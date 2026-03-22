    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой
    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Иран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк
    Спикер Конгресса объявил о фактическом завершении миссии против Ирана
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»
    Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова
    22 марта 2026, 04:25 • Новости дня

    Лавров указал на попытки США вытеснить Россию со всех энергетических рынков

    @ Скриншот с видео программы «Вспомнить всё»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские коллеги, предлагая сотрудничество и оценивая грядущие перспективы, должны учитывать интересы России, а пока в Москве этого не видят, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР.

    Лавров напомнил, что слова американских коллег о том, как надо урегулировать Украину, а «потом у нас с вами откроются огромные экономические перспективы» звучат параллельно с противоположными событиями.

    «Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория. Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и они должны учитывать наши. Пока мы этого не видим», – сказал Лавров в эфире программы «Вспомнить всё», транскрипт которой представлен на сайте МИД России.

    Глава МИД подчеркнул, что США за пределами российских богатств тоже должны уважать страну, с которой они намерены сотрудничать. По его словам, это необычная ситуация – возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявлял, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам. Лавров ранее указывал на провал плана быстрой победы над Ираном.

    21 марта 2026, 17:21 • Новости дня
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва еще во время переговоров на Аляске выразила готовность к урегулированию по Украине, но сейчас Вашингтон начал «колебаться», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Сергей Лавров сообщил в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, что российская сторона еще на переговорах на Аляске демонстрировала готовность к урегулированию ситуации вокруг Украины.

    Лавров отметил, что американские коллеги призывали к поиску решений, предлагали рассмотреть дополнительные уступки и обещали перспективы экономического сотрудничества. При этом Лавров подчеркнул, что одновременно с этим Россию вытесняют с мировых энергетических рынков. Министр добавил, что теперь США начинают «колебаться» в своих подходах к вопросу урегулирования.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал договоренности в Анкоридже отправной точкой для переговоров.

    Также Лавров заявил, что Соединенные Штаты отказались от достигнутых на саммите условий урегулирования конфликта.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы к определенным уступкам в ходе встречи в Анкоридже.

    21 марта 2026, 12:21 • Новости дня
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран

    США включили Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан в список главных угроз стране

    @ Rana Sajid Hussain/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ежегодном докладе разведывательного сообщества США Пакистан впервые назван значимой ядерной угрозой наряду с Россией, Китаем, Ираном и КНДР.

    Вашингтон опубликовал список главных угроз своей национальной безопасности в ежегодном докладе разведывательного сообщества. В перечень вошли Россия, Китайская Народная Республика, Иран, КНДР и Пакистан. Пакистан впервые был отмечен в этом списке как существенная ядерная угроза из-за новых ракетных разработок и возможностей, позволяющих быстро достичь территории США.

    В документе также отмечается, что глобальными и транснациональными рисками для США признаны миграция и киберпреступность. Авторы доклада подчеркивают, что комплексность и масштабы вызовов, исходящих от указанных стран, требуют усиленного внимания американских властей к вопросам обороны и внутренней безопасности.

    Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.

    До этого Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием. Американская разведка также допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.


    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    21 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»

    Лавров: США должны уважать Россию и «за пределами российских богатств»

    @ Tatyana Makeyeva/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать интересы России и проявлять уважение не только в вопросах, связанных с российскими природными ресурсами,

    Министр подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества американская сторона должна учитывать интересы Москвы, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

    «За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил Лавров.

    Кроме того, по словам Лаврова, Брюссель пытается вернуть к жизни практику колониализма, навязывая Венгрии и Словакии послушание. Министр обратил внимание, что Евросоюз требует от этих стран покупать энергоносители по завышенной цене, чтобы «наказать Россию», тем самым ущемляя национальные интересы государств-членов.

    Лавров подчеркнул, что Венгрия и Словакия отстаивают право на доступные энергоносители, но сталкиваются с давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, не избраны гражданами и не представляют национальные правительства. Министр выразил убеждение, что подобная политика со стороны Брюсселя – это попытка возврата к колониальной эпохе и нарушение принципов международных отношений.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.

    Также Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    20 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы предлагала администрации президента США Дональда Трампа соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках, пишет Politico.

    По информации Politico, предложение озвучил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, однако официального подтверждения таких переговоров не поступало, передает «Московский комсомолец».

    Западные журналисты заявляют, что американская сторона отклонила предложение Москвы. Источники издания отмечают, что идея вызвала резкое недовольство у европейских дипломатов, опасающихся попыток России вбить клин между США и Европой. Один из представителей дипломатического корпуса назвал возможное соглашение «возмутительным», подчеркивает Politico.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает партнерство с Ираном как средство давления на Соединенные Штаты.

    По мнению западных экспертов, разведывательная поддержка со стороны США остается для Киева крайне важной, особенно после того как администрация Трампа сократила большую часть иной помощи. Европейские страны фактически не готовы компенсировать этот дефицит в условиях растущего напряжения.

    Ранее Москва неоднократно заявляла, что публикации западных СМИ о передаче Тегерану спутниковых данных и технологий для атак на американские объекты не соответствуют действительности и являются фейковыми новостями, пишет издание.

    Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    20 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проявляет больше доверия к президенту России Владимиру Путину, чем к руководителям стран-союзниц Вашингтона в Европе, заявила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул, которая взяла интервью у главы американской администрации.

    «Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», – заявила Рул в прямом эфире, кратко пересказывая основные тезисы беседы с Трампом, передает ТАСС.

    Журналистка также отметила, что по мнению Трампа, российский президент не испытывает страха перед лидерами Европы, которые входят в число ключевых партнеров США.

    В начале марта Путин и Трамп провели телефонный разговор.

    19 марта 2026, 22:56 • Новости дня
    Минфин США внес ряд запретов в разрешение на сделки с российской нефтью

    Tекст: Антон Антонов

    США обновили лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, добавив ограничения для лиц и структур, связанных с рядом стран и российских регионов, следует из соответствующего документа минфина.

    Теперь документ запрещает проводить сделки с участием лиц и структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами. В лицензии отмечается, что запрет касается поставок нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Остальные условия лицензии США оставили без изменений, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продавать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта, действие лицензии ограничено 11 апреля 2026 года.

    19 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    Flightradar: Самолет США более трех часов патрулирует у Калининградской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский разведывательный самолет более трех часов выполняет патрулирование у границы Калининградской области, совершая круги над Балтийским морем, Литвой и Польшей, следует из данных Flightradar.

    Отмечается, что разведывательный самолет Bombardier Artemis II уже более трех часов выполняет работу у границ Калининградской области, передает ТАСС.

    Bombardier Artemis II вылетел утром с авиабазы в населенном пункте Михаил-Когэлничану в Румынии примерно в 9.40 мск. За два часа самолет пересек воздушное пространство Венгрии, Словакии и Польши, а затем приступил к патрулированию в районе Калининградской области.

    С 11.40 самолет летает кругами, облетая регион с акватории Балтийского моря, а также пролетая над частями Литвы и Польши. По состоянию на 14:40 мск, Bombardier Artemis II продолжает выполнять разведывательную миссию в том же районе.

    27 февраля норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon временно отключил транспондер во время полета у российской границы севернее Мурманска, прежде чем вернуться на базу.

    Ранее Flightradar24 сообщил о патрулировании Черного моря самолетом-разведчиком США.

    19 марта 2026, 09:49 • Новости дня
    В США заявили о спланированной кампании по нагнетанию напряженности с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.

    По ее словам, эта кампания строится на подставных источниках и направлена на искусственное обострение отношений между странами, передает РИА «Новости».

    Она отметила: «Я наблюдаю то, что выглядит как спланированная кампания по нагнетанию напряженности в отношениях с Россией, основанная на подставных источниках. США и нынешняя администрация активно участвуют в мирных переговорах с Россией, и эти усилия никем не будут саботированы!».

    Конгрессвумен также объяснила, что написала об этом из-за большого количества дезинформации, распространяемой по этой теме.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    19 марта 2026, 23:59 • Новости дня
    Названа доля России в поставках обогащенного урана для энергетики США

    Помощник министра энергетики США Гэрриш: 23% обогащенного урана идут из России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия сейчас обеспечивает 23% поставок обогащенного урана для атомной энергетики США, сообщил помощник министра энергетики США Теодор Гэрриш.

    На слушаниях в комитете по энергетике Сената США Гэрриш подчеркнул, что администрация Вашингтона собирается восстановить программу обогащения урана внутри США, расширить экспорт американской ядерной продукции и создать полный ядерный топливный цикл, передает ТАСС.

    По его словам, главной угрозой для отрасли является возможное прекращение импорта российского урана. «Это означало, что мы теряем 3,5 млн ЕРР – единиц работы разделения [изотопов]. А это, грубо говоря, 23% всех наших объемов выработки», – сказал специалист.

    Он отметил, что уже достигнуты договоренности с тремя американскими компаниями по развитию собственных мощностей обогащения урана. «Я верю, что мы сумеем в следующие пару лет создать очень жизнеспособную отрасль обогащения урана», – подчеркнул Гэрриш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что страна планирует полностью отказаться от закупок российского обогащенного урана. По итогам 2024 года Россия занимала лидирующую позицию среди поставщиков обогащенного урана в США.

    21 марта 2026, 16:29 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности США совершать госперевороты и убийства ради ресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    США, заботясь лишь о собственных интересах, готовы использовать перевороты и устранение лидеров ради контроля над ресурсами других стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США официально заявили, что для них нет ограничений, и заботятся только о собственном благополучии, отметил Лавров в эфире программы «Вспомнить все», следует из сообщения на сайте МИД России.

    «Это благополучие они готовы отстаивать любыми способами – госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы», – отметил Лавров.

    Министр особо выделил Венесуэлу и Иран как примеры стран, интересующих США из-за нефти, и подчеркнул, что американцы не скрывают своих целей. Он отметил наличие в американской политике доктрины доминирования на мировых энергетических рынках.

    Лавров также заявил, что мир возвращается к эпохе, когда международное право не имело значения, а решающую роль играла сила. Он напомнил, что у России традиционно только два союзника – армия и флот, а сегодня к ним добавились воздушно-космические силы и войска беспилотных летательных аппаратов.

