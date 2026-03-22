Диетолог Ямилова объяснила, как ранний завтрак влияет на вечерний аппетит

СК представил двух новых фигурантов дела о разбое на Строгинском бульваре

Tекст: Катерина Туманова

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны на территории Московской области подозреваемые в соучастии в преступлении. Ими оказались молодые люди 2005 и 2007 годов рождения», – сказано в сообщении ведомства в мессенджере Max.

Там уточнили, что следствие установило, как подозреваемые по поручению организаторов работали «курьерами» и передавали часть имущества, похищенного в квартире на Строгинском бульваре, иным соучастникам.

Подозреваемые доставлены в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий. В ходе допроса один из подозреваемых полностью признал вину и описал свои действия в преступной схеме.

«Вину свою полностью признаю, попал под влияние куратора, чтобы забрать доставку, посылку. Внутри находились ювелирные изделия и монеты золотые, после чего мы перезапаковали в другой пакет и передали другому неизвестному лицу», – сказал он в видео, размещенном в канале СК России.

Второй фигурант дела добавил о своих функциях курьера, который с первым подозреваемым, забрал некую коробку и должен был ее передать другому лицу.

Напомним, 14 марта в московской квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

По данным следствия, злоумышленники не были знакомы между собой до совершения преступления. Следствие установило, что 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить обвиняемого футболиста, который нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, приведших к ее смерти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО футболиста Даниила Секача. Ему вменили убийство и разбойное нападение в составе организованной группы. Спортсмен действовал под влиянием мошенников с Украины.