    22 марта 2026, 04:42 • Новости дня

    Калужский аэропорт Грабцево ввел временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Калужский аэропорт ввел временные ограничения полетов, сообщил в канале Росавиации мессенджера Max представитель ведомства.

    «Аэропорт Калуги (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Напомним, в аэропорту Калуги в течение субботы несколько раз вводились  ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 71 БПЛА ВСУ над Россией с 14 до 20 часов в субботу.

    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    Комментарии (2)
    21 марта 2026, 23:42 • Новости дня
    СК заявил о задержании новых фигурантов дела о разбое на Строгинском бульваре

    Tекст: Катерина Туманова

    Следственный комитет России объявил о задержании двух новых фигурантов дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, в результате которого была убита женщина – хозяйка ограбленной квартиры.

    «В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны на территории Московской области подозреваемые в соучастии в преступлении. Ими оказались молодые люди 2005 и 2007 годов рождения», – сказано в сообщении ведомства в мессенджере Max.

    Там уточнили, что следствие установило, как подозреваемые по поручению организаторов работали «курьерами» и передавали часть имущества, похищенного в квартире на Строгинском бульваре, иным соучастникам.

    Подозреваемые доставлены в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий. В ходе допроса один из подозреваемых полностью признал вину и описал свои действия в преступной схеме.

    «Вину свою полностью признаю, попал под влияние куратора, чтобы забрать доставку, посылку. Внутри находились ювелирные изделия и монеты золотые, после чего мы перезапаковали в другой пакет и передали другому неизвестному лицу», – сказал он в видео, размещенном в канале СК России.

    Второй фигурант дела добавил о своих функциях курьера, который с первым подозреваемым, забрал некую коробку и должен был ее передать другому лицу.

    Напомним, 14 марта в московской квартире на Строгинском бульваре  обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    По данным следствия, злоумышленники не были знакомы между собой до совершения преступления. Следствие установило, что 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить обвиняемого футболиста, который нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, приведших к ее смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО футболиста Даниила Секача. Ему вменили убийство и разбойное нападение в составе организованной группы. Спортсмен действовал под влиянием мошенников с Украины.

    Комментарии (5778)
    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 19:23 • Новости дня
    Захарова высмеяла слухи о «звонках» Сийярто Лаврову

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обсуждение в СМИ о якобы регулярных звонках главы МИД Венгрии Петера Сийярто министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» назвала публикации о «звонках» главы МИД Венгрии Петера Сийярто Сергею Лаврову проявлением воспаленной фантазии врагов Венгрии.

    «Это говорит о том, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия», – заявила Захарова.

    Такое заявление она сделала в ответ на публикацию издания Washington Post, в которой со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщалось, что Сийярто якобы регулярно звонит Лаврову во время перерывов на заседаниях Евросоюза.

    Ранее Сийярто резко ответил на попытки западных журналистов назвать его визит в Россию провокацией.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Захарова посвятила пост дню рождения Лаврова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В день рождения главы МИД Сергея Лаврова официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала поздравительный пост в своем Telegram-канале, отметив значимость этой даты.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала поздравление министру иностранных дел Сергею Лаврову, которому 21 марта исполнилось 76 лет. В своем Telegram-канале Захарова опубликовала сообщение: «Есть такой день в году – 21 марта», сопроводив поздравление смайликом в виде праздничной хлопушки с конфетти.

    Ранее Захарова записала видеопоздравление для жителей Китая на китайском языке и пригласила на праздничные торжества в Москву и Пекин.

    До этого сам министр Сергей Лавров поздравил Марию Захарову с юбилеем, отметив ее вклад в развенчание западной пропаганды и высокий профессионализм.


    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Над Россией за семь часов сбиты 54 дрона ВСУ

    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 54 украинских беспилотника самолетного типа в ряде российских регионов за семь часов, сообщает Минобороны.

    В субботу в период с 7 до 14 часов по мск дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Беспилотники были сбиты над Московским регионом, а также над территориями Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан. Все цели были успешно уничтожены.

    Ранее в субботу на подлете к Москве был сбит седьмой за день украинский дрон. До этого за шесть часов ПВО России уничтожило 91 украинский беспилотник.

    Всего в ночь на субботу российские средства ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.


    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 07:16 • Новости дня
    Над Ростовской областью сбили 90 беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на четверг в различных районах Ростовской области была успешно отражена атака порядка девяноста беспилотников, детали уточняются.

