    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой
    22 марта 2026, 07:45 • Новости дня

    В Белоруссии ученые разработали кефирный продукт с бактерией долголетия

    В Белоруссии ученые выявили влияющую на долголетие бактерию

    Tекст: Катерина Туманова

    Гена долголетия не существует, но есть гены, которые ассоциированы с долголетием, и бактерия, которая снижает воспаление и продлевает жизнь, рассказал замдиректора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Белоруссии Павел Морозик.

    Ученый рассказал, что долголетие можно сравнить с оркестром, так как это комплекс различных состояний.

    «В первую очередь, – генетика, причем по ряду факторов: метаболизм липидов, витаминов, устойчивость к стрессам, окислительному стрессу и так далее. В общем, все, что связано со здоровьем, можно относить к генам долголетия. Каждый вносит небольшой вклад, и только в комплексе они ассоциированы с ним», – рассказал Морозик в интервью «Белта.

    Он добавил, что группа ученых проводила исследование белорусских долгожителей и выявила у них ряд генов, которые участвуют в обмене белков, жиров и углеводов, ассоциированы с устойчивостью к стрессам, а также провели анализ микробиома.

    «В результате чего обнаружили бактерию, которая обновляет стенки кишечника и таким образом борется с воспалением. Благодаря ей снижается риск заболеваний, что тоже продляет годы», – поделился ученый.

    По его словам, чудо-бактерию можно пересаживать другим людям, над чем и работает команда исследователей.

    «Создаем кефирный продукт, который будет содержать эту бактерию, аккермансию. Уже находимся на финальном этапе и надеюсь, что скоро он появится в магазинах, чтобы каждый мог его купить», – обнадежил жаждущих долголетия Морозик.

    20 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о готовности продать США калийный рудник
    @ PAVEL BEDNYAKOV/AP POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возможной сделке по продаже белорусского калийного рудника американцам за сумму не менее 3 млрд долларов.

    Глава государства впервые затронул эту тему во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, заявив, что предлагал США приобрести калий с возможностью вывоза в Америку, передает ТАСС.

    Во время беседы с журналистами Лукашенко отметил, что американская сторона пока размышляет над предложением. «Думают (американцы). Но три миллиарда (долларов США) – это минимум. А (белорусское) правительство посчитает запасы, еще чего-то. Это будет дороже», – сказал он.

    Он отметил, что США, несмотря на свои финансовые возможности, не проявляют готовности платить «нормальные деньги» за рудник и, по сути, рассчитывают получить актив почти даром.

    Старобинское месторождение калийных солей недалеко от Минска входит в число крупнейших в мире и служит сырьевой основой для ОАО «Беларуськалий», которому сейчас принадлежат рудники и обогатительные фабрики.

    Ранее Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США. По его словам, речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

    20 марта 2026, 05:46 • Новости дня
    Минздрав назвал возраст репродуктивного здоровья мужчин

    Tекст: Антон Антонов

    Возрастной диапазон репродуктивного здоровья мужчин определен как 18-49 лет, следует из методических рекомендаций по диспансеризации граждан репродуктивного возраста, утвержденным министерством здравоохранения России.

    «С учетом возрастной структуры отцовства в России целесообразным видится определить возвратной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18-49 лет», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    При этом подчеркивается, что физиологическая способность к зачатию у мужчин сохраняется на протяжении всей жизни после полового созревания. В рекомендациях уточняется, что вероятность успешного зачатия с каждым годом снижается, несмотря на сохранение способности к зачатию даже в пожилом возрасте.

    В частности, шанс рождения живого ребенка у мужчин старше 35 лет в два раза ниже, чем у более молодых, даже при использовании ЭКО. Кроме того, дети, рожденные от возрастных отцов, демонстрируют худшие показатели здоровья.

