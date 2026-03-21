    21 марта 2026, 23:56 • Новости дня

    ОАЭ и 21 государство выступили с заявлением по Ормузскому заливу

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа стран во главе с ОАЭ выступила против иранских атак на торговые суда в Персидском заливе и выразила готовность защищать судоходные линии от атак Ирана.

    «Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, и фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами», – сказано в заявлении.

    Страны-участницы выразили глубокую озабоченность по поводу эскалации конфликта и призвали Иран «немедленно прекратить свои угрозы, установку мин, атаки беспилотников и ракет».

    Подписавшиеся под заявлением потребовали от Ирана выполнить резолюцию 2817 Совета Безопасности ООН. В документе подчеркнуто, что последствия эскалации почувствует весь мир, особенно уязвимые страны.

    Лидеры приветствовали решение Международного энергетического агентства  (МЭА) о скоординированном высвобождении стратегических запасов нефти и  заявили о готовности внести вклад в обеспечение безопасного прохода судов.

    «Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании», – отмечено в заявлении.

    В заключение представители 22 стран призывают все государства уважать международное право и поддерживать принципы безопасности и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД 12 стран призвали Иран прекратить атаки на соседние страны. Министры иностранных дел стран G7 высказались о поставках энергоносителей. Иран назвал условие для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    21 марта 2026, 10:53 • Новости дня
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива

    Замаскированное судно-зомби Jamal после исчезновения с радаров преодолело блокаду Ормуза

    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судно под названием Jamal, ранее считавшееся севшим на мель у Индии, успешно пересекло Ормузский пролив после исчезновения с радаров, пишут западные СМИ.

    Судно-зомби, идентифицированное как Jamal, прошло через заблокированный Ираном Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

    В агентстве уточняют, что плавсредство было замечено на юго-восточном побережье Ирана после пересечения пролива. По данным отслеживания, Jamal впервые появился на радарах в Оманском заливе 13 марта, а затем исчез с наблюдения до 20 марта, когда снова включил маячки уже в Персидском заливе.

    Судно, по данным Bloomberg, маскировалось под танкер для перевозки сжиженного природного газа, что помогло ему пройти через иранскую блокаду. Агентство также отмечает, что ранее, в октябре 2025 года, Jamal сел на мель у берегов Индии, однако с тех пор его местоположение оставалось неизвестным.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что всемирная организация могла бы помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

    Однако бывший командующий Центрального командования США генерал Джозеф Вотел отметил, что разминировать Ормузский пролив и сопровождать суда возможно только после ослабления военного потенциала Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе.

    21 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Тегеран объявил о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия

    Иран подтвердил запуск баллистических ракет по базе Диего-Гарсия

    Тегеран объявил о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия
    Tекст: Мария Иванова

    Две баллистические ракеты были выпущены Ираном по военной базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    Иранские власти осуществили запуск двух баллистических ракет в направлении совместной британо-американской базы, расположенной на острове, передает ТАСС.

    Как отмечает агентство Mehr, данное действие демонстрирует «значительный шаг» в текущем противостоянии с США.

    Дополнительные детали произошедшего пока не раскрываются. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что для перехвата одной из угроз американские военные задействовали ракету SM-3, однако успешность этого маневра остается под вопросом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США приняли решение ускорить переброску на Ближний Восток 2,2 тыс. морских пехотинцев.

    Американские военные на прошлой неделе нанесли удары по военным объектам на иранском острове Харк.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    21 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Иран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк
    Иран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк
    Tекст: Вера Басилая

    В случае попытки США установить контроль над островом Харк в Персидском заливе, иранские союзники готовы дестабилизировать обстановку в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, сообщило агентство Tasnim.

    Источник Tasnim заявил, что США получат беспрецедентный ответ в случае попытки военного захвата острова Харк в Персидском заливе. В качестве одной из возможных мер собеседник агентства назвал создание опасной ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, что может затронуть американские интересы в регионе, передает ТАСС.

    По словам источника, в случае эскалации ситуация для американских военных в регионе существенно осложнится, и ось сопротивления может задействовать дополнительные меры.

    К неформальному альянсу «ось сопротивления» относятся враждебные Израилю группировки, поддерживаемые Ираном, включая йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы), которое уже атаковало суда в Красном море.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создания «Исламского совета» для обеспечения региональной безопасности.

    Представитель иранского Генштаба Абольфазль Шекарчи пригрозил превратить нефтяные объекты Ближнего Востока в «горы пепла» при атаке на остров Харк.

