При ударе ракетой по израильскому городу Арад пострадали 64 человека

Tекст: Катерина Туманова

«По данным службы скорой помощи, семь человек находятся в тяжелом состоянии, 15 – в состоянии средней тяжести, а еще 42 получили легкие травмы», – пишет Times of Israel.

Спасательная организация заявляет, что продолжает обследование места происшествия на предмет выявления жертв или пострадавших. Обнаруженных пострадавших доставляют в больницы десятками машин скорой помощи, а также вертолетами MDA и ВВС Израиля.

Ранее служба MDA сообщала, что пострадавших насчитывалось около 30 человек, среди них – пятилетняя девочка, состояние которой оценивалось как тяжелое.

Times of Israel вечером субботы сообщала, что израильские ВВС расследуют причины, по которым не удалось перехватить баллистическую ракету, поразившую южный город Арад.

«Ракета, предположительно оснащенная обычной боевой частью с сотнями килограммов взрывчатки, ранила десятки человек и причинила значительный ущерб», – говорилось в материале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал перехват запущенных Ираном ракет. Иранские силы нанесли ракетные удары по базам США на Ближнем Востоке. В Израиле 21 марта обстреляли район ядерного центра в Димоне.




