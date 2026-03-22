Tекст: Катерина Туманова

«Приведенные ниже меры не помогут справиться с крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Страны ЕС вскоре попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они будут гордо стоять в конце», – написал он в соцсети Х.

Так Дмитриев прокомментировал пост экономиста Кристофа Барро, в котором перечислены меры спасения ключевых стран еврозоны от роста цен на энергоносители.

В посте Барро перечисляет меры для Испании, Италии, Австрии, Греции, Хорватии и других. Среди основных – снижение налогов и незапланированных затрат, субсидии, контроль электроэнергии, снижение цен на топливо и ограничение его продаж.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее предложил ЕС использовать метакогницию для исправления допущенных ошибок. Он также призвал европейских бюрократов приспосабливаться или сдаваться на фоне энергетического кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.