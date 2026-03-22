Трамп выступил с ультиматумом Ирану, пригрозив уничтожением электростанций

Economist: Война в Иране надолго ослабила военную мощь США

Tекст: Вера Басилая

По данным The Economist, США оказались неспособны восполнить потраченные ресурсы после первых дней конфликта в Иране, передает ИноСМИ.

По оценкам Института государственной политики Пейна, армия израсходовала более пяти тысяч боеприпасов за четыре дня и около 11 тыс. за 16 дней, а операция «Эпическая ярость» стала одной из самых интенсивных воздушных кампаний в истории.

Джей Ди Вэнс, ныне вице-президент, еще в 2024 году предупреждал: «Мы живем в мире дефицита. Мы не производим достаточно боеприпасов, чтобы выдержать одновременно войну в Восточной Европе, войну на Ближнем Востоке и, возможно, еще и непредвиденные обстоятельства в Восточной Азии».

Вэнс оказался прав: резкое истощение запасов дорогостоящих и редких боеприпасов, а также перехватчиков Patriot и THAAD, грозит оставить США без возможности оперативно реагировать на новые вызовы в Азии или других регионах.

Пентагон столкнулся с необходимостью наращивать производство, но планы по увеличению выпуска Tomahawk и PAC-3 MSE упираются в нехватку средств и сложные цепочки поставок, зависящие от Китая. Только на замену израсходованных снарядов за первые четыре дня потребуется до 26 млрд долларов, но даже экстренное финансирование не решит проблему нехватки редких материалов.

Американский флот также понес износ: лишь немногие из 11 авианосцев доступны для немедленного развертывания. Перенапряжение сказалось на кораблях и личном составе – после пожара на «Форде» более 600 моряков остались без коек, а длительные миссии усилили стресс и внутренние проблемы среди моряков.

Эксперты отмечают, что США получают боевой опыт и внедряют новые беспилотники и системы искусственного интеллекта, однако долгосрочные издержки и раскрытие тактики делают уязвимой способность к сдерживанию Китая. По мнению аналитиков, потенциал противоракетной обороны США может быть подорван вплоть до конца десятилетия.

