 тыс. километров, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В субботу Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане.

    «Безусловно, выбор цели – базы Диего-Гарсия – имеет особое символическое и стратегическое значение. Уникальность этого объекта заключается в том, что долгое время он использовался США как главная стратегическая воздушная гавань в регионе Индийского океана. Именно отсюда действовали стратегические бомбардировщики B-52 во время операции «Буря в пустыне» и в ходе последующих кампаний на Ближнем Востоке. По сути, это был «непотопляемый авианосец» для стратегической авиации, безопасная площадка вне досягаемости обычных региональных угроз», – отмечает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    По его словам, в сообщении Ирана о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия важно разделять политическую демонстрацию и реальный военный эффект. «На данный момент у нас нет подтвержденных данных о том, что база была поражена или что ракеты преодолели систему ПВО. Сообщения о применении ракет SM-3 и отсутствие кадров разрушений на базе, скорее, свидетельствуют о том, что пуски носили демонстрационный характер либо были перехвачены», – полагает Семенов.

    Поэтому пока преждевременно говорить о том, что Тегеран якобы переходит на «новый уровень» или меняет стратегию. «Иран и ранее наносил удары по американским объектам в Персидском заливе – в Бахрейне, Катаре. Здесь мы видим экстраполяцию той же логики на большую дальность. Тегеран демонстрирует, что обладает ракетами, способными преодолевать 3-4 тыс. километров. Но обладание такой ракетой и способность нанести ею неприемлемый ущерб – это разные вещи», – подчеркнул специалист.

    Чтобы на таком расстоянии – около 3800 км – действительно угрожать базе, нужна не просто дальнобойность, а высокая точность и возможность массированного пуска. «Две-три ракеты даже с высокой точностью будут перехвачены американской системой ПРО «Иджис», если только это не массированный удар в 20-30 ракет, способный насытить противоракетную оборону. Пока мы говорим об одиночных пусках, это, скорее, сигнал о намерениях, чем попытка изменить военный баланс», – рассуждает собеседник.

    Что касается «красных линий» для США и реакции Лондона, то здесь также не стоит драматизировать. «Хотя база формально британо-американская, этот удар адресован в первую очередь американскому военному присутствию. Для Британии это не критический удар по статусу внерегиональной державы, это больше эпизод в рамках общей эскалации. США, в свою очередь, уже ведут бомбардировки, и этот инцидент вряд ли изменит их стратегию, если только не будет доказан факт успешного поражения стратегического объекта», – добавил Семенов.

    Тем не менее «мы видим значительный шаг в риторике и в технологической демонстрации дальности ракет». «Но с точки зрения военной логистики и изменения расклада сил, говорить о прорыве пока рано. Необходимо дождаться верифицированных данных о типе ракет, точности попадания и, главное, о том, смог ли Иран преодолеть эшелонированную ПРО на таком удалении», – подытожил спикер.

    В субботу иранские власти сообщили о запуске двух баллистических ракет в направлении совместной британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Иранское агентство Mehr назвало эту атаку «значительным шагом» в текущем противостоянии с США.

    Дополнительные детали произошедшего пока не раскрываются. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что для нейтрализации одной из угроз американские военные задействовали ракету-перехватчик SM-3, однако успешность этого маневра остается под вопросом.

    Министерство обороны Британии уже заявило об «угрозе британским интересам», признав при этом, что объект используется для военных операций США. Об этом, как сообщает РИА «Новости», говорится в комментарии пресс-секретаря военного ведомства. В нем отмечается, что британские ВВС защищают «наш народ и персонал в регионе». Представитель министерства признал, что Лондон разрешил США использовать британские базы для «ограниченных оборонительных операций».

    По мнению арабских СМИ, на которые ссылается телеканал «Аль-Джазира, атака на столь отдаленный объект свидетельствует о том, что Иран обладает ракетами, «дальность которых превышает представления его противников». Прямое расстояние от Ирана до американской военной базы на острове Диего-Гарсия составляет около 3800 километров. При этом авиационный маршрут (расстояние перелета) от Тегерана до базы превышает 5200 км.

