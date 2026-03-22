    22 марта 2026, 05:26 • Новости дня

    Дмитриев предрек ЕС участь в конце очереди за российскими энергоносителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюзу уготовано гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Приведенные ниже меры не помогут справиться с крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Страны ЕС вскоре попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они будут гордо стоять в конце», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал пост экономиста Кристофа Барро, в котором перечислены меры спасения ключевых стран еврозоны от роста цен на энергоносители.

    В посте Барро перечисляет меры для Испании, Италии, Австрии, Греции, Хорватии и других. Среди основных – снижение налогов и незапланированных затрат, субсидии, контроль электроэнергии, снижение цен на топливо и ограничение его продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее предложил ЕС использовать метакогницию для исправления допущенных ошибок. Он также призвал  европейских бюрократов приспосабливаться или сдаваться на фоне энергетического кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    21 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»

    Лавров: США должны уважать Россию и «за пределами российских богатств»

    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    @ Tatyana Makeyeva/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать интересы России и проявлять уважение не только в вопросах, связанных с российскими природными ресурсами,

    Министр подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества американская сторона должна учитывать интересы Москвы, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

    «За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил Лавров.

    Кроме того, по словам Лаврова, Брюссель пытается вернуть к жизни практику колониализма, навязывая Венгрии и Словакии послушание. Министр обратил внимание, что Евросоюз требует от этих стран покупать энергоносители по завышенной цене, чтобы «наказать Россию», тем самым ущемляя национальные интересы государств-членов.

    Лавров подчеркнул, что Венгрия и Словакия отстаивают право на доступные энергоносители, но сталкиваются с давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, не избраны гражданами и не представляют национальные правительства. Министр выразил убеждение, что подобная политика со стороны Брюсселя – это попытка возврата к колониальной эпохе и нарушение принципов международных отношений.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.

    Также Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    21 марта 2026, 23:42 • Новости дня
    СК заявил о задержании новых фигурантов дела о разбое на Строгинском бульваре

    СК представил двух новых фигурантов дела о разбое на Строгинском бульваре

    Tекст: Катерина Туманова

    Следственный комитет России объявил о задержании двух новых фигурантов дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, в результате которого была убита женщина – хозяйка ограбленной квартиры.

    «В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны на территории Московской области подозреваемые в соучастии в преступлении. Ими оказались молодые люди 2005 и 2007 годов рождения», – сказано в сообщении ведомства в мессенджере Max.

    Там уточнили, что следствие установило, как подозреваемые по поручению организаторов работали «курьерами» и передавали часть имущества, похищенного в квартире на Строгинском бульваре, иным соучастникам.

    Подозреваемые доставлены в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий. В ходе допроса один из подозреваемых полностью признал вину и описал свои действия в преступной схеме.

    «Вину свою полностью признаю, попал под влияние куратора, чтобы забрать доставку, посылку. Внутри находились ювелирные изделия и монеты золотые, после чего мы перезапаковали в другой пакет и передали другому неизвестному лицу», – сказал он в видео, размещенном в канале СК России.

    Второй фигурант дела добавил о своих функциях курьера, который с первым подозреваемым, забрал некую коробку и должен был ее передать другому лицу.

    Напомним, 14 марта в московской квартире на Строгинском бульваре  обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    По данным следствия, злоумышленники не были знакомы между собой до совершения преступления. Следствие установило, что 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить обвиняемого футболиста, который нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, приведших к ее смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО футболиста Даниила Секача. Ему вменили убийство и разбойное нападение в составе организованной группы. Спортсмен действовал под влиянием мошенников с Украины.

    21 марта 2026, 19:23 • Новости дня
    Захарова высмеяла слухи о «звонках» Сийярто Лаврову

    Захарова назвала «воспаленной фантазией» сообщения о «звонках» Сийярто Лаврову

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обсуждение в СМИ о якобы регулярных звонках главы МИД Венгрии Петера Сийярто министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» назвала публикации о «звонках» главы МИД Венгрии Петера Сийярто Сергею Лаврову проявлением воспаленной фантазии врагов Венгрии.

    «Это говорит о том, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия», – заявила Захарова.

    Такое заявление она сделала в ответ на публикацию издания Washington Post, в которой со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщалось, что Сийярто якобы регулярно звонит Лаврову во время перерывов на заседаниях Евросоюза.

