В Белоруссии ученые разработали кефирный продукт с бактерией долголетия

В Белоруссии ученые выявили влияющую на долголетие бактерию

Tекст: Катерина Туманова

Ученый рассказал, что долголетие можно сравнить с оркестром, так как это комплекс различных состояний.

«В первую очередь, – генетика, причем по ряду факторов: метаболизм липидов, витаминов, устойчивость к стрессам, окислительному стрессу и так далее. В общем, все, что связано со здоровьем, можно относить к генам долголетия. Каждый вносит небольшой вклад, и только в комплексе они ассоциированы с ним», – рассказал Морозик в интервью «Белта.

Он добавил, что группа ученых проводила исследование белорусских долгожителей и выявила у них ряд генов, которые участвуют в обмене белков, жиров и углеводов, ассоциированы с устойчивостью к стрессам, а также провели анализ микробиома.

«В результате чего обнаружили бактерию, которая обновляет стенки кишечника и таким образом борется с воспалением. Благодаря ей снижается риск заболеваний, что тоже продляет годы», – поделился ученый.

По его словам, чудо-бактерию можно пересаживать другим людям, над чем и работает команда исследователей.

«Создаем кефирный продукт, который будет содержать эту бактерию, аккермансию. Уже находимся на финальном этапе и надеюсь, что скоро он появится в магазинах, чтобы каждый мог его купить», – обнадежил жаждущих долголетия Морозик.