    Массированная атака около девяноста беспилотников была отражена ночью в девяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь, передает РИА «Новости».

    Слюсарь заявил: «Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка девяти десятков БПЛА отражены в девяти районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском, Каменском».

    Он также подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться. На данный момент подробности о последствиях атаки уточняются, работа соответствующих служб продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ПВО уничтожили 91 украинский беспилотник в небе над пятью областями России за шесть часов. В Смоленской области уничтожили два украинских беспилотника, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    ГАИ: Бензовоз спровоцировал смертельное ДТП под Ростовом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом бензовоз с топливом из-за неисправности выехал на встречную полосу, спровоцировав смертельное столкновение с четырьмя легковыми машинами, сообщили в Госавоинспекции Ростовской области.

    Потерявший управление из-за неисправности переднего левого колеса бензовоз стал причиной крупной аварии днем в субботу на трассе «Ростов – Таганрог» в Ростовской области. Трагедия случилась из-за того, что бензовоз выехал на встречную полосу, передает РИА «Новости». Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, бензовоз DAF, груженный топливом, столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями.

    В результате аварии произошел разлив топлива и возгорание автомобилей. На месте происшествия погибли три человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Спасатели и медики оперативно прибыли на место ДТП, ликвидировали возгорание и оказывают помощь пострадавшим.

    Движение на участке дороги временно ограничено, причины и обстоятельства аварии уточняются. По словам представителей Госавтоинспекции, состояние пострадавших оценивается как тяжелое, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в Неклиновском районе Ростовской области бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями и загорелся, в результате чего погибли три человека.

    Ранее в Батайске три легковые машины столкнулись на перекрестке, семь человек были госпитализированы, среди них четверо детей.

    А 18 февраля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области также случилось ДТП с участием бензовоза, который столкнулся с рейсовым автобусом, тогда четверо пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 10:23 • Новости дня
    Над Калужской областью сбили 24 БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на 21 марта системы ПВО уничтожили более двух десятков беспилотников ВСУ в разных районах Калужской области, ущерба не зафиксировано, отмечают местные власти.

    В ночь на 21 марта над 11 районами Калужской области, а также над окраинами Калуги и Обнинска было уничтожено 24 беспилотника вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале: «За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 24 БПЛА».

    Шапша уточнил, что беспилотники были ликвидированы не только на окраинах Калуги и Обнинска, но и над территориями Барятинского, Боровского, Кировского, Малоярославецкого, Мещовского, Дзержинского, Жуковского, Мосальского, Сухиничского, Юхновского муниципальных округов, а также Куйбышевского района.

    По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет, инфраструктура региона не повреждена. На местах падения беспилотников работают оперативные группы для проверки территории и сбора информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за ночь субботы перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.

    Кроме того, дежурные расчеты ПВО за три часа утром субботы уничтожили 37 украинских дронов самолетного типа над Брянской, Белгородской, Курской и Смоленской областями. В Уфе в результате падения сбитых беспилотников пострадали двое строителей на возводимом доме.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 17:19 • Новости дня
    Суд Подмосковья отказался делить стоимость пластики груди между экс-супругами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Подмосковья потребовал при разводе вернуть половину суммы за пластическую операцию бывшей жены, но суд не удовлетворил его иск.

    Житель Московской области попытался через суд получить компенсацию за пластическую операцию по увеличению груди, которую оплачивал из общего бюджета во время брака. Мужчина требовал вернуть около 65 тыс. рублей, считая операцию совместно нажитым имуществом. Он также настаивал на передаче бывшей супруге общих кредитных обязательств, сообщила агентству РИА «Новости» семейный юрист Яна Киреева.

    По словам Киреевой, супруги прожили в браке почти 12 лет и развелись два года назад. Мужчина потребовал оставить за собой квартиру, дом, участок и автомобиль, а также разделить накопленные денежные средства. Отдельным пунктом он указал возврат части стоимости пластической операции, проведенной в начале совместной жизни.

    Суд отклонил требование мужчины о компенсации за операцию. В решении было отмечено, что части тела, даже если они были «приобретены» в браке, не считаются совместно нажитым имуществом и не подлежат разделу при разводе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкант Денис Устименко (Джиган) также заявил о желании разделить имущество с супругой Оксаной Самойловой в равных долях.