    «Так что наших союзников будет больше«, – заключил Лавров.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    До этого Лавров заявил, что США совершили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, угрожают Кубе и другим странам Латинской Америки, что является беспрецедентными событиями.

    20 марта 2026, 23:04 • Новости дня
    США и Украина согласовали переговоры в Майами 21 марта

    Tекст: Вера Басилая

    Делегации США и Украины согласовали проведение переговоров в Майами 21 марта, где Украину представят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Украинское издание «Общественное» сообщает, что переговоры между делегациями США и Украины состоятся 21 марта в Майами, передает ТАСС.

    Украинскую сторону на встрече будут представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

    Как уточняет «РБК-Украина», с американской стороны на переговорах примут участие спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. К обсуждению также присоединится заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица.

    Владимир Зеленский ранее заявил, что политическая часть украинской переговорной группы уже направляется на встречу. Он также отметил, что Украина получает сигналы от США о возможности скорого возобновления трехсторонних консультаций по урегулированию конфликта.

    Владимир Зеленский отметил, что у него плохое предчувствие из-за влияния конфликта в Иране на украинские переговоры, поскольку трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. заявил, что российская делегация не примет участия в переговорах по Украине, которые планируются на 21 марта в США.

    19 марта 2026, 20:33 • Новости дня
    Габбард не подтвердила иностранное вмешательство в выборы США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор национальной разведки США сообщила, что конкретных данных о вмешательстве иностранных государств в выборы пока не представлено, но проверки продолжаются.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что американская разведка не раскрывает подробные данные о возможном вмешательстве иностранных держав в выборы. По ее словам, продолжается изучение как прошлых, так и потенциальных текущих попыток зарубежного влияния на американский избирательный процесс, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем изучать предыдущие попытки вмешательства в наши выборы и любые текущие угрозы, которые могут существовать в преддверии предстоящих выборов», – отметила Габбард во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей США.

    Отвечая на вопрос о наличии разведданных по вмешательству в выборы 2020 года, в том числе в штате Джорджия, она подчеркнула, что конкретная информация отсутствует, однако работа по этому направлению ведется.

    В слушаниях также приняли участие руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и Разведывательного управления Министерства обороны. Обсуждались оценки угроз национальной безопасности в контексте предстоящих выборов.

    Ранее Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Трампу на выборах. Позже директор ФБР Кэш Патель обнаружил опровергнутое досье о «русском следе» в мешках для уничтожения в одной из закрытых комнат бюро.

    А спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Хиллари Клинтон становится все более заметной в публичном пространстве по мере приближения развязки скандала с «русским следом» на выборах в США.


    19 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Дмитриев обвинил разжигателей войны в использовании фейк-источников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что разжигатели войны используют фейковые анонимные источники, чтобы препятствовать прогрессу.

    «Разжигатели войны из «глубинного государства» часто используют фальшивые анонимные источники, чтобы сорвать прогресс», – написал Дмитриев.

    Комментарий Дмитриева прозвучал на фоне заявления члена палаты представителей конгресса США Анны Паулины Луны, передает РИА «Новости».

    В четверг Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    20 марта 2026, 13:38 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на временность паузы в переговорах по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия рассчитывает, что перерыв в трехсторонних переговорах по Украине не затянется и носит временный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Эта пауза – она временная. Мы надеемся на то, что она временная. Я имею в виду продолжение трехстороннего формата [переговоров]», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    В то же время Песков отметил, что на данный момент у Кремля нет информации о том, где может пройти следующий раунд переговоров. На соответствующий вопрос пресс-секретарь президента РФ ответил: «Нет. Пока в этом плане мне нечего вам сказать».

    Ранее Песков сообщил, что работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    21 марта 2026, 21:14 • Новости дня
    МИД России выразил надежду на отмену визовых требований США

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России рассчитывает, что власти США отменят действующие дискриминационные визовые требования для граждан России, особенно в связи с проведением этим летом Чемпионата мира по футболу.

    МИД России ожидает, что власти США отменят дискриминационные визовые требования к гражданам России, особенно с учетом предстоящего этим летом Чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдет на территории США, следует из сообщения дипведомства в Max.

    В МИД напомнили, что 40 лет назад, в 1986 году, 11-летняя Катя Лычева стала первым «детским послом мира» СССР и встретилась с президентом США Рональдом Рейганом. По мнению ведомства, сегодня российским детям попасть в США стало практически невозможно.

    В министерстве подчеркнули, что, несмотря на договоренности президентов России и США о необходимости восстановления двусторонних отношений, российские дети вынуждены проходить унизительную и, по сути, безосновательную процедуру получения виз через третьи страны, такие как Казахстан или Польша. При этом американские подростки свободно посещают Россию, участвуют в программах и отдыхают в «Артеке», не сталкиваясь с подобными трудностями.

    Ранее генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков посоветовал россиянам тщательно взвесить риски поездки на ЧМ-2026.

    Госдепартамент США приостановил обработку иммиграционных виз для граждан России.

    Замглавы МИД Сергей Рябков выразил разочарование решением Вашингтона оставить только два пункта подачи документов.