    Глава Минэнерго США Крис Райт опроверг информацию об ударах по энергетической инфраструктуре Ирана.

    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    21 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    Tекст: Вера Басилая

    Удар Ирана по британской военной базе на острове Диего-Гарсия, которую используют ВВС США, стал мощным сигналом для Запада, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

    По словам Диесена, ракетный удар Ирана по британской военной базе в Индийском океане, используемой американскими ВВС, вызвал обеспокоенность в европейских странах из-за его масштабов, передает РИА «Новости».

    «Ракетный потенциал Ирана намного превосходит все ожидания. Если он способен нанести удар по острову Диего-Гарсия, то и Европа также находится в зоне досягаемости», – написал в соцсети профессор.

    Диесен считает, что страны Европы должны учитывать этот фактор и переходить к дипломатии и деэскалации, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации. Автор подчеркнул, что действия Ирана вызвали панику среди западных государств, поскольку продемонстрировали новые возможности Тегерана в военной сфере.

    Ране Министерство обороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Иран выпустил две баллистические ракеты по военной базе США и Британии на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    Эксперт Кирилл Семенов рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США.

    21 марта 2026, 15:49 • Новости дня
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    Tекст: Вера Басилая

    МИД России резко осудил удар по ядерному объекту в Натанзе и предупредило о рисках масштабной катастрофы.

    Москва назвала атаку на предприятие по обогащению урана в Натанзе бесцеремонным нарушением международного права, а также уставов ООН и МАГАТЭ.

    В заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте дипведомства подчеркивается, что удары американско-израильского тандема по иранским военным, гражданским и ядерным объектам продолжаются, несмотря на заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана после июньских авиаударов прошлого года.

    Российская сторона считает действия, подобные атаке на Натанз, безответственными и способными привести к катастрофе регионального масштаба. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула: «Безответственные действия, подобные атаке на объект в иранском Натанзе, создают реальные риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока».

    Ведомство призвало руководство ООН и МАГАТЭ немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку случившемуся, отметив, что такие удары ведут к дальнейшему разрушению мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

    Утром по урановому комплексу в Натанзе США и Израиль нанесли удар, при этом угрозы радиационных утечек или опасности для местных жителей не возникло.

    На территории объекта Талеган-2 после авиаудара обнаружили три мощных и точных воронки, что свидетельствует о применении особо тяжелых бункерных бомб.

    В результате ракетного удара США и Израиля по объекту в провинции Исфахан повредили предприятие по стерилизации гамма-излучением.

    Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси назвал ситуацию с ядерной безопасностью на Ближнем Востоке крайне напряженной.

    21 марта 2026, 20:23 • Новости дня
    Спикер Конгресса объявил о фактическом завершении миссии против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    США объявили о фактическом завершении основной фазы операции против Ирана, заявив об уничтожении баллистических ракет и нейтрализации военно-морских сил страны.

    Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон сообщил, что первоначальная миссия Вашингтона в отношении Тегерана близка к финалу, передает ТАСС.

    «Я считаю, что первоначальная миссия практически завершена. Мы пытались уничтожить баллистические ракеты и средства их производства, нейтрализовать ВМС. Эти цели были достигнуты», – заявил политик Associated Press.

    По словам законодателя, противостояние немного затягивается из-за сохраняющейся возможности иранской стороны угрожать судоходству в Ормузском проливе. Джонсон выразил уверенность, что после стабилизации ситуации дело будет фактически сделано.

    Военная операция США и Израиля началась 28 февраля, под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства страны. В Белом доме объяснили действия ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана.

    Корпус стражей исламской революции ответил масштабной операцией против объектов в Израиле. Также ударам подверглись американские базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Ранее в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан оценил сроки завершения войны в Заливе.

    До этого официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Глава американского Минэнерго Крис Райт спрогнозировал завершение конфликта и восстановление поставок нефти в ближайшее время.

    21 марта 2026, 16:10 • Новости дня
    Лавров предупредил о долгих последствиях действий США и Израиля

    Лавров: Действия США и Израиля будут аукаться очень долго

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям, которые будут ощущаться в мире продолжительное время, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что последствия действий США и Израиля на Ближнем Востоке будут ощущаться очень долго, передает РИА «Новости».

    «При всех внешних проявлениях фарса (а они присутствуют, думаю, что многие это понимают) последствия того, что делают наши американские коллеги, в данном случае совместно с израильтянами, – тяжелейшие. Они будут «аукаться» ещё очень долго», – заявил Лавров в эфире программы «Вспомнить все».