    Таким образом, этот пуск фактически опровергает официальные заявления Тегерана о добровольном ограничении дальности своих ракет в 2 тыс. км.

    21 марта 2026, 20:23 • Новости дня
    Спикер Конгресса объявил о фактическом завершении миссии против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    США объявили о фактическом завершении основной фазы операции против Ирана, заявив об уничтожении баллистических ракет и нейтрализации военно-морских сил страны.

    Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон сообщил, что первоначальная миссия Вашингтона в отношении Тегерана близка к финалу, передает ТАСС.

    «Я считаю, что первоначальная миссия практически завершена. Мы пытались уничтожить баллистические ракеты и средства их производства, нейтрализовать ВМС. Эти цели были достигнуты», – заявил политик Associated Press.

    По словам законодателя, противостояние немного затягивается из-за сохраняющейся возможности иранской стороны угрожать судоходству в Ормузском проливе. Джонсон выразил уверенность, что после стабилизации ситуации дело будет фактически сделано.

    Военная операция США и Израиля началась 28 февраля, под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства страны. В Белом доме объяснили действия ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана.

    Корпус стражей исламской революции ответил масштабной операцией против объектов в Израиле. Также ударам подверглись американские базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Ранее в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан оценил сроки завершения войны в Заливе.

    До этого официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Глава американского Минэнерго Крис Райт спрогнозировал завершение конфликта и восстановление поставок нефти в ближайшее время.

    21 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Иран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В случае попытки США установить контроль над островом Харк в Персидском заливе, иранские союзники готовы дестабилизировать обстановку в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, сообщило агентство Tasnim.

    Источник Tasnim заявил, что США получат беспрецедентный ответ в случае попытки военного захвата острова Харк в Персидском заливе. В качестве одной из возможных мер собеседник агентства назвал создание опасной ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, что может затронуть американские интересы в регионе, передает ТАСС.

    По словам источника, в случае эскалации ситуация для американских военных в регионе существенно осложнится, и ось сопротивления может задействовать дополнительные меры.

    К неформальному альянсу «ось сопротивления» относятся враждебные Израилю группировки, поддерживаемые Ираном, включая йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы), которое уже атаковало суда в Красном море.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создания «Исламского совета» для обеспечения региональной безопасности.

    Представитель иранского Генштаба Абольфазль Шекарчи пригрозил превратить нефтяные объекты Ближнего Востока в «горы пепла» при атаке на остров Харк.

    Глава Минэнерго США Крис Райт опроверг информацию об ударах по энергетической инфраструктуре Ирана.

    21 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»

    @ Tatyana Makeyeva/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать интересы России и проявлять уважение не только в вопросах, связанных с российскими природными ресурсами,

    Министр подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества американская сторона должна учитывать интересы Москвы, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

    «За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил Лавров.

    Кроме того, по словам Лаврова, Брюссель пытается вернуть к жизни практику колониализма, навязывая Венгрии и Словакии послушание. Министр обратил внимание, что Евросоюз требует от этих стран покупать энергоносители по завышенной цене, чтобы «наказать Россию», тем самым ущемляя национальные интересы государств-членов.

    Лавров подчеркнул, что Венгрия и Словакия отстаивают право на доступные энергоносители, но сталкиваются с давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, не избраны гражданами и не представляют национальные правительства. Министр выразил убеждение, что подобная политика со стороны Брюсселя – это попытка возврата к колониальной эпохе и нарушение принципов международных отношений.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.

    Также Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    21 марта 2026, 18:21 • Новости дня
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»

    @ Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся, сообщили в российских силовых структурах.

    Принудительная эвакуация детей из находящегося под контролем ВСУ Славянска в ДНР вызвала резонанс из-за отсутствия информации о месте их дальнейшего пребывания.

    Источник агентства сообщил, что организация размещения несовершеннолетних вызывает множество вопросов среди местных жителей и социальных служб, передает РИА «Новости».

    В силовых структурах отметили, что принудительная эвакуация детей из Славянска уже спровоцировала несколько скандалов, поскольку детей фактически вывозят «в никуда».

