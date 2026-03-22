Минпросвещения объявило о новых стандартах обучения в старших классов школ

Tекст: Катерина Туманова

«С 1 сентября 2027 года старшую школу ждут важные изменения, два из которых ключевые. Хотя стандарт вступает в силу через полтора года, школам не стоит ждать последнего момента: следует уже сейчас начинать анализировать запросы родителей, проектировать учебные планы и планировать закупки учебного оборудования», – сказал он РИА «Новости».

Первым ключевым нововведением Костенко указал моменты, связанные с профильным обучением. Теперь ученики смогут выбрать обучение по всем предметам на базовом уровне без необходимости определяться с профилем.

Для тех, кто желает углубленно изучать отдельные дисциплины, сохраняются существующие профили: естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Внутри этих профилей появится возможность создать специализированные классы, такие как медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие.

Второе важное изменение – впервые стандарт подробно описывает требования к оборудованию для каждого предметного кабинета.

«Стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете – от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет», – уточнил Костенко.

Это, по его словам, обеспечит практико-ориентированный подход к обучению в школах по всей стране.