    Лавров подчеркнул, что Вашингтон пытается вытеснить Россию со всех мировых энергетических рынков. По его словам, американцы заинтересованы в сотрудничестве только на своих условиях, а сейчас Москва не видит стремления США уважать российские интересы.

    Министр указал, что Соединенные Штаты приветствуют маргинализацию России на европейских энергетических рынках, что, по его мнению, свидетельствует об открытых претензиях на глобальное энергетическое доминирование.

    Лавров также назвал происходящее возвращением к эпохе, когда международные отношения строились без каких-либо рамок и договоренностей, а интересы США ставились выше всего.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Также Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке.

    МИД призвал немедленно прекратить боевые действия в регионе.

    21 марта 2026, 12:15 • Новости дня
    США и Израиль атаковали ядерный объект в иранском Натанзе

    Израиль и США нанесли удар по ядерному комплексу в Натанзе

    США и Израиль атаковали ядерный объект в иранском Натанзе
    Tекст: Мария Иванова

    Утром в Натанзе был совершен удар по урановому комплексу, при этом угрозы радиационных утечек или опасности для местных жителей не возникло, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

    Инцидент произошел утром в субботу, сообщила Организация по атомной энергии исламской республики, передает РИА «Новости».

    «Комплекс по обогащению имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе сегодня утром был атакован», – говорится в заявлении ведомства, которое расценило случившееся как продолжение враждебных действий против страны.

    Представители атомного ведомства подчеркнули, что утечек радиоактивных материалов в ходе инцидента зафиксировано не было. Угроза для населения прилегающих районов отсутствует. В организации также отметили, что подобные диверсии противоречат международным нормам в сфере ядерной безопасности.

    Ранее иранская сторона заявляла, что в настоящий момент не занимается обогащением урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Израильская авиация ранее атаковала завод по обогащению урана в Натанзе. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила незначительную утечку радиоактивных веществ внутри комплекса.

    21 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Лондон увидел «угрозу интересам» после атаки Ирана по базе Диего-Гарсия

    Британия признала угрозу нацинтересам после удара Ирана по базе Диего-Гарсия

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Британии заявило об «угрозе национальным интересам» после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Министерство обороны Британии после сообщений о ракетной атаке Ирана по военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане заявило об угрозе интересам страны и ее союзников, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что удары Ирана по всему региону представляют опасность для британских интересов и союзников, а также отметили, что ВВС страны принимают меры для защиты граждан и персонала в регионе.

    Официальный представитель Минобороны Британии признал, что Лондон разрешил Соединенным Штатам использовать британские военные базы для ограниченных оборонительных операций. В комментарии отмечается, что объект на острове Диего-Гарсия используется США для военных операций в регионе.

    Ранее Иран выпустил две баллистические ракеты по военной базе США и Британии на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    Министерство обороны Великобритании официально подтвердило предоставление своих баз США для операций против Ирана.

    Британское командование ранее решило вывести второстепенный персонал с базы на Кипре после атаки беспилотника.

    21 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Лондон закрыл базу на Кипре для американских ударов по Ирану

    Британия исключила базу Акротири из соглашения с США по обороне

    Tекст: Мария Иванова

    Великобритания отказалась предоставлять США свою базу Акротири на Кипре для нанесения ударов по иранской территории, изменив прежние договорённости.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провёл переговоры с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении канцелярии Даунинг-стрит говорится: «Премьер-министр подтвердил, что база ВВС Акротири более не является частью соглашения с США об использовании британских баз в целях коллективной самообороны региона».

    Инцидент с ударом беспилотника по объекту Акротири произошёл в начале марта. После этого Кипр выразил недовольство, а Великобритания усилила военное присутствие, направив к острову корабли и средства ПВО. Позднее в Лондоне уточнили, что дрон прилетел, вероятно, из Ливана или Ирака, а не из Ирана.

    Президент Кипра в среду назвал военные базы Британии на острове пережитком колониализма и пообещал поднять вопрос об их будущем в переговорах с Лондоном. Напомним, что Великобритания сохранила за собой базы Акротири и Декелия после провозглашения независимости Кипра в 1960 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Кипра Никос Христодулидис назвал присутствие британских военных баз на острове пережитком колониализма.

    Лондон принял решение о временной эвакуации второстепенного персонала с объекта Акротири после удара иранского беспилотника.

    До этого премьер-министр Кир Стармер объявил о готовности предоставить США эти базы для подготовки атак на Иран.