    В документе также отмечается важность активной и многоступенчатой профилактической работы системы здравоохранения, поскольку мужское бесплодие часто выявляется у мужчин без явных жалоб со стороны репродуктивной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Минздрава подготовили документ с советами по сохранению репродуктивного здоровья. Ведомство разработало методические рекомендации по диспансеризации граждан репродуктивного возраста. В документе подчеркивается необходимость информирования женщин о том, что оптимальный период для рождения детей – с восемнадцати до 35 лет.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    20 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Лукашенко рассказал подробности «большого договора» с США

    Лукашенко рассказал подробности «большого договора» с США
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Соединенными Штатами по выработке масштабного соглашения, подчеркнув значимость такого шага для страны.

    Лукашенко сообщил журналистам, что американская сторона предложила заключить большую сделку с Белоруссией. По его словам, инициатива поступила от представителей Соединенных Штатов во время третьего или четвертого раунда переговоров, передает БелТА.

    Лукашенко подчеркнул, что речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

    «Я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», – сказал Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом. Лукашенко выступил с предложением обсудить не только ситуацию на Украине, но и положение на Ближнем Востоке.

    19 марта 2026, 10:37 • Новости дня
    На Марсе впервые обнаружили рубины и сапфиры
    @ nasa.gov

    Tекст: Мария Иванова

    В горных породах Марса впервые найдены мельчайшие кристаллы корунда, который на Земле образует рубины и сапфиры.

    Маленькие кристаллы, похожие на рубины и сапфиры, впервые обнаружены внутри марсианских камней, сообщает New Scientist.

    Анализ провёл марсоход Perseverance с помощью прибора SuperCam, который выявил в породах кратера Езеро частицы корунда – минерала, из которого на Земле формируются драгоценные камни.

    Первые следы корунда были найдены в камне с названием Hampden River, а затем подтверждены в других образцах – Coffee Cove и Smiths Harbour. Прибор использовал два типа лазеров и камеры для изучения состава, и результаты оказались почти идентичны лабораторным данным по рубинам.

    Специалисты полагают, что на Марсе корунд образовался не благодаря тектоническим процессам, как на Земле, а при падениях метеоритов, которые нагревали и сжимали поверхность планеты. Размер найденных зерен не превышает 0,2 миллиметра, поэтому определить их цвет через изображения невозможно.

    «Мне бы очень хотелось взять один из них, проанализировать и посмотреть, выглядит ли он красным», – заявила Энн Оллила из Лос-Аламосской национальной лаборатории. Она добавила, что на снимках пока видна только белая галька, но под действием лазера эти кристаллы светятся особенно ярко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель научных программ НАСА Никола Фокс заявила о возможных свидетельствах существования древних форм жизни в образцах марсохода Perseverance.

    Ученые предположили наличие следов активности микроорганизмов в камне с необычными пятнами из кратера Езеро.

    Ранее марсоход Curiosity впервые обнаружил на поверхности планеты кристаллы чистой серы.

    20 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские ученые научились различать три стадии алкогольного опьянения по голосу
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уникальный метод голосовой аутентификации, способный определять не только личность, но и состояние пользователя, был представлен в Омском политехе (ОмГТУ).

    Система фиксирует нормальное состояние, сонливость и три стадии алкогольного опьянения, а также уже получила свидетельство о государственной регистрации, сообщается на сайте Минобрнауки.

    «Сонливость, стресс, утомление и алкогольная интоксикация вызывают значительные изменения в амплитудно-частотных характеристиках голоса, что не только снижает точность аутентификации, но и создает побочные угрозы», – рассказал автор разработки, ассистент кафедры «Комплексная защита информации» Даниил Иниватов. По его словам, подобные состояния могут привести к выдаче доступа пользователю в неприемлемом состоянии, что грозит ошибочными финансовыми операциями или повышает риск фишинговых атак.

    Решение этой проблемы обеспечивается благодаря нейросети, которая анализирует высоту тона, тембр, ритмические особенности и другие параметры речи. Полученные биометрические данные превращаются в специальный ключ для подтверждения личности, а затем ансамблевый алгоритм определяет состояние пользователя. Если система фиксирует крайнюю усталость или опьянение, она может ограничить или временно заблокировать действия пользователя.

