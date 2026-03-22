Число пострадавших при ударе по жилому кварталу в Араде превысило 85 человек

Tекст: Катерина Туманова

«Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет об атаках на израильские города и базы в Персидском заливе. В ходе последнего ракетного обстрела он нанес удары по израильским военным объектам и центрам безопасности в городах Арад, Димона, Эйлат, Беэр-Шева и Кирьят-Гат», – передает телеканал Al Jazeera.

КСИР также заявил об атаках на базу Али-аль-Салем в Кувейте и на базы Аль-Минхад и Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным КСИР, в результате атак погибло более 200 человек.

Однако Израиль не сообщил о погибших после ударов по городам.

«Израильская служба скорой помощи сообщила, что в Араде 88 человек получили ранения, а в Димоне 39 раненых были направлены в больницу», – добавил телеканал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе ракетой по израильскому городу Арад пострадали 64 человека. В Израиле 21 марта обстреляли район ядерного центра в Димоне.