ОАЭ и 21 государство выступили с заявлением по Ормузскому заливу

Tекст: Катерина Туманова

«Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, и фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами», – сказано в заявлении.

Страны-участницы выразили глубокую озабоченность по поводу эскалации конфликта и призвали Иран «немедленно прекратить свои угрозы, установку мин, атаки беспилотников и ракет».

Подписавшиеся под заявлением потребовали от Ирана выполнить резолюцию 2817 Совета Безопасности ООН. В документе подчеркнуто, что последствия эскалации почувствует весь мир, особенно уязвимые страны.

Лидеры приветствовали решение Международного энергетического агентства (МЭА) о скоординированном высвобождении стратегических запасов нефти и заявили о готовности внести вклад в обеспечение безопасного прохода судов.

«Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании», – отмечено в заявлении.

В заключение представители 22 стран призывают все государства уважать международное право и поддерживать принципы безопасности и процветания.