    Ранее Сийярто резко ответил на попытки западных журналистов назвать его визит в Россию провокацией.

    21 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Responsible Statecraft: Зеленский перестал скрывать недовольство Европой

    Responsible Statecraft отметил открытое недовольство Зеленского позицией Европы

    Responsible Statecraft: Зеленский перестал скрывать недовольство Европой
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский начал открыто выражать недовольство позицией Европы относительно перспектив вступления страны в Европейский союз, особенно после январского форума в Давосе, отмечают западные СМИ.

    Украинский лидер Владимир Зеленский перестал скрывать разочарование Европой и все чаще публично критикует западных партнеров, пишет Responsible Statecraft. Издание отмечает, что по мере того как переговоры о вступлении на Украину в Евросоюз стали более конкретными, глава Украины почувствовал себя вправе выражать недовольство открыто.

    «Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу», – говорится в статье.

    Журналисты обращают внимание, что помимо конфликта с Россией Украина сталкивается с серьезными внутренними проблемами, такими как коррупция и недостаток верховенства закона. Также у страны есть трудности с обеспечением прав этнических меньшинств в сфере культуры, языка и религии.

    Многие государства Евросоюза, по мнению издания, опасаются, что ускоренное принятие Украины в ЕС может подорвать доверие к объединению и создать опасный прецедент для будущих расширений. В материале подчеркивается, что эти опасения значительно осложняют процесс интеграции Украины в европейское сообщество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Украина получила от Евросоюза полный пакет условий для вступления в сообщество.

    Ранее Венгрия отказалась поддерживать вступление Украины в Евросоюз, а также введение 20-го пакета санкций против России и кредит на 90 млрд евро без восстановления поставки нефти по трубопроводу «Дружба». А 6 марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС невозможно в ближайшие три года.


    21 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Захарова посвятила пост дню рождения Лаврова

    Мария Захарова поздравила Сергея Лаврова с 76-летием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В день рождения главы МИД Сергея Лаврова официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала поздравительный пост в своем Telegram-канале, отметив значимость этой даты.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала поздравление министру иностранных дел Сергею Лаврову, которому 21 марта исполнилось 76 лет. В своем Telegram-канале Захарова опубликовала сообщение: «Есть такой день в году – 21 марта», сопроводив поздравление смайликом в виде праздничной хлопушки с конфетти.

    Ранее Захарова записала видеопоздравление для жителей Китая на китайском языке и пригласила на праздничные торжества в Москву и Пекин.

    До этого сам министр Сергей Лавров поздравил Марию Захарову с юбилеем, отметив ее вклад в развенчание западной пропаганды и высокий профессионализм.


    21 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Над Россией за семь часов сбиты 54 дрона ВСУ

    ПВО сбили 54 украинских БПЛА в восьми регионах России за семь часов

    Над Россией за семь часов сбиты 54 дрона ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 54 украинских беспилотника самолетного типа в ряде российских регионов за семь часов, сообщает Минобороны.

    В субботу в период с 7 до 14 часов по мск дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Беспилотники были сбиты над Московским регионом, а также над территориями Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан. Все цели были успешно уничтожены.

    Ранее в субботу на подлете к Москве был сбит седьмой за день украинский дрон. До этого за шесть часов ПВО России уничтожило 91 украинский беспилотник.

    Всего в ночь на субботу российские средства ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.


    22 марта 2026, 03:43 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший на Москву дрон

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в канале мессенджера Max об уничтожении дрона, который направлялся в сторону Москвы, силами ПВО.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Напомним, в субботу общее количество сбитых беспилотников, двигавшихся в сторону столицы, достигло 31.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в субботу были введены временные ограничения на рейсы в трех аэропортах Москвы.


    21 марта 2026, 07:16 • Новости дня
    Над Ростовской областью сбили 90 беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на четверг в различных районах Ростовской области была успешно отражена атака порядка девяноста беспилотников, детали уточняются.

    Массированная атака около девяноста беспилотников была отражена ночью в девяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь, передает РИА «Новости».

    Слюсарь заявил: «Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка девяти десятков БПЛА отражены в девяти районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском, Каменском».

    Он также подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться. На данный момент подробности о последствиях атаки уточняются, работа соответствующих служб продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ПВО уничтожили 91 украинский беспилотник в небе над пятью областями России за шесть часов. В Смоленской области уничтожили два украинских беспилотника, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

    21 марта 2026, 09:41 • Новости дня
    FT: ЕК призвала ЕС снизить цели по хранению газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа и начать пополнять запасы газа постепенно в рамках мер по снижению спроса на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

    Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа и приступить к постепенному пополнению запасов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Это связано с необходимостью уменьшить спрос на газ в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

    По словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, странам рекомендуется снизить целевые показатели заполнения хранилищ газа до 80%, что на 10 процентных пунктов ниже установленных официально.

    Также Еврокомиссия советует странам ЕС откладывать выполнение целевых показателей по хранению газа до 1 декабря, что на месяц позже, чем предусматривалось действующим законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза выразили обеспокоенность экономической ситуацией на фоне ударов по энергетическим объектам. Биржевые цены на газ выросли на 35% после атаки Ирана на газовое месторождение в Катаре. Запасы топлива в европейских подземных хранилищах опустились ниже отметки в 29%.

    21 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    ГАИ: Бензовоз спровоцировал смертельное ДТП под Ростовом

    ГАИ: Бензовоз спровоцировал смертельную аварию под Ростовом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом бензовоз с топливом из-за неисправности выехал на встречную полосу, спровоцировав смертельное столкновение с четырьмя легковыми машинами, сообщили в Госавоинспекции Ростовской области.

    Потерявший управление из-за неисправности переднего левого колеса бензовоз стал причиной крупной аварии днем в субботу на трассе «Ростов – Таганрог» в Ростовской области. Трагедия случилась из-за того, что бензовоз выехал на встречную полосу, передает РИА «Новости». Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, бензовоз DAF, груженный топливом, столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями.

    В результате аварии произошел разлив топлива и возгорание автомобилей. На месте происшествия погибли три человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Спасатели и медики оперативно прибыли на место ДТП, ликвидировали возгорание и оказывают помощь пострадавшим.

    Движение на участке дороги временно ограничено, причины и обстоятельства аварии уточняются. По словам представителей Госавтоинспекции, состояние пострадавших оценивается как тяжелое, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в Неклиновском районе Ростовской области бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями и загорелся, в результате чего погибли три человека.

    Ранее в Батайске три легковые машины столкнулись на перекрестке, семь человек были госпитализированы, среди них четверо детей.

    А 18 февраля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области также случилось ДТП с участием бензовоза, который столкнулся с рейсовым автобусом, тогда четверо пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

    21 марта 2026, 20:25 • Новости дня
    Политолог Арьков: Ситуация с Ираном вскрыла беспомощность западных систем ПВО

    Политолог Арьков указал на беспощность «Железного купола» и ПВО США

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние события на Ближнем Востоке продемонстрировали ограниченные возможности ПВО западных стран, особенно на фоне неэффективности израильского «Железного купола» против атак из Ирана, заявил руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

    Виталий Арьков заявил, что эскалация ситуации вокруг Ирана показала беспомощность израильского «Железного купола» и американских систем ПВО. По его словам, США также не спешат выполнять обязательства по защите своих союзников, передает РИА «Новости.

    Эксперт отметил, что страны Европы, в частности Франция и Германия, отказались поддерживать США и Израиль в конфликте с Ираном, опасаясь экономических последствий и возможных атак иранских ракет.

    Арьков также раскритиковал позицию европейских стран, которые продолжают поддерживать «террористический киевский режим», надеясь вынудить Россию принять условия Запада. Он подчеркнул, что Москва отвергает ультиматумы, а военная поддержка Киева осуществляется на условиях выгодных западным военным концернам, интересы которых лоббируются европейскими лидерами.

    Эксперт добавил, что подобные схемы финансирования использовались и при администрации Джо Байдена в интересах его окружения, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в период закупок американских вакцин. Арьков напомнил, что лидеры Словакии и Венгрии поддерживают хорошие отношения с Дональдом Трампом.

    По мнению аналитика, действия Киева по блокировке нефтепровода «Дружба» на Украине и ущемление интересов Словакии и Венгрии связаны с политической борьбой между группой Трампа и представителями Демократической партии США, а ситуация с Украиной используется для давления на республиканцев перед выборами в 2026 году.

    Новая война на Ближнем Востоке создала угрозу дефицита боеприпасов для украинской системы ПВО.