    Ученые отмечают, что новая технология позволит повысить уровень защиты критически важной информации и снизить риск случайных ошибок из-за человеческого фактора.

    Ранее российские ученые создали уникальные методы органической химии с пероксидами.

    20 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    Прекращено обслуживание в ЕС карт Visa трех белорусских банков

    Прекращено обслуживание в ЕС карт Visa трех белорусских банков
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Клиенты крупных белорусских банков столкнулись с недоступностью обслуживания карт Visa в странах ЕС, Великобритании и ряде других государств.

    О прекращении работы карт Visa в странах Евросоюза, Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии сообщили три белорусских банка, передает РИА «Новости».

    В сообщении «Альфа-банка» (Белоруссия), опубликованном в Telegram-канале, отмечается: «Мы получили уведомление о том, что с 18 марта наши карты Visa перестали работать в ЕС, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии. В письме сказано – это связано с санкциями».

    Банк уточнил, что с этих карт невозможно снять наличные в иностранных банкоматах, оплатить товары и услуги в магазинах и интернет-магазинах, а также воспользоваться сервисами переводов с карты на карту. Перечень стран включает почти все государства ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Великобританию. При этом карты Mastercard продолжают функционировать в обычном режиме.

    Белагропромбанк также уведомил клиентов о недоступности операций с использованием платежной системы Visa в указанных странах с 18 марта. В сообщении банка говорится, что ограничения касаются платежей, интернет-платежей и международных переводов, однако в Белоруссии и других регионах мира карты Visa продолжают работать без изменений.

    Белгазпромбанк распространил аналогичное предупреждение и сообщил, что с 19 марта 2026 года операции по картам Visa будут недоступны во всех странах Европейского экономического союза, включая онлайн-магазины, зарегистрированные в этих странах. Клиентам рекомендовано использовать карты Mastercard для международных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор European Payments Initiative Мартина Ваймерт заявила, что Европе необходимо срочно снизить зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard.

    Финансовый эксперт Мери Валишвили рекомендовала владельцам карт этих систем перевыпустить их из-за истечения срока действия шифрования данных.

    Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что риски при использовании карт Visa и Mastercard увеличиваются из-за истечения их срока действия.

    20 марта 2026, 15:16 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США

    Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минск передал США предложения по «большой сделке», сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы обозначили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они меня информировали, они прорабатываются», – заявил белорусский лидер, передает БелТА.

    По словам Лукашенко, сейчас у Вашингтона, возможно, не самый подходящий момент для проработки таких инициатив, однако переговорный процесс продолжается.

    Накануне Лукашенко провел переговоры с делегацией США в Минске. В ходе переговоров президент Белоруссии выступил с инициативой обсудить не только ситуацию на Украине, но и на Ближнем Востоке.

    19 марта 2026, 16:11 • Новости дня
    Москвичи поспорили, кто больше заботится о своем здоровье
    Москвичи поспорили, кто больше заботится о своем здоровье
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Посещение спортзала, правильное питание, активный образ жизни и регулярные осмотры у врачей – залог здоровья. В этом уверены опрошенные газетой ВЗГЛЯД москвичи. Однако респонденты поспорили о том, какая возрастная группа больше всего заботится о себе.

    «Зумеры», которые ведут здоровый образ жизни, наверное, лучше всего подходят под категорию тех, кто больше других следит за своим здоровьем», – говорит один из опрошенных, добавляя, что речь также может идти о людях, ранее сталкивающихся с проблемами со здоровьем.

    «Молодежь активно занимается спортом, старается сделать так, чтобы в будущем было как можно меньше проблем», – соглашается женщина.

    Что любопытно, сами представители поколения «зумеров» не согласны с этими утверждениями. «Зумерам» некогда этим заниматься. Они либо работают, либо спят. А вот миллениалы, которым больше 30 лет, ходят в тренажерный зал, правильно питаются, увлекаются нутрициологией», – оппонирует представитель молодого поколения.

    «Миллениалы принимают осознанное решение уделять своему здоровью особое внимание. Они занимаются йогой, едят сбалансированную еду», – подтверждает одна из женщин.

