Глава МИД Британии отвергла вовлечение страны в войну на Ближнем Востоке

Как стало известно Sky News, это произошло после того, как Тегеран запустил две баллистические ракеты по совместной британско-американской базе Диего-Гарсия.
«Как ясно дал понять премьер-министр, мы окажем оборонительную поддержку против этих безрассудных иранских угроз. Но мы не участвовали и не будем участвовать в наступательных действиях, и мы хотим как можно скорее разрешить ситуацию», – ответила Купер на вопрос, намерено ли британское правительство вступать в боевые действия против Ирана.
Глава МИД Британии добавила, что премьер-министр Кир Стармер ясно дал понять, что страна втягиваться в конфликт не будет.
«Считаем, что нам необходимо как можно более быстрое разрешение ситуации в национальных интересах Великобритании, а также для поддержания региональной стабильности, – объяснила министр.