    Ранее президент «Норильского никеля» Владимир Потанин начал разбирательство в Арбитражном суде Москвы против бывшей супруги Натальи Потаниной, не раскрывая содержание иска. А вот основательница Wildberries Татьяна Ким уже достигла соглашения по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 23:28 • Новости дня
    Врач тульского ФК «Арсенал» спас жизнь пассажирам рейса Москва – Хабаровск

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный врач футбольного клуба «Арсенал» Аркадий Чмуневич оказал неотложную медицинскую помощь двум пассажирам рейса Москва – Хабаровск, которым стало плохо на борту во время перелета команды.

    Инцидент произошел во время перелета команды на матч 25-го тура со «СКА-Хабаровском». Одна из пассажирок потеряла сознание из-за резкого снижения артериального давления. Доктор Чмуневич оказал ей экстренную помощь и наблюдал за ее состоянием вплоть до посадки, так как приступы повторялись, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал команды Первой лиги.

    Спустя некоторое время экипаж вызвал врача к другому пассажиру, у которого начался эпилептический приступ. Главный врач «Арсенала» вновь оказал необходимую помощь до прибытия в Хабаровск, где обоих пациентов передали прибывшим медикам.

    «Это не первый случай, когда нашей медицинской службе случается оказывать помощь на борту самолета, стараемся такие случаи не афишировать, так как это часть нашей работы, но вот спасать за один рейс двух пациентов прежде не приходилось», – признался доктор Чмуневич.

    Матч между «СКА-Хабаровск» и «Арсеналом» состоится 22-го марта и начнется в 8.00  по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре медсестра из Тульской области спасла женщину на борту самолета. До этого медсестра-анестезист Якутской республиканской офтальмологической больницы Суугунай Сарыада  оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, потерявшей сознание на рейсе из Иркутска в Петербург.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее спас человека на борту самолета, летевшего из Москвы в Ханой.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 11:19 • Новости дня
    Даванков сообщил о притоке молодежи в партию «Новые люди»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый замглавы фракции партии «Новые люди» в Госдуме Владислав Даванков рассказал о планах привлечь в партию молодых специалистов, в том числе профессионалов, работающих на передовой, и обозначил их роль в будущих изменениях.

    О планах партии «Новые люди» продолжать пополнение своих рядов молодыми политиками сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Владислав Даванков во время шоу «Дайте сказать!».

    Он уточнил, что среди новых членов партии есть профессионалы различных сфер, например, стоматолог из Белгорода, который оказывает помощь российским военным на передовой.

    Даванков отметил, что медийные личности не входят в число депутатов, а лишь возглавляют отдельные проекты партии и являются ее друзьями. По его словам, они не намерены становиться депутатами.

    «Молодежь придет и выскажет свое четкое отношение к тому, какой должна быть Россия! И думаю, что она изменится в лучшую сторону», – подчеркнул Даванков. Он также рассказал о последних инициативах партии.

    Ранее руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук отметил, что партия «Новые люди» стала самой эффективной по числу принятых законопроектов.

    До этого актер и режиссер Федор Бондарчук в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» рассказал, что в новой экранизации «Буратино» показал Карабаса-Барабаса как несостоявшегося артиста с глубокими душевными травмами.


    Комментарии (3)
    21 марта 2026, 15:06 • Новости дня
    В России разработали новый ГОСТ на бритвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 мая 2026 года в России запустят обновленный стандарт для безопасных бритвенных систем, предусматривающий новые требования к их конструкции и эксплуатации, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

    Обновленный ГОСТ на бритвы вступит в силу с 1 мая 2026 года. В пресс-службе Росстандарта сообщили ТАСС, что новый документ заменит стандарт, который действовал более 20 лет, чтобы систематизировать и унифицировать требования к современным бритвенным системам.

    Новый стандарт распространяется на безопасные бритвы для влажного бритья и их составные элементы: ручки-держатели, лезвия, кассеты, а также аксессуары для удобства эксплуатации и приспособления для защиты от порезов и соединения частей. В документе уточняется, что не будет единой конструкции для всех бритвенных систем, однако основное требование – безопасность использования.

    В Росстандарте отметили: «Бритвы должны быть эргономичными, их конструкция должна обеспечивать надежное положение в пальцах руки и точно направляться движением». Отдельно подчеркивается, что кассеты должны быть надежно зафиксированы, а фиксирующие элементы – работать безотказно. Торцы заточенных лезвий не должны выступать за пределы кассеты.