    Лидеры стран Евросоюза оказались неспособны принять активные меры по урегулированию конфликтов на Украине и в Иране.

    21 марта 2026, 19:03 • Новости дня
    Дмитриев предложил ЕС использовать метакогницию для исправления ошибок

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил европейским и британским чиновникам применять метакогницию для анализа и корректировки собственных ошибок в мышлении.

    Кирилл Дмитриев обратился к чиновникам ЕС и Британии с предложением использовать метакогнитивные методы для анализа собственных решений, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении Дмитриев отметил: «Может быть, бюрократам ЕС и Великобритании стоит попробовать метакогнитивные методы? Проанализировать и исправить ошибки в своем мышлении? Бельгия начинает показывать пример».

    Под метакогницией специалисты понимают способность размышлять о собственном мышлении. Это качество принято считать высшей формой интеллекта.

    Ранее Дмитриев призвал европейских бюрократов приспосабливаться или сдаваться на фоне энергетического кризиса.

    Дмитриев также указал на неспособность ЕС и Британии признавать свои стратегические просчеты.

    21 марта 2026, 23:28 • Новости дня
    Врач тульского ФК «Арсенал» спас жизнь пассажирам рейса Москва – Хабаровск

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный врач футбольного клуба «Арсенал» Аркадий Чмуневич оказал неотложную медицинскую помощь двум пассажирам рейса Москва – Хабаровск, которым стало плохо на борту во время перелета команды.

    Инцидент произошел во время перелета команды на матч 25-го тура со «СКА-Хабаровском». Одна из пассажирок потеряла сознание из-за резкого снижения артериального давления. Доктор Чмуневич оказал ей экстренную помощь и наблюдал за ее состоянием вплоть до посадки, так как приступы повторялись, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал команды Первой лиги.

    Спустя некоторое время экипаж вызвал врача к другому пассажиру, у которого начался эпилептический приступ. Главный врач «Арсенала» вновь оказал необходимую помощь до прибытия в Хабаровск, где обоих пациентов передали прибывшим медикам.

    «Это не первый случай, когда нашей медицинской службе случается оказывать помощь на борту самолета, стараемся такие случаи не афишировать, так как это часть нашей работы, но вот спасать за один рейс двух пациентов прежде не приходилось», – признался доктор Чмуневич.

    Матч между «СКА-Хабаровск» и «Арсеналом» состоится 22-го марта и начнется в 8.00  по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре медсестра из Тульской области спасла женщину на борту самолета. До этого медсестра-анестезист Якутской республиканской офтальмологической больницы Суугунай Сарыада  оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, потерявшей сознание на рейсе из Иркутска в Петербург.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее спас человека на борту самолета, летевшего из Москвы в Ханой.

    21 марта 2026, 17:19 • Новости дня
    Суд Подмосковья отказался делить стоимость пластики груди между экс-супругами

    Суд в Подмосковье отказался делить стоимость пластики груди между экс-супругами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Подмосковья потребовал при разводе вернуть половину суммы за пластическую операцию бывшей жены, но суд не удовлетворил его иск.

    Житель Московской области попытался через суд получить компенсацию за пластическую операцию по увеличению груди, которую оплачивал из общего бюджета во время брака. Мужчина требовал вернуть около 65 тыс. рублей, считая операцию совместно нажитым имуществом. Он также настаивал на передаче бывшей супруге общих кредитных обязательств, сообщила агентству РИА «Новости» семейный юрист Яна Киреева.

    По словам Киреевой, супруги прожили в браке почти 12 лет и развелись два года назад. Мужчина потребовал оставить за собой квартиру, дом, участок и автомобиль, а также разделить накопленные денежные средства. Отдельным пунктом он указал возврат части стоимости пластической операции, проведенной в начале совместной жизни.

    Суд отклонил требование мужчины о компенсации за операцию. В решении было отмечено, что части тела, даже если они были «приобретены» в браке, не считаются совместно нажитым имуществом и не подлежат разделу при разводе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкант Денис Устименко (Джиган) также заявил о желании разделить имущество с супругой Оксаной Самойловой в равных долях.

    Ранее президент «Норильского никеля» Владимир Потанин начал разбирательство в Арбитражном суде Москвы против бывшей супруги Натальи Потаниной, не раскрывая содержание иска. А вот основательница Wildberries Татьяна Ким уже достигла соглашения по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком.