    21 марта 2026, 15:01 • Новости дня
    Иранские военные сбили израильский истребитель F-16

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский истребитель F-16 был сбит над центральной частью Ирана минувшей ночью, став третьей крупной потерей ВВС Израиля за последнее время.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально заявил о перехвате иностранного военного борта. Сведения об уничтожении летательного аппарата распространило иранское агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Уточняется, что израильский истребитель F-16 был сбит силами ПВО минувшей ночью над центральными районами страны. Этот самолет стал третьей боевой машиной, потерянной Израилем с момента начала активной фазы противостояния.

    Дополнительные подробности инцидента на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские расчеты противовоздушной обороны уничтожили передовой израильский беспилотник Hermes в районе Хамадана.

    Ранее Тегеран включил крупные американские технологические корпорации в список законных военных целей.

    21 марта 2026, 16:29 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности США совершать госперевороты и убийства ради ресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    США, заботясь лишь о собственных интересах, готовы использовать перевороты и устранение лидеров ради контроля над ресурсами других стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США официально заявили, что для них нет ограничений, и заботятся только о собственном благополучии, отметил Лавров в эфире программы «Вспомнить все», следует из сообщения на сайте МИД России.

    «Это благополучие они готовы отстаивать любыми способами – госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы», – отметил Лавров.

    Министр особо выделил Венесуэлу и Иран как примеры стран, интересующих США из-за нефти, и подчеркнул, что американцы не скрывают своих целей. Он отметил наличие в американской политике доктрины доминирования на мировых энергетических рынках.

    Лавров также заявил, что мир возвращается к эпохе, когда международное право не имело значения, а решающую роль играла сила. Он напомнил, что у России традиционно только два союзника – армия и флот, а сегодня к ним добавились воздушно-космические силы и войска беспилотных летательных аппаратов.

    «Так что наших союзников будет больше«, – заключил Лавров.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    До этого Лавров заявил, что США совершили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, угрожают Кубе и другим странам Латинской Америки, что является беспрецедентными событиями.

    21 марта 2026, 09:41 • Новости дня
    Сирены и взрывы раздались в Тель-Авиве после ракетных пусков

    Tекст: Мария Иванова

    Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Тель-Авиве, где жители услышали взрывы в небе после ракетных пусков из Ирана.

    В Тель-Авиве 21 марта вновь сработал сигнал воздушной тревоги после сообщений армии Израиля о зафиксированных ракетных пусках из Ирана, передает корреспондент РИА «Новости».

    В небе над городом слышны взрывы, которые, по предварительным данным, могут быть связаны с работой израильских средств противовоздушной обороны.

    При этом информации о падении ракет на территории Израиля не поступало. Сообщений о пострадавших на данный момент также нет.

    Согласно данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов центральной части страны, где жители услышали сирены и были вынуждены укрыться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Тель-Авиве и ряде городов центрального Израиля сирены воздушной тревоги прозвучали после сообщений о ракетных пусках из Ирана.А

    Армия обороны Израиля сообщила о двух волнах ракетных пусков из Ирана по территории страны в течение получаса и о повторной воздушной тревоге. ЦАХАЛ подтвердил массированный ракетный удар Ирана по центру Израиля и сообщил о звуках взрывов в районе Тель-Авива.

    21 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Моди и Пезешкиан осудили удары по инфраструктуре Ближнего Востока

    Моди и Пезешкиан подтвердили важность защиты морских путей и свободы судоходства

    Tекст: Мария Иванова

    В телефонном разговоре лидеры Индии и Ирана Нарендра Моди и Масуд Пезешкиан выразили обеспокоенность атаками на инфраструктуру Ближнего Востока, отметив угрозу стабильности и глобальным поставкам.

    Нарендра Моди сообщил о телефонном разговоре с Масудом Пезешкианом, в ходе которого стороны обменялись поздравлениями с праздниками, передает ТАСС.

    Политики выразили надежду на то, что текущий период принесет ближневосточному региону мир, стабильность и процветание.

    «Осудил нападения на важнейшие объекты инфраструктуры в регионе, которые угрожают региональной стабильности и нарушают глобальные цепочки поставок», – написал индийский премьер в соцсети Х.

    Стороны также затронули вопросы безопасности на море. Лидеры двух стран подтвердили необходимость защиты свободы судоходства и обеспечения открытости морских путей для беспрепятственного движения транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о неконтролируемых последствиях ударов по энергоинфраструктуре исламской республики.

    Позже иранский лидер предложил создать «Исламский совет» для обеспечения стабильности в регионе без внешнего вмешательства.

    МИД Индии ранее решительно осудил нападения на торговые суда в Персидском заливе.