    Стандарт также предусматривает, что бритвенные системы должны быть механически прочными и устойчивыми к воздействию слабощелочной среды и повышенной влажности, а лезвия и кассеты должны сохранять эксплуатационные свойства. Предусмотрена возможность нанесения на бритвы полосок со смазывающим или косметическим составом для улучшения скольжения. Детали бритвенных систем должны быть взаимозаменяемы между изделиями одного производителя.

    В Росстандарте пояснили, что новый ГОСТ будет применяться исключительно на добровольной основе.

    Ранее Россия приняла межгосударственный стандарт на медовуху, который начнет действовать с 1 июля 2026 года. До этого стало известно, что в стране появится отдельный национальный стандарт, который будет регулировать качество и производство отечественных игристых напитков.

    А с 1 января 2027 года начнет действовать новый ГОСТ на творог с уточненными нормами жира, белка, влаги и кислотности .


    Комментарии (2)
    21 марта 2026, 17:29 • Новости дня
    Фицо предрек пустые заправки ЕС из-за отказа от российской нефти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам.

    Европейский союз рискует столкнуться с пустыми заправками, если продолжит отказываться от российской нефти по идеологическим причинам, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фицо подчеркнул, что такая политика обусловлена ненавистью, которая мешает странам ЕС оказать давление на Украину и признать необходимость российских энергоресурсов, передает РИА «Новости».

    В эфире программы «Субботние диалоги» Фицо отметил: «Будем идеологически храбрыми и гордыми? Будем все счастливы, что из-за ненависти к России у нас будут пустые заправки и не будет возможности заправиться?» По его словам, даже наличие альтернативного нефтепровода «Адрия» не решает проблему, если не будет поставок нефти.

    Премьер-министр также выразил мнение, что восстановление работы нефтепровода «Дружба» помогло бы стабилизировать цены и повысить энергетическую безопасность региона. Однако значительная часть государств ЕС, по его словам, считает использование российской нефти поражением.

    Ранее Фицо потребовал участия своей страны в инспекции нефтепровода «Дружба». Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

    Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Шестнадцатилетний подросток пропал в Иркутске по дороге в лицей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Иркутске ищут шестнадцатилетнего подростка, который пропал по дороге в лицей и не выходит на связь уже два дня, сообщает МВД по региону.

    В Иркутске разыскивают 16-летнего подростка, который пропал по пути в школу, сообщает ГУ МВД по Иркутской области. Юноша ушел из дома утром 20 марта и направлялся на занятия в лицей при Иркутском государственном университете. С тех пор он не выходит на связь, а заявление в полицию поступило от его матери.

    По словам женщины, последний раз она видела сына около 07:30 на улице Железнодорожная, 81. После этого подросток должен был идти в лицей, однако не появился ни на занятиях, ни дома. Особую тревогу вызывает тот факт, что юноша не взял с собой телефон, что серьезно затрудняет поиски.

    Рост пропавшего – примерно 175 см, у него серо-зеленые глаза и русые волосы. При себе у подростка была черная спортивная сумка. Полиция просит жителей Иркутска и области сообщать любую информацию, способную помочь в розыске молодого человека.

    Ранее подростка из Ленинградской области нашли живым в Петербурге через неделю поисков. До этого подростка, исчезнувшего в Красноярске, обнаружили невредимым в съемной квартире за 18 км от дома. В те же дни следователи разыскали пропавшую 14-летнюю девочку в том же Красноярске.


    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены два мирных жителя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате четырех атак ВСУ с применением беспилотников в Запорожской области были ранены двое жителей села Коханое, пострадавшим оказана помощь, сообщают местные власти.

    Два мирных жителя получили ранения в Запорожской области в результате атак украинской армии, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в Max. По его словам, за минувшие сутки зафиксированы четыре целенаправленные атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    Балицкий уточнил, что в селе Коханое Токмакского муниципального округа были ранены двое мирных жителей. «Им оказана необходимая амбулаторная помощь», – подчеркнул глава региона.

    В результате атак также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в селе Ботиево Приазовского муниципального округа, а также в городах Мелитополь и Пологи. При этом пострадавших в этих населённых пунктах нет.

    По словам губернатора, все службы продолжают работу в штатном режиме. Ситуация находится под контролем местных властей.

    Ране в среду мирная жительница Васильевки Запорожской области получила осколочные ранения в результате атаки со стороны ВСУ.

    До этого, 11 марта два человека погибли при атаке украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Еще два человека были убиты в результате массированной атаки беспилотников на область 10 марта, один из погибших находился в гражданском автомобиле.


    Комментарии (0)