    По уточнению источника, в некоторых случаях сотрудники социальных служб пытаются найти и установить связь с дальними родственниками детей, чтобы передать их на воспитание, однако эти усилия можно считать максимумом действий со стороны украинских социальных работников.

    Также собеседник добавил, что на Славянско-Краматорском направлении военнослужащие ВСУ несут существенные потери.

    Ранее в Славянске объявили о принудительной эвакуации несовершеннолетних с 38 улиц на востоке и северо-востоке города.

    Верховная рада приняла закон, разрешающий украинской полиции принудительно эвакуировать детей с территорий, где ведутся боевые действия, без согласия родителей.

    В декабре 2025 года украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 19 пунктах подконтрольной Киеву части ДНР.

    21 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Тегеран объявил о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия

    @ x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Две баллистические ракеты были выпущены Ираном по военной базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    Иранские власти осуществили запуск двух баллистических ракет в направлении совместной британо-американской базы, расположенной на острове, передает ТАСС.

    Как отмечает агентство Mehr, данное действие демонстрирует «значительный шаг» в текущем противостоянии с США.

    Дополнительные детали произошедшего пока не раскрываются. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что для перехвата одной из угроз американские военные задействовали ракету SM-3, однако успешность этого маневра остается под вопросом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США приняли решение ускорить переброску на Ближний Восток 2,2 тыс. морских пехотинцев.

    Американские военные на прошлой неделе нанесли удары по военным объектам на иранском острове Харк.

    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    21 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Удар Ирана по британской военной базе на острове Диего-Гарсия, которую используют ВВС США, стал мощным сигналом для Запада, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

    По словам Диесена, ракетный удар Ирана по британской военной базе в Индийском океане, используемой американскими ВВС, вызвал обеспокоенность в европейских странах из-за его масштабов, передает РИА «Новости».

    «Ракетный потенциал Ирана намного превосходит все ожидания. Если он способен нанести удар по острову Диего-Гарсия, то и Европа также находится в зоне досягаемости», – написал в соцсети профессор.

    Диесен считает, что страны Европы должны учитывать этот фактор и переходить к дипломатии и деэскалации, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации. Автор подчеркнул, что действия Ирана вызвали панику среди западных государств, поскольку продемонстрировали новые возможности Тегерана в военной сфере.

    Ране Министерство обороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Иран выпустил две баллистические ракеты по военной базе США и Британии на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    Эксперт Кирилл Семенов рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США.

    21 марта 2026, 13:36 • Новости дня
    В Молдавии предстоящие концерты Макаревича и Вайкуле встретили негодованием

    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В социальных сетях жители Молдавии раскритиковали предстоящий концерт Макаревича и Вайкуле, отметив отсутствие их интереса к стране в прошлом.

    Жители Молдавии выразили недовольство по поводу запланированного на 24 апреля концерта Андрея Макаревича* (признан иноагентом в РФ) и латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Кишиневе, пишет РИА «Новости».

    Организаторы анонсировали мероприятие более месяца назад, однако к этому дню удалось продать лишь около четверти билетов. Стоимость входа варьируется от 29 до 115 долларов, публике обещают «уникальное шоу».

    Большинство комментариев под анонсом концерта в социальных сетях носят резко негативный характер. Один из пользователей написал: «Раньше ими и не пахло в Молдавии, а сейчас катаются по бедным странам». Другие отмечают, что артисты не проявляли интереса к молдавской публике в период своей популярности, а теперь, по мнению комментаторов, «потянулись на заработки».

    В некоторых сообщениях подчеркивается, что поддержка концерта исходит в основном от приезжих с Украины, а не от местных жителей. Заметна и социальная критика: часть жителей считает, что деньги, потраченные на билеты, было бы полезнее направить на помощь нуждающимся.

    Ранее украинцы также обрушились с критикой на Лайму Вайкуле из-за исполнения украинской народной песни в рекламном ролике.

    До этого народный артист РФ Эдгард Запашный призвал лишить Лайму Вайкуле и Андрея Макаревича российских государственных наград и званий за их высказывания против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сам Макаревич продал только половину билетов на свой широко разрекламированный тур по Европе.

    *Лицо, признанное иноагентом в РФ


