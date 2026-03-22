Axios узнал о планах на мирные переговоры с Ираном в администрации Трампа

Президент США Трамп заявил в пятницу, 20 марта, что рассматривает возможность «сворачивания» войны, хотя американские чиновники говорили, что ожидается еще две-три недели боевых действий. Тем временем советники Трампа хотят начать подготовку к дипломатическому решению вопроса.
По словам источников Axios, посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф участвуют в обсуждениях потенциальных переговоров с Ираном.
Любое соглашение о прекращении войны должно включать возобновление работы Ормузского пролива, решение вопроса о запасах высокообогащенного урана в Иране, а также установление долгосрочного соглашения по иранской ядерной программе, баллистическим ракетам и поддержке прокси-сил в регионе.
В последние дни прямого контакта между США и Ираном не было, хотя Египет, Катар и Британия обменивались сообщениями, заявил американский чиновник и два других источника портала, знакомых с ситуацией.
Египет и Катар уведомили США и Израиль о том, что Иран заинтересован в переговорах, но на очень жестких условиях. Иранские требования включают прекращение огня, гарантии того, что война не возобновится в будущем, и компенсацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан оценил сроки завершения войны в Заливе.