    Другая девушка добавляет: «Сюда же можно отнести людей старше 40 лет. Они зачастую к этому возрасту бросают выпивать и курить. Да и в целом, когда столкнешься с проблемами со здоровьем, невольно начинаешь внимательнее следить за собой».

    Еще одна категория, уделяющая особое внимание своему здоровью – люди старшего поколения. «Это пожилые граждане, преимущественно женщины. Я это замечала в больницах: бабушки готовы сдавать абсолютно любые анализы, проходить все доступные диспансеризации», – поделилась девушка.

    «Еще пенсионеров часто можно встретить в аптеке. А тех, кого в аптеке больше, те и заботятся о своем здоровье больше других», – соглашается с ней молодой человек.

    Другие же считают, что дело не в возрасте и даже не в половой принадлежности. «Больше всех о здоровье заботятся те, у кого ответственность и самодисциплина находятся на первом месте», – уверенно заявляет одна из женщин. «Скорее всего, это спортсмены. Как минимум им это выгодно», – заключил прохожий.

    Что примечательно, все опрошенные, вне зависимости от пола, возраста и ответов, заверили, что внимательно следят за своим здоровьем: занимаются спортом, ведут активный образ жизни, пьют витамины хотя бы в профилактических дозах и регулярно проходят медицинские обследования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД спрашивала у горожан, по какому принципу они формируют семейный бюджет, а также узнавала, какие темы пары не готовы обсуждать в отношениях.

    20 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Лукашенко назвал залог женского счастья

    Лукашенко назвал залог женского счастья
    @ Sergei Grits/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что государство должно создавать условия для материнства, подчеркнув значимость детей для женского счастья.

    Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по проекту указа о проведении экстракорпорального оплодотворения заявил, что государство должно делать все возможное для счастья женщин, передает БелТА.

    «Конечно, дети – это святое. Вы мое отношение к детям знаете. Поэтому я как Президент, а вы как мои подчиненные – мы должны делать все (и не только в Год женщины), чтобы женщина была счастлива. А какое счастье у женщины, если у нее нет детей? Дети – это счастье нашей женщины», – заявил Лукашенко.

    Он подчеркнул, что государство обязано принять все необходимые меры и создать условия для того, чтобы женщины имели возможность становиться матерями. По словам президента, это важно не только в рамках Года женщины, но и на протяжении всей жизни женщин в стране. Лукашенко отметил, что этим принципом должны руководствоваться власти и в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России рекомендовал направлять женщин, не планирующих рождение детей, к психологу.

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    21 марта 2026, 21:01 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили ускорение реализации союзных договоренностей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание вопросам экономического сотрудничества и совместных проектов.

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером в субботу провели телефонный разговор, передает БелТА.

    В ходе беседы они обсудили ключевые вопросы экономического взаимодействия, уделив особое внимание сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также реализации совместных проектов.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы белорусского лидера, в центре внимания были вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных взаимовыгодных проектов. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальной международной повестке и ситуации в регионе.

    Отдельное внимание было уделено необходимости скорейшего воплощения договоренностей, которые были достигнуты на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в феврале. В сообщении подчеркивается, что этот вопрос стал одним из главных акцентов разговора.

    Ранее Александр Лукашенко сообщил о просьбе Мелании Трамп передать Владимиру Путину список украинских детей.

    В феврале Путин и Лукашенко по телефону рассмотрели организационные моменты заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    До этого Путин и Лукашенко провели личную встречу в Петербурге для обсуждения интеграционных вопросов.

    20 марта 2026, 18:44 • Новости дня
    Лукашенко: Россия будет диктовать Европе цены на газ, а у той не будет выбора

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Россия сможет навязывать свои условия европейским странам в вопросах поставок газа, учитывая ценовые преимущества.

    Россия в будущем будет диктовать Европе свои условия по продаже газа, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как пишет близкий к его пресс-службе Telegram-канал Пул Первого, он напомнил, что вопрос о закупках американского сжиженного природного газа через Польшу уже поднимался, но заметил: «Ребята, с большим удовольствием, но вы сможете конкурировать с российским природным газом?» По словам Лукашенко, газ из России значительно дешевле американского.

    Президент Белоруссии отметил, что европейцы настолько увлеклись альтернативными поставками, что готовы покупать американский газ, даже если его цена выше в пять раз. Лукашенко считает, что теперь Россия, как «старший брат», будет диктовать европейцам условия, а у них не останется выбора.

    Он также подчеркнул, что лучшим решением для Евросоюза является российская ресурсная база, и призвал строить нормальные отношения с Россией и Белоруссией. По его мнению, тогда в Европе все будет стабильно, однако сейчас европейцы пошли «другим путем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарные закупки российского газа странами ЕС в январе 2026 года сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 948 млн евро.

    Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает «стрелять себе в ногу», отказываясь от энергоресурсов России.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее исключила закупки российского газа даже при физической нехватке ресурсов.

    19 марта 2026, 11:27 • Новости дня
    Лукашенко начал переговоры с делегацией США в Минске

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит переговоры с американской делегацией, возглавляемой спецпосланником США Джоном Коулом.

    Как пишет Telegram-канал «Пул Первого», встреча проходит во Дворце Независимости в Минске.

    В сообщении уточняется: «Прямо сейчас президент Белоруссии принимает представителей команды президента США. Делегацию возглавляет спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул».

    Ранее Трамп подчеркнул взаимное уважение между США и Россией, заявив о своих положительных отношениях с российским руководством.

    19 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Лукашенко предложил США обсудить войну на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе переговоров с представителями США выступил с инициативой обсудить не только ситуацию на Украине, но и на Ближнем Востоке.

    Во время встречи с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил обсудить региональные и глобальные вопросы, сообщает БелТА.

    Он подчеркнул, что готов откровенно поговорить о войне на Ближнем Востоке, а также о других мировых проблемах.

    «Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему», – заявил белорусский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом.

    20 марта 2026, 12:36 • Новости дня
    Голикова предупредила о риске эпидемии сахарного диабета в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень распространения сахарного диабета в России вызывает опасения у специалистов, предупредила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.

    Она заявила: «Мы видим по другим показателям (...) речь идет о показателях распространенности сахарного диабета, болезнь угрожает превратиться в эпидемию. И показатели, которые мы сейчас фиксируем по итогам 2025 года, они вызывают у нас серьезное беспокойство», передает «Интерфакс».

    По словам Голиковой, рост числа заболевших напрямую связан с образом жизни и пищевыми привычками россиян.

    Ранее в РАН сообщили, что в России был зафиксирован устойчивый рост числа детей с избыточной массой тела, при этом среди них девять процентов страдают ожирением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали тест-систему для поиска «бактерии стройности», которая считается ключевым маркером здоровья метаболизма.

    21 марта 2026, 00:36 • Новости дня
    Плазма от вспышки на Солнце вызвала магнитную бурю на Земле

    Tекст: Денис Тельманов

    На Замле зафиксировали магнитную бурю уровня G1.7, причиной стал приход солнечной плазмы после вспышки, произошедшей 16 марта.

    Как сообщает РИА «Новости», Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировала начало магнитной бури на Земле после прихода плазмы от вспышки на Солнце, случившейся 16 марта. На момент публикации уровень бури составляет G1.7, что соответствует слабой геомагнитной активности.

    Изначально специалисты прогнозировали начало бури вечером 19 марта, однако плазма достигла Земли только сейчас.

    Ожидается, что геомагнитные возмущения сохранятся примерно шесть дней. В лаборатории отметили, что текущая активность пока не представляет серьезной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце 13 марта зарегистрировали первую за три недели вспышку класса M, которая длилась около 20 минут.

    На Земле фиксируется устойчивая магнитная буря, вызванная резким увеличением скорости солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце, и это уже вторая буря в марте.

    Ожидаемая магнитная буря сместилась на день позже из-за запоздалого прихода солнечной плазмы к Земле и может продлиться почти неделю